Катастрофический взлет

Менеджер, успешно справляющийся со своими обязанностями, как правило, начинает двигаться вверх по служебной лестнице. Но повышение не может длиться бесконечно - рано или поздно каждый менеджер достигает уровня своей некомпетентности.

Именно поэтому перед руководством компании всегда стоит дилемма: передвигать своих сотрудников на топ-позиции или искать внешних кандидатов. О том, как решить эту проблему, корреспондент "ЗР" беседует с коммерческим директором агентства по подбору персонала "Карьера-Форум" Романом ПОПОВЫМ.

"Каждый чиновник продвигается до уровня своей некомпетентности", - этот принцип сформулировал американский психолог Лоуренс Дж.ПИТЕР еще в середине прошлого века. Т. е. перспективного и успешного менеджера продвигают до уровня, на котором он уже перестает эффективно работать. В результате часто бывает так, что высокие посты в компании занимают неэффективные менеджеры. Как следствие, их вынуждены, менять или увольнять и искать на их место внешних кандидатов. Нередко с такой ситуацией сталкиваются и местные компании.

Примеров неудачного продвижения собственных сотрудников наверняка предостаточно в любой фирме. Например, не так давно в одной приморской компании самого результативного сейлз-менеджера назначили начальником департамента продаж. Поскольку управленческая работа не была его козырем, с новыми обязанностями он не справился и был вынужден уйти. В итоге компания потеряла талантливого "продажника", который до своего повышения приносил немалые деньги. Теперь он приносит деньги конкурентам, которые предложили ему хорошие условия, не обременяя управленческими функциями.

Провалами нередко заканчивается и продвижение менеджеров среднего звена на топ-позиции. Наиболее успешных "середняков" раньше времени выдергивают на высший уровень, не задумываясь о том, что они могут не справиться со своими "топ-обязанностями" по самым разным причинам.

Например, не смогут принять жесткое решение или окажутся слабыми стратегами. В результате после повышения менеджер может скатиться к начальной точке своей карьеры, что может быть крайне губительно как для самого менеджера, так и для компании в целом. Кстати, уже упомянутый Лоуренс Питер предупреждал: "Работа, которая вам не нравится, - это неприятно. Но подлинной катастрофой может стать разлука с ней в результате вашего повышения".

"Если говорить о продвижении собственных сотрудников по "вертикали власти", то в этом есть логика и целесообразность, - считает Роман Попов. - Бесспорно, в компании должен быть карьерный рост, который мотивирует многих сотрудников. Кроме этого сохраняется преемственность в работе, продвигаемый менеджер лучше понимает ситуацию и быстрее может освоить новые обязанности. Но риск того, что он не справится, тоже очень велик. Более того, компания может получить не только слабые результаты данного менеджера на новом месте, но и вовсе потерять этого сотрудника. Обратно его практически не вернуть - это тяжело и по моральным, и по объективным причинам (место может быть уже занято). Более того, только внутренние перемещения ведут к застою, отсутствию новых идей, проектов. То есть наступает как раз то, что называется "нехватка живой крови", и развитие компании останавливается. В каких-то ситуациях (например, необходимость расширения, захвата рынка), это может стать критическим для нормальной работы компании".

По мнению специалистов, очень часто руководители повышают самых опытных менеджеров, не разобравшись в том, что движет специалистом: деньги, профессиональные амбиции или стремление к власти. Человек поднимается по карьерной лестнице и достигает ступеньки, где наиболее раскрывается его потенциал, но, поскольку он успешен на этой должности, он получает повышение. Таким образом, есть компании, руководители которых культивируют некомпетентность, повышая в должности подчиненных, не желающих или вообще не способных быть боссами. Более того, из-за постоянных передвижений в компании внутренний ресурс быстро исчерпывается, и руководитель сталкивается с тем, что достойных кандидатов для продвижения в его собственной компании уже просто нет.

"В такой ситуации компания должна очень активно искать внутренний резерв, обучать и развивать потенциальных руководителей, что, кстати, у большинства компаний происходит не в должной мере. Хотя, объективно говоря, это осознают все больше руководителей и владельцев компаний. И мы видим это по интересу к образовательным программам, который наметился в последнее время. Такое осознание, особенно руководителями и учредителями российских компаний, не может не радовать. Специально отмечаю наши компании, потому что в зарубежных корпорациях процесс отлажен десятилетиями и ситуация там устойчивее", - говорит Роман Попов.

Однако и внешний кандидат - это не всегда решение всех проблем. Внешний кандидат может восполнить многие из вышеперечисленных недостатков, но для работодателя он всегда "Черный ящик".

"Нельзя на 100% предсказать успешность внешнего кандидата, даже если он показывал блестящие результаты в других местах. Ведь тут очень важна чисто психологическая совместимость потенциального кандидата и компании. Поймет ли новый сотрудник компанию и ее задачи, сможет ли вписаться в коллектив. Здесь очень важно найти максимально подходящего кандидата не только по профессиональным, но и по личностным характеристикам, соответствующими "духу" компании", - говорит Роман Попов.

Итак, где же истина? Что же делать руководителю - искать новых управленцев на стороне или развивать собственных сотрудников? "Мы считаем, что нужно реализовывать оба пути: с одной стороны, объективно оценивать, развивать и продвигать достойных кандидатов. Причем, часто эффективным оказывается развитие параллельных карьер, когда специалистов повышают в статусе и оплате, не наделяя управленческими функциями. Решает проблему и так называемая карьера по горизонтали. Но не стоит отказываться и от внешних успешных специалистов и руководителей, способных не только решить поставленные задачи, но и продвинуть компанию на новый уровень развития".