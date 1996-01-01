В России грядет диспансеризация работающего населения

На 1 апреля в России запланировано начало диспансеризации работающего населения. Программа диспансеризации охватывает более 7,5 млн человек, в основном это бюджетники и занятые на вредных и опасных производствах.

Как сообщили в ЦМИ "Фармэксперт", заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Руслан ХАЛЬФИН сказал, что подготовительный период заканчивается, в марте будет уточнен список предприятий, где будет проходить диспансеризация. С 1 апреля в течение трех кварталов будет проводиться работа. По словам Хальфина, диспансеризацию будут проходить бюджетники и работающие на вредных и опасных производствах в возрасте от 35 до 55 лет. Далее этот список планируется расширять, чтобы постепенно диспансеризацию прошло все работающее население России. В 2006 г. диспансеризацию должно пройти 4 млн человек, в 2007 г. - 8 млн.