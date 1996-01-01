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"Налоговый" срок давности стал условным
Трехлетний срок давности по налоговым правонарушениям отныне будет распространяться не на всех налогоплательщиков. Если суд докажет, что "должник" со злым умыслом препятствовал инспекторам проводить выездную проверку, срок давности может быть продлен. Такую поправку в статью 113 НК РФ внесли на прошлой неделе депутаты налогового подкомитета Госдумы. Тем самым парламентарии попытались нейтрализовать решение Конституционного суда, который сделал исключение для ЮКОСа и позволил привлечь его руководителей к ответственности по истечении срока давности.
Предприниматели надеются, что теперь налоговые органы не смогут без уважительных причин требовать приостановления срока давности. Однако эксперты предупреждают, что формулировка причины, предложенная депутатами, дает свободу для фантазии налоговиков - под понятие "активное сопротивление" они могут подвести что угодно.
Согласно статье 113 действующего Налогового кодекса РФ предпринимателя, уличенного в нарушении налогового законодательства, нельзя привлечь к ответственности, если с момента нарушения прошло три года. Это положение распространялось на всех налогоплательщиков без исключения и действовало безотказно до лета прошлого года, когда Конституционный суд сделал исключение для компании "ЮКОС". Он разрешил взыскать с руководителей нефтяной компании штрафы, начисленные им по результатам проверок за 2000 г. и первое полугодие 2001 г., несмотря на то что решение о привлечении компании к ответственности по этим долгам было принято уже по истечении трех лет с момента правонарушения. Хотя решение выносилось по конкретному предприятию, его последствия могут коснуться практически любого налогоплательщика.
Теперь все зависит от того, сумеют ли налоговые органы доказать в суде, что налогоплательщик им противодействовал, что в условиях нашего "басманного" правосудия сделать несложно. Как отметил заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрей МАКАРОВ, арбитражные суды могут руководствоваться решением КС вплоть до того момента, пока законодатели не примут соответствующую поправку в НК РФ. "Конституционный суд указал, что арбитражные суды могут по своему усмотрению продлевать сроки давности до тех пор, пока в законе не появятся необходимые поправки", - пояснил г-н Макаров.
Депутаты, следуя указаниям высшей судебной инстанции, при подготовке поправок в законопроект о налоговом администрировании внесли ясность и в статью 113 НК РФ.
Андрей Макаров и член бюджетного комитета Наталья БУРЫКИНА подготовили поправку, согласно которой срок давности продлевается только в том случае, "если лицо, привлекаемое к ответственности за налоговое правонарушение, активно противодействовало проведению выездной налоговой проверки". Причем приостановление длится с момента вынесения акта налоговых органов об оказании сопротивления и на весь период противостояния. "На наш взгляд, мы решили проблему, которой и не существовало до решения КС, - подчеркнул Андрей Макаров. - Именно суд указал на возможность оказания сопротивления. Хотя противодействие налоговым органам не встречается в практике".
Однако, по мнению многих депутатов налогового подкомитета, из текста поправки не совсем понятно, какое противодействие считается активным. "Где грань между активными и пассивными действиями налогоплательщика? - вопрошал член комитета по бюджету и налогам Госдумы Ильдар ГАБДРАХМАНОВ. - Если в компании отказываются представлять документы инспекторам, это будет считаться оказанием сопротивления?" Руководитель экспертного совета Госдумы по налоговому законодательству Михаил ОРЛОВ попытался внести ясность в это определение: "Если предприниматель не представляет справки по требованию налоговиков - это просто противодействие. В этом случае ему начисляются штрафные санкции на основании расчетов, сделанных по аналогии с другими профильными предприятиями. А вот воспрепятствование прохождению инспекторов на территорию предприятия будет расцениваться уже как активное противодействие. Иными словами, любое действие, которое стало непреодолимым препятствием проведения выездной проверки".
Представителям Минфина такого "узкого" определения "активного сопротивления" оказалось мало. По мнению консультанта департамента налоговой политики министерства Светланы ХОЛЕВОЙ, срок давности должен продлеваться не только при оказании активного сопротивления, но и "при иных случаях". Причем конкретизировать обстоятельства она так и не смогла. Однако можно предположить, что налоговикам "под иные случаи" ничто не мешает подвести как активные действия бизнеса, так и пассивные.
Бизнес остался доволен тем, что депутаты конкретизировали факты, при которых налоговые органы могут надеяться на продление срока давности. "Норма правильная, и хорошо, что она появилась, - считает менеджер департамента налогов и права ФБК Борис РУССКИХ.
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