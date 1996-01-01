В Светлану можно только верить...

Все последние годы в политической жизни Хабаровского края все более заметную роль играет Светлана ЖУКОВА, женщина-бизнесмен, руководитель общественного объединения, депутат. Дважды она избиралась депутатом Законодательной думы Хабаровского края, в очередной раз - в декабре 2005 года. Более 10 лет возглавляет краевой "Союз деловых женщин".

Откуда такая активность? Этот вопрос был первым в интервью, которое накануне Международного женского дня дала "ЗР" Светлана Леонидовна.

Цепь поступков - закономерность жизни

- Все в этой жизни имеет свою причину и следствие. Я пришла в бизнес, потому что накопленные знания требовали своей реализации. Но, не занявшись бизнесом, я бы не смогла объединить таких же женщин как сама, которые делали первые шаги на стезе предпринимательства, в "Союз Деловых Женщин". Не будь Союза, я бы никогда не пришла в политику. Все мои поступки были взаимосвязаны: из одного логично вытекал другой.

Найти свое призвание

- Светлана Леонидовна, хотя бы несколько слов о себе.

- Я родилась на Украине в семье учителя и инженера-строителя. Вместе с родителями в 70-х годах переехала на Дальний Восток. В 1986 г. окончила Дальневосточный политехнический институт во Владивостоке по специальности инженер-электрик и получила вместе с мужем распределение в Хабаровск. Работала инженером в институте "Электропроект", жили в общежитии.

Чтобы получить квартиру, пришлось на три года пойти на стройку штукатуром, как того требовала программа "Молодежный жилищный комплекс". Когда я сделала свой выбор, решив заняться бизнесом, то поняла, что для меня в этой жизни ничего невозможного нет, что судьба человека находится только в его собственных руках.

- А как отнеслись к вашим поискам своего места в жизни близкие?

- Положительно. Муж работает диспетчером в системе энергообеспечения Дальневосточного региона. Дочь - студентка Хабаровской академии экономики и права, к тому же параллельно занимается бизнесом -возглавляет кадровое агентство "Персонал - Сервис". Без их поддержки, наверное, у меня бы ничего не получилось.

Предпринимательство - нелегкая ноша

- Известно, что дорога в бизнес не устлана цветами. Как вы стали предпринимателем?

- Меня всегда интересовало все новое. Рассвет частного бизнеса в 90-е годы привел меня к осознанию того, что я могу кардинально поменять свою жизнь. В 1994-1995 г. прошла обучение на курсах менеджмента в Японском центре, затем в Российско-американском учебно-научном центре. Мой проект кадрового агентства завоевал 1-е место на защите бизнес-планов, и впоследствии мне удалось его реализовать.

Как победителя конкурса меня направили на обучение в Университет Анкориджа (США). Там я прослушала курс западного подхода к бизнесу и лишний раз убедилась, что мы, россияне, очень много знаем, потому что наше отечественное образование самое качественное. У западных бизнесменов базовое образование - послабее нашего. Но у них все систематизировано, разложено "по полочкам". Каждый знает, с чего начать бизнес, что он будет делать на первом этапе реализации проекта, на втором. Подобным образом они планируют всю свою жизнь.

В Америке, открывая свой собственный бизнес, не обязательно обладать какими-либо предпринимательскими навыками. В этой стране очень много программ поддержки предпринимательства, начиная от грошовых, где "ищущий удачи" получает первый кредит в $200, заканчивая бизнес-курсами для "продвинутых" из всемирно известных транснациональных компаний.

Но в первую очередь меня поразило уважительное отношение американцев к бизнесу. Для них любой человек, который вкладывает энергию и деньги в свое дело, достоин уважения. Этому нам еще надо поучиться.

- Как начиналась ваша карьера в бизнесе?

- Началась карьера работы представителем швейцарского торгового дома "Андре и Ко". Чтобы научиться свободно общаться с зарубежными деловыми партнерами, окончила интенсивные курсы английского языка.

Приобретя необходимый опыт, знания и умения, открыла первое в Хабаровске кадровое агентство. Во-первых, этот бизнес позволил мне достойно обеспечить свою семью. Во-вторых, дать работу и зарплату сотрудникам агентства.

Но главное приобретение - общение с очень интересными людьми. Я познакомилась со многими женщинами, которые сталкивались в предпринимательской деятельности со сходными проблемами. Тогда и родилась идея создания организации, в которой любая из женщин смогла бы познакомиться с опытом другой.

Союз крепится делами

- Какую цель вы преследовали, создавая "Союз Деловых Женщин"?

- Основная цель нашей организации - содействие в реализации и защите экономических прав и свобод женщин путем развития женского предпринимательства. И еще, это привлечение финансовых ресурсов, трудоустройство и квалифицированная юридическая поддержка. С 1996 года я возглавляю некоммерческое партнерство "Союз Деловых Женщин" - альянс взаимопомощи, взаимоподдержки женщин-предпринимателей. За эти годы сотни женщин были трудоустроены, прошли обучение основам малого бизнеса, получили доступ к кредитным ресурсам.

При любой возможности мы приглашаем специалистов-практиков, ученых, чтобы провести для своих коллег тренинги, семинары, конференции. За время существования Союза было организовано и проведено более 60 семинаров по основам предпринимательской деятельности, бизнес-планированию, маркетингу, бухгалтерскому учету.

Кстати, именно Союз явился одним из организаторов первой на Дальнем Востоке программы микро-кредитования малого бизнеса. За время существования программы в Хабаровском крае с 1997 года смогли получить небольшие кредиты более 2000 предпринимателей, а для реализации программы было привлечено иностранных инвестиций в виде грантов и кредитов от зарубежных финансовых институтов на сумму более миллиона долларов США.

- Светлана Леонидовна, больная для нашего региона тема - сексуальное рабство молодых дальневосточниц, выезжающих на заработки за пределы нашей Родины. Как противодействовать этому явлению?

- Естественно, мы включились в проект по предотвращению торговли женщинами в нашем регионе и в течение года организовали обучение более 200 молодых девушек основам работы на компьютере, секретарскому делу, бухгалтерскому учету. Те из них, кто прошел обучение и получил профессию, с нашей помощью смогли трудоустроиться в Хабаровске, и необходимость поиска работы за рубежом отпала сама собой. Самые активные выпускницы наших курсов приняли решение продолжить образование. Мы надеемся, что полученные знания помогут им открыть собственное дело.

- Что еще в активе вашего объединения?

- В последнее время при нашем участии были проведены акция "Женщина в деле", выставки и конкурсы "Бабье лето", "Предприниматель года"; международная конференция "Строим мосты в будущее"; форум женщин стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Женщины - за чистую планету". Огромной популярностью среди школьников и ветеранов пользуется акция по пропаганде здорового образа жизни "Ярмарки здоровья".

Мы выступили инициаторами проведения ежегодного конкурса "Деловая женщина". Его цель - пропаганда женского стиля управления, позволяющего воспринимать коллектив как большую дружную семью.

- Самое ценное для предпринимателя, особенно на начальном этапе - это информация об инфраструктуре поддержки предпринимательства, формах бизнес-обучения, кредитных, кадровых ресурсах. В Союзе занимаются этой проблемой?

- "Союз Деловых Женщин" сейчас работает над созданием в Хабаровске Центра поддержки малого предпринимательства - координационного центра, где любой сможет получить консультацию по ведению малого бизнеса, налогообложению, бухгалтерскому учету, маркетингу, финансам, кадровой политике.

Также разрабатывается проект по развитию молодежного предпринимательства в крае. Ежегодно более 20 тыс. выпускников ВУЗов экономических специальностей не могут найти достойную работу, и часть из них уезжает из края. Поэтому совершенно очевидно, что назрела необходимость создания краевого объединения молодых специалистов.

Подчеркну, весь этот вал работы не сможет осилить отдельно взятая организация без сотрудничества с другими общественными объединениями. Поэтому мы плотно работаем со всеми женскими союзами и предпринимательскими ассоциациями, поддерживаем наших женщин-кандидатов в органы различных уровней власти.

Политика требует женского участия

- Светлана Леонидовна, считается, что политика - преимущественно мужское занятие. Согласны ли вы с этим утверждением?

- Не совсем. По статистике, из десяти женщин, выставивших свои кандидатуры на выборы, восемь побеждают. Однако парадокс в том, что среди тех, кто голосует "против", больше женщин. Значит, за представительниц прекрасного пола голосуют мужчины, веря в них как в политиков.

Дважды меня избирали депутатом Законодательной думы Хабаровского края: в 2001 и 2005 годах. В настоящий момент работаю в думе в комитетах по правам человека, законности и социальной защите, а также по государственному строительству, местному самоуправлению и межрегиональным связям. Также вхожу в общественно-политический совет и Совет по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края, являюсь членом совета по координации деятельности некоммерческих и общественных организаций и объединений в сфере профилактики наркомании, председателем общества дружбы "Россия - США", членом политсовета Хабаровского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Я считаю, что усилиями одной власти невозможно решить многие насущные проблемы. Необходимо задействовать такую могучую силу, как общественность.