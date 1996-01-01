Женщина приносит бизнесу удачу

Как утверждает исследование, проведенное американской консалтинговой фирмой Catalyst, чем больше женщин представлено среди высшего руководства фирмы, тем большего финансового успеха добивается компания, на которую они работают.

Успешность оценивалась по двум критериям: прибыль на акционерный капитал (или рентабельность капитала) и совокупный доход акционеров. В фирмах, в которых женщины занимали высокие руководящие посты, эти показатели были на 35% выше по сравнению с теми компаниями, где высшее начальство было представлено только мужчинами. По мнению экспертов, это не говорит о том, что кадровая политика должна теперь выстраиваться исключительно по половому признаку. Однако сегодня, в условиях жесткой конкуренции, компании готовы идти практически на любые шаги для упрочения своих позиций на рынке, поэтому подобные исследования очень полезны. Они дают возможность взглянуть на проблему эффективной организации бизнеса с совершенно новой точки зрения.

Специалисты Catalyst проанализировали кадровый состав первых ста компаний из списка "Fortune-500" (ежегодный рейтинг самых успешных компаний, публикуемый популярным американским бизнес-журналом Fortune) и пришли к выводу, что все они имеют, по крайней мере, одного директора-женщину. В компаниях, вошедших в список, членами советов директоров в 2003 г. были 779 женщин (13,6% процентов от общего количества директоров). При этом специалисты отмечают положительную тенденцию.

За последние два года число женщин, входящих в состав советов директоров ведущих компаний, выросло почти на 1,5%. Эксперты Catalyst отметили также успешность женщин, принадлежащих к этническим меньшинствам (этот аспект в рамках политкорректности всегда рассматривается в любых исследованиях, проводимых в США). Так, число этих женщин в составе советов директоров к 2003 г. выросло до 3%. Однако, по мнению президента Catalyst Илен Ланг, даже эти 13,6% - недостаточный результат. "Эта цифра все же невелика и не отражает реального влияния женщин на бизнес и их вклада в экономику США", - сказала г-жа Ланг в одном из своих интервью.

"Мне кажется, что результаты этого исследования неудивительны и вполне логичны. Это во многом объясняется врожденными, природными качествами женщины, - сказала заместитель генерального директора УК "НИКойл" Наталья ПЛУГАРЬ. - Женщина не склонна к быстрым и необдуманным решениям, поскольку ее главной ценностью является сохранение накопленного, сохранение семьи, домашнего очага, и в этом смысле компания для нее - это такой же домашний очаг. Женщины менее склонны к риску, чем мужчины, они более основательно и детально подходят к выполнению своих задач. В этом смысле очень эффективным будет разделение ролей в бизнесе.

Там, где нужны риск, быстрота, продвижение чего-то нового, - там лучше всего справятся мужчины. А если есть время для принятия решения, тогда более эффективно будет работать именно женщина, поскольку она уделяет гораздо больше внимания деталям". С этим мнением согласна и другая собеседница. "Женщина, действительно, зачастую принимает более верные стратегические решения, и помогают ей в этом природная интуиция и хорошее понимание психологии сотрудников, - полагает главный редактор журнала "Финансовый директор" Татьяна Ищенко. - Преимущество женщины в том, что она понимает, из каких деталей состоит процесс, она работает более тщательно, и ей есть дело до мелочей. Однако я бы не стала рассматривать профессиональные качества именно с точки зрения половой принадлежности. В любом случае определяющую роль всегда должны играть знания, опыт и профессионализм".

В России в силу сложившихся еще за годы СССР стереотипов или же по причине наличия большого количества других, более насущных проблем вопросу успешности женщин в бизнесе уделяли довольно мало внимания. Однако уже сегодня предпринимаются первые шаги в этом направлении. О своих планах провести аналогичное исследование сообщили в российской Ассоциации независимых директоров (АНД). Сейчас проект находится на стадии разработки, но результаты планируется получить уже этим летом.