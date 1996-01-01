Ориентацию не меняю

Неделю назад были официально подведены итоги полуфинального голосования во II краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2005", которая была учреждена ИК "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края и Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья. И сегодня мы представляем вам первого из финалистов Премии в номинации "Менеджер года в Приморском крае - 2005" - генерального директора ОАО "ДВЭУК" Виктора МЯСНИКА.

- Должность руководителя дальневосточной энергетики всегда считалась экстремальной. Как вы считаете, наша энергетика уже стала нормальным бизнесом?

- Слово "бизнес" можно трактовать по-разному, и к энергетике я бы это понятие в полной мере не отнес. В общепринятом смысле слова бизнес является очень привлекательной, свободной сферой, интересной для инвестиционных вливаний. В энергетике не всегда возможно организовать бизнес в этом смысле слова по целому ряду причин. Прежде всего, энергосистема остается государственной: есть жесткая структура, регламентирующая все аспекты работы энергокомпаний, есть РАО, на 56% принадлежащее государству. Но, с другой стороны, широкий спектр вопросов, связанных с энергосистемой, открывает большие возможности для импровизаций, поиска новых нестандартных и эффективных решений. Кроме того, привлекательность энергетики ещё и в том, что эта сфера остаётся не поделенной. Все поделили. Осталась энергетика. Ну, может, еще железная дорога. Сегодня частные структуры проявляют интерес к организации энергетического бизнеса с позиции "купил подешевле, продал подороже", при этом, к сожалению, их не интересует, как вырабатывается энергия, сколько это стоит - позиция, типичная для большинства перепродавцов.

Немаловажен другой момент: почему стало возможным сферу социальной ответственности называть бизнесом? Раньше главы городов и районов, в чьем ведении находится часть энергетических фондов (муниципальные электрические сети, по котором энергия доводится до конечного потребителя: населения и предприятия городов), заботились в первую очередь о социальных аспектах энергетики. Теперь ситуация, на мой взгляд, несколько меняется, на первый план выходят личные интересы, интересы бизнеса. Это коснулось и сферы нашей работы, когда появляются посредники между нами, как производителем энергии, и потребителем. Но это не плохо, напротив, это могло бы быть позитивным явлением, т.к. порождает конкуренцию, но при одном условии: конкуренция должна быть не по количеству присутствующих сбытовых компаний (их может быть 100, но конкуренции не будет), а конкуренция настоящая, развивающая компании. Пока этого не происходит. Если для нас это профильный бизнес, то остальные просто используют возможность для краткосрочного получения прибылей. Естественно, при этом они ничего не вкладывают в развитие сетей, которые в итоге приходят в негодность. По сравнению с прошлым годом количество аварий на муниципальных электрических сетях заметно возросло: сети стали слабее и не справляются с нагрузкой.

Естественно, изменилось и наше отношение к происходящему. Если раньше мы в первую очередь уделяли внимание разработке эффективных, дешёвых производственных технологий, то сейчас работаем и над транспортировкой энергии до потребителя: она должна быть надёжной и доступной. Изменилось и отношение к транспортировщикам - вся работа ведётся исключительно в правовом поле, и мы уже создали несколько прецедентов, которые дают основание быть уверенными в том, что наша борьба за соблюдение интересов потребителей будет успешной. Мы никогда не подавали в суд на транспортировщиков, но сегодня были вынуждены обратиться с заявлениями по поводу отключений наших потребителей в Артеме и Находке.

- А чем, по-вашему, вызвано это обострение?

- Всем тем, что уже перечислил: желание работать в том бизнесе, который не имеет определенности с транспортировкой электроэнергии. Дело в том, что выработка, производство энергии только у нас, это понятно, но вступили в действие ряд демократичных законов, которые не дают конкретики по ее транспортировке. И некоторые расценивают эту ситуацию так: все то, что не запрещено, разрешено! Ну, и с нашей стороны, всплеск судов - это борьба за постоянство, надежность. Постоянство в нашем бизнесе - это залог успеха, вкладывание денег. Когда пошла череда банкротств муниципальных предприятий, которые нам должны, мы стали сопротивляться. Не потому, что просто не хотим, а потому, что желаем работать с надежным партнером. Если партнер надежный, мы заключим договор не на 11 месяцев, а на 3 года, зная наверняка, что три года будет совершенствоваться транспортировка. В последнее время, и это особенно ярко проявилось в Находке и Артеме, почему-то стали считать, что электроэнергия - это только бизнес, забывая об иных, социальных аспектах, к которым обязывает работа в системе жизнеобеспечения. Кстати, мы всегда стремились действовать в рамках правового поля. Это стратегия компании, и мы ее придерживаемся. Даже если в правовом поле будет принято соответствующее решение, мы все равно будем работать над тем, чтобы потребитель получал то, за что он платит деньги, - качественные услуги. А то, что сейчас происходит, конечно, неприятно.

- Недавняя скупка акций Дальэнерго в Москве и в Приморье может обострить ситуацию?

- Будем говорить так. Кто как воспринимает реформу? Сама по себе реформа - это серьезно? Кто-то говорит - пережить реформу - это как два пожара или еще что-то. Но, во- первых, такого всплеска роста акций, как в случае с Дальэнерго, в России не было. Вы сами сообщали: "голубая фишка" Дальэнерго преодолела все рубежи, возможные и невозможные. Скупают, потому что реформа предполагает переориентацию собственности в конкретику. Если Дальэнерго - это все и ничего, то ДРСК - это конкретно сетевой комплекс, ДГК - это станции. Мы знаем, сейчас идет скупка акций, для их дальнейшего обмена на акции вновь создаваемых компаний. Что ж, для кого-то это тоже бизнес.

- Кстати, у ДВЭУК есть собственная система защиты на подобные атаки извне?

- Она есть, но, понимаете, мы не защищаемся. Наша задача - не защищаться, а направлять процесс в правильное русло, чтобы он шел в том русле, которое устраивало бы всех, и в первую очередь - государство и наших акционеров. Ведь вы знаете: универсальной системы защиты от "рынка" не существует. Сейчас мы говорим: оставайтесь нашими акционерами - в результате реформы вы приобретете больше, считаю, что на данный момент наши акции недооценены.

- Ваше имя ассоциируется прежде всего с антикризисным и жестким управлением. Сравните менеджера Виктора Мясника пятилетней давности и сегодняшнего. Сильно изменились подходы к управлению?

- Не мне судить, но, считаю, изменились. Потому что кризисное управление формирует командный состав. И сегодня люди, которые первоначально были в ручном управлении, больше функций выполняют самостоятельно, а те, кто имеет потенциал, управляют. И моя структура - это уже больше корпоративно-управленческий стиль, больше работаю с кадрами, методологией, идеологией, а сама реализация лежит на ответственных за это. Если 5 лет назад мы конкретно занимались каждым вагоном с топливом, каждым котлом, то сегодня мы этим уже не занимаемся - система отлажена.

- За последнее время РАО покинуло сразу несколько топ-менеджеров, в том числе такие знаковые фигуры, как Леонид МЕЛАМЕД и Михаил АБЫЗОВ. Вы не собираетесь сменить поле действия? Например, попробовать силы на политическом поприще?

- Нет, политика меня не прельщает. Я остаюсь, и ровно на столько, сколько Анатолий Борисович (ЧУБАЙС. - Прим. авт.) будет считать, что я должен работать в том русле, которое необходимо. Поэтому ориентацию - с чего мы начали разговор - не меняю.

- А заняться собственным бизнесом нет желания?

- Нет в этом необходимости, наверно. Есть материальная основа, которая меня обеспечивает. Если начинать собственный бизнес, то потратишь больше времени. Терять то, что уже достигнуто, есть ли смысл?

- В начале марта в ОАО "Хабаровскэнерго" и "Амурэнерго" прошли внеочередные собрания акционеров, которые решили передать ДВЭУК полномочия единоличного исполнительного органа своих энергокомпаний. А с 1 апреля гендиректора обеих компаний - Валерий ЛЕВИТ и Юрий АНДРЕЕНКО станут вашими замами. Чем будут заниматься ваши новые замы и чем вы?

- Структура нашего вхождения не кризисная, а корпоративная. Заместители будут заниматься полностью текущей оперативной деятельностью в полном объеме полномочий. Мы, то есть наша компания, будем заниматься реформой, имуществом, созданием новых компаний, регистрацией - вы же представляете, что это такое? Общее количество работающих на ДВ в энергетике - около 70 тыс. И все это надо перегруппировать. Это такой огромный вопрос. Именно для этого мне нужны были незначительные полномочия в этих системах, чтобы принимать единые решения. Не так просто создавать центр управления генерации, сетями, отдельно - рынок, покупка. Я буду этим заниматься, а люди будут эксплуатировать, как и прежде.

- У вас был собственный план реформирования дальневосточной энергетики?

- Да, 3 года назад у нас были свои предложения. И те предложения, которые мы внесли, процентов на 70 вошли в реформу. Именно принцип укрупнения компаний. У нас укрупнение - а по всей стране разукрупнение.

- Хватает ли дальневосточным энергокомпаниям тарифов, чтобы покрыть ваши потребности в инвестициях?

- Нет. Хотя на первый взгляд тарифы вроде бы сбалансированы, но сбалансированы не на уровне новаций, а на уровне текущей эксплуатации. Наша возможность начисления амортизации не позволяет делать новацию энергетического производства, только позволяет делать незначительное техперевооружение. И второе - остается проблема финансового обеспечения. То есть даже при сложившемся тарифе происходит, например, рост цен, банально - на мазут, и приходится возвращать средства обратно, из инвестиционной программы - на оплату топлива.

- Ваша поездка на Олимпиаду в Турин - это дань моде или мечта детства?

- Последнее. Я никогда не был на подобных мероприятиях, теперь вот удалось. Особенно понравился хоккейный турнир. Я вообще большой любитель командных, зрелищных видов спорта.

- Вы можете позволить себе все, что вам интересно?

- Я бы ответил так: я не умею себе позволять.

- Что вы понимаете под социальной ответственностью бизнеса?

- Года три назад, когда меня спросили, почему мы начали заниматься футболом, я сказал две фразы. Прежде всего, "кто узнаваем, тот выигрывает". Второе - тем самым, что мы занимаемся разными видами деятельности, мы говорим, что мы есть и мы - живые люди. Для нас это не дань моде, а вопрос, наполовину совмещенный с профессионализмом, это душевное состояние коллектива. Для этого же надо найти время? Поэтому это в том числе и составляющая образа жизни. Кроме спорта, внутри ДВЭУКа проходит много соревнований и конкурсов. Коллектив должен жить как единый организм. И, кстати, это дает положительные результаты: текучесть кадров в нашей компании не превышает 1,5% при норме в 3. Для сравнения в 2001 г., когда ДВЭУК начинала свою работу, этот показатель был более 7,5%. При этом здесь вопрос не в том, куда тратить деньги, здесь не надо больших затрат, здесь важно заинтересовать людей с разными интересами. Через нас, по крайней мере, многие узнали, какие существуют виды спорта. Сейчас вот мы начали поддерживать автогонки, и на соревнованиях выступают сотрудники нашей компании и выигрывают у профессионалов!

- Каким руководителем вы себя больше считаете - авторитарным или либеральным? И какой стиль управления, по вашему мнению, больше подходит в России?

- Ну, это вопрос, скорее, к коллегам. А какой стиль подходит - я бы сказал, стиль убедительности. Убедительности в понятии и в реализации того, что понял.

- Что вы думаете о Премии? Как относитесь к тому, что вышли в финал?

- Конечно, приятно, что люди со стороны оценили то, что мы делаем, нашу работу. Здесь ты не настраиваешься как спортсмен на победу, и я оцениваю это как независимую экспертную оценку.