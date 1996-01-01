"Мечел" выкупил госпакет порта Посьет

ОАО "Торговый порт Посьет" в 2005 г. увеличило чистую прибыль в 5,5 раза по сравнению с 2004 г. - до 125 млн 809 тыс. руб., отмечается в сообщении компании.

Согласно документу, чистая прибыль компании в 2005 г. увеличилась в связи с ростом грузопотока, а также за счет предоставления дополнительных услуг по перевалке грузов.

Как стало известно "ЗР", ОАО "Мечел" увеличило свою долю в уставном капитале ОАО "Торговый порт Посьет" с 80,4 до 93,37% акций, выкупив 13% акций порта на приватизационном аукционе. Стартовая цена пакета была установлена в 29,2 млн руб.