Кадровый вопрос региональные рестораторы будут решать, объединяясь в ассоциации

Несмотря на то, что с каждым годом в Хабаровске количество предприятий общественного питания продолжает увеличиваться, похвастать хорошим сервисом могут единицы. Вопрос подготовки кадров обсуждали участники весенней сессии Дальневосточной конференции рестораторов и отельеров, прошедшей на минувшей неделе в краевом центре и организованной дальневосточным представительством группы компаний "Русский проект" и Дальневосточной ассоциацией рестораторов и отельеров. Все ведь сегодня понимают, что вежливый, хорошо обученный персонал - залог успеха любого заведения. Но где брать этих профессионалов?

На первый взгляд, все хорошо. В крае есть учебные заведения, которые ежегодно выпускают десятки поваров, кондитеров, технологов. Неувязка лишь в том, что заведения, которые готовят специалистов для ресторанного бизнеса уже давно устарели и не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Официантов, например, вообще нигде не учат, - многие до сих пор считают, что это просто люди, которые носят грязные тарелки. А технолог с красным дипломом вовсе не обязательно проявит свои вроде бы отличные способности на практике. Вот и приходится рестораторам нанимать на работу случайных людей. Профессионалов на всех, увы, не хватает. А потому, хотя советская эпоха и давно закончилась, ресторанов, где по-старому, по-советски хамят, пока хватает.

"У меня сегодня вам дать нечего, мы все только организовываем", -признался декан коммерческого факультета ХГАЭиП Дмитрий ПОПОВ, не забыв сказать, что в ближайшем будущем его факультет зашагает в ногу со временем и станет выпускать нужных всем специалистов. Ведь если "нет обучения - нет достижения", - вынесла справедливый вердикт ведущий консультант Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров по персоналу Галина ОВСЯНКИНА. По ее мнению, обучать людей нужно на местах, приглашая для этого профессионалов, а бояться, что после курсов новоявленные спецы уйдут в другое заведение не стоит. "Да, кто-то уйдет, но бояться нужно того, что у вас будет работать необученный персонал, если вы не предпримете решительных действий прямо сейчаc", - заметила Галина Овсянкина.

Во Владивостоке за решение кадрового вопроса серьезно взялись еще год назад, когда и была образована Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров, а в мае-августе прошлого года был запущен специальный проект "Кадровый резерв", который включает в себя создание базы кадров для индустрии, посещение спецучилищ и вузов, диалог с образовательными структурами. В приморскую столицу регулярно приезжают метры ресторанного бизнеса, которые проводят там мастер-классы для дальневосточников. К примеру, директор по персоналу ресторанного Дома Андрея ДЕЛЛОСА Ирина ВАСИЛЬЕВА, директор центра кулинарного искусства "Эксклюзив" Елена ШРАМКО, бренд-шеф сети ресторанов GOODMAN Кирилл МАРТЫНЕНКО и другие известные люди.

Досье Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров была зарегистрирована 5 марта 2005 года по инициативе ресторанного агентства "Анонс" под руководством Романа ИВАНИЩЕВА и Ольги КОЛЬЦОВОЙ как некоммерческое партнерство индустрии гостеприимства Дальнего Востока. Ассоциация вошла в структуру общероссийской Федерации рестораторов и отельеров и стала членом Федерации. Целью деятельности Партнерства является содействие ее членам в осуществлении ими своей деятельности, координация партнерских отношений предприятий и организаций индустрии гостеприимства по решению информационных, управленческих, образовательных, культурных, научных, благотворительных и социальных вопросов развития индустрии гостеприимства, повышения прибыльности членов Партнерства, а также представление и защита их интересов.

В Хабаровске пока что ничего такого организовать не получается. Хотя формально тут существует целых два объединения: Ассоциация рестораторов и Дальневосточная ассоциация кулинаров и специалистов сервиса. По словам президента ассоциации кулинаров Игоря ДАНИЛЕНКО, проблема в том, что местные рестораторы отказываются учиться и на самом деле не видят в кадровом вопросе какую-то серьезную проблему. Он рассказал, что неоднократно предпринимал попытки провести мастер-класс с каким-нибудь профессионалом, но никто из рестораторов этой идеей почему-то не проникся. "Признайтесь, что вам это не надо!" - обратился к залу Даниленко.

Тяжелые, хотя и отчасти справедливые упреки в свой адрес собравшиеся на сессии представители хабаровского ресторанного бизнеса просто так не оставили. И в свою очередь обвинили Игоря Даниленко в том, что все ложь и провокация, никто их никуда так толком и не звал. Рестораторы признались, что на самом деле они озабочены проблемой подготовки кадров для себя. Судя по количеству желающих хабаровчан принять участие в Конгрессе рестораторов и отельеров, который пройдет во Владивостоке 29-31 марта, решение кадрового вопроса вот-вот сдвинется с мертвой точки. Впрочем, этот сбор на весенней сессии - уже достижение. Хабаровские рестораторы впервые собрались все вместе и не для того, чтобы смотреть друг на друга как на злостных конкурентов, а чтобы научиться разговаривать друг с другом на профессиональные темы, делится сокровенным, советовать и получать ценные рекомендации коллег. Глядишь, и в Хабаровске официанты научатся-таки улыбаться. В конце концов, статус дальневосточной столицы с хамством в оазисах вкусной еды как-то не очень сочетается...