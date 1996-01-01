Наказание за невыплату зарплаты ужесточат

Работодателям грозит ужесточение уголовной и административной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы. На заседании Правительства России будет рассмотрен соответствующий законопроект, предполагающий увеличение штрафов в 1,5 раза и определение порядка дисквалификации руководителя. Об этом сообщил глава Минздравсоцразвития России Михаил ЗУРАБОВ.

Как заявил министр, изменения касаются руководителей предприятий всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, "умышленно допускающих систематические задержки с выплатой заработной платы".

По словам главы Минздравсоцразвития, за прошедший год задолженность по зарплате снизилась в 2 раза по предприятиям всех форм собственности и в 5 раз - по предприятиям бюджетной сферы.

"Мы надеемся, что в ближайшие годы удастся свести эту проблему практически к минимуму", - пообещал министр Президенту России Владимиру ПУТИНУ.

В рамках уголовного законодательства предполагается повысить штраф с 80 тыс. до 120 тыс. руб., условный срок лишения свободы - с 6 месяцев до года, а если будет доказано получение руководителями компаний материальной выгоды, то срок лишения свободы для них возрастет с 2 до 2 лет. В свою очередь в Кодексе об административных правонарушениях предполагается повысить минимальный порог штрафа с 5 до 10 МРОТ (максимальный - 50 МРОТ).