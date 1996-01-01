С миру по нитке - аскольдовцам рубашка

Судовая арматура, ранее производившаяся на Севастопольском машиностроительном заводе, будет передана для серийного выпуска арсеньевскому ОАО "Аскольд". Это означает серьезную прибавку к объемам производства предприятия.

Вопрос еще решается по линии ВМФ. Но высока вероятность того, что он будет решен именно таким образом. Кроме увеличения объемов выпуска продукции, арсеньевские машиностроители расширят и номенклатуру выпускаемых изделий за счет производства фильтров до 150 наименований. В прошлом году аскольдовцы освоили выпуск изделий, переданных им курганским заводом ООО "Корвет".