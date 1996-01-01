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Селянам нужны кредиты
ЗАО "Милоградовское-1", обосновавшееся в Ольгинском районе, сформировалось в 1990 г. на базе бывшего совхоза "Милоградовский". Его основное направление деятельности - молочное животноводство. Согласно среднестатистическим показателям по удою, "милоградовских" коров можно смело назвать "ударниками капиталистического труда". Даже при слабой кормовой базе здесь получают более 5 тыс. кг молока на корову за год. А рогатые рекордсменки черно-пестрой голштинской породы дают не менее 7 тыс. кг молока за 305 дней лактации.
С бессменным директором ЗАО "Милоградовское-1" Сергеем РЕДЬКИНЫМ судьба свела меня в Уссурийске на сельхозвыставке "Развитие личных подсобных хозяйств", проходящей в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса в РФ в 2005-2007 гг.".
Люди еще испуганны
В начале 90-х, когда крестьянство "новорожденной" России находилось буквально на грани уничтожения, а прилавки магазинов были завалены ножками Буша, "Милоградово-1" не поддалось панике бесхозяйствования и не пустило стадо под нож. Наоборот, упорно занимаясь выведением коров высокой молочности, в 1994 г. оно получило статус племефермы. А в 1998 г. хозяйство утвердили племенным репродуктором по выращиванию телок черно-пестрой породы. Сами понимаете, на пустом месте такие ответственные "звания", можно сказать, государственной важности, не дают.
Сегодня "Милоградовское-1", благодаря своим достижениям и незапятнанной кредитной истории, на хорошем счету у финансово-кредитных организаций, а также у Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края. В хозяйстве ЗАО уникальное стадо коров черно-пестрой породы из 1 775 голов, где 98% всего маточного поголовья отвечает стандарту первого класса и свыше 70% коров соответствует классам "элита" и "элита-рекорд". На "ВДНХ" краевого масштаба Сергей Михайлович привез племенных телочек, свою "фирменную" гордость. По его мнению, отдача от подобных мероприятий непременно проявится.
- Таких выставок не было, наверное, уже с десяток лет. Народ ходит, смотрит, - говорит директор Редькин. - Я вижу, что желающих купить племенных коров много. Мимо нашего поголовья прошло около 50 человек. У людей проявляется интерес к сельскому хозяйству, но они пока еще испуганны. Люди прицениваются, вроде бы надо начинать, и боязно, что из этого получится. Крестьянство пока еще с опаской оглядывается на прошлое. Но я думаю, что 120 голов, которые мы предлагаем, мы продадим без проблем.
- Надо полагать, что вы не в убытке, если не жалуетесь, как некоторые, на отсутствие спроса на продукцию?
- Мы не жалуемся, что нет спроса на скот. Спрос есть. Мы жалуемся на несоответствие роста цен на промышленные товары, к примеру, на запчасти, горючее, масла, удобрения и на сельхозпродукцию. Если бы рост цен на промтовары был адекватен росту цен на крестьянскую продукцию, то тогда можно было бы посмотреть, что такое сельское хозяйство и что такое промышленность. Пока же идет искусственное занижение закупочных цен на сельхозпродукцию, - горячится Сергей Михайлович.
Крестьянин работает в "ноль"
Между тем Редькин прав. Копеечные закупочные цены на зерно, молоко и мясо, отсутствие поддержки крестьянства государством, засилье импортной сельхозпродукции, по его мнению, это звенья одной цепи, которая не позволяет нашему сельскому хозяйству встать с колен и расправить крылья.
- Предположим, в РФ производится 1 млн тонн мяса, а на всю страну необходимо 2 млн. Значит, надо закупить 1 млн тонн, а наши умники в столице закупают 1 млн 200 тысяч тонн! А куда их девать, эти 200 тысяч, никто не подумал! - говорит Сергей Михайлович. - Более того, нередко под видом нашего молока, масла и мяса на нашем рынке появляется продукция из Финляндии или Китая.
Это же снова удар ниже пояса по нашему крестьянству! При таком раскладе, когда сбыт продукции не гарантирован, люди и на кредиты смотрят с опаской. Никому не хочется попадать в долговую яму!
- А вам приходилось брать кредиты на развитие хозяйства?
- Постоянно! Мы работали и с "Альфа банком", и со "Сбербанком", и с "СБС-Агро". Правда, последние два года мы работали без кредитов. Но в этом году кредитная политика меняется в лучшую сторону, и мы, конечно, к ним вернемся. Чтобы перекрыть финансовые провалы, которые бывают, к примеру, во время уборочной. Люди пойдут за кредитами, когда будет благоприятный процент кредитования.
Его бы слова да в уши нашему правительству. Сегодня же, по мнению многих руководителей хозяйств, с кем мне довелось общаться, крестьянин работает в "ноль". Даже если хорошо и упорно трудится. Из-за девальвации крестьянского труда затраты, вложенные в производство сельхозпродукции, не оправдываются. В конце сезона труженики села опять оказываются на точке старта, так как после всех вычетов и расчетов у них не остается средств на развитие хозяйства на следующий период. Между тем занятие сельским хозяйством - процесс необратимый. Крестьянин - не токарь. Он не может "отключить" корову, как станок, дожидаясь повышения закупочных цен на молоко и мясо. Или не пахать землю, пока не подешевеют удобрения или сельхозтехника. По сути, жизнь российского крестьянина - это суета белки в колесе.
Вроде бы и есть движение, да все на одном месте и в одной позиции - задом к солнцу, головой к пашне. Видели бы вы, с какой завистью земледельцы рассматривали на выставке мини-трактора китайского производства. Иметь такую "кроху" мощностью в 20-25 "лошадей" в своем хозяйстве - мечта любого фермера.
- Если мы цены на сталь и бензин сравниваем с мировыми, тогда давайте относиться к сельскому хозяйству тоже на мировом уровне. Сегодняшнее отношение людей к селу - это отражение отношения к селу власти! Я работаю руководителем 18 лет и должен сказать, что БОЛЬШОЙ политики в отношении села у государства никогда не было. Был подъем целины, было строительство жилья на селе, были другие программы, но проходило три года - и стабилизации не наступало. Да, сегодня мы шагнули в рынок. И это хорошо! Обидно только, что мы одно схватываем, а другое теряем, - говорит Сергей Михайлович.
Кстати, многие руководители хозяйств, не сговариваясь с Редькиным, бросали камнем в "бездарную", по их словам, политику фонда занятости населения. Сегодня на селе из тех, кто не сбежал в город, едва ли не каждый второй - безработный, хотя работы непочатый край. Люди резонно считают, что крестьянина развратило пособие по безработице. Зачем ему горбатиться по 8 часов в поле или на ферме, если он и так получит свои деньги? Отсюда появление иждивенческой психологии у последующих поколений. И что мы получим в итоге: на российских дорогах японские машины, в российском небе "Боинги", в квартирах россиян импортная техника, а на полях китайцы? Но тогда, господа хорошие, это будет уже не Россия.
Как тут не вспомнить анекдот начала 90-х, когда "челноки" только начали торить дорогу в Суйфэньхэ, а китайцы, туристы и коммерсанты, хлынули в Приморье. Итак, у "Армянского радио" спрашивают: "Сколько будет стоить литр молока во Владивостоке в начале XXI века?" - "Два юаня", - отвечает "Армянское радио". Сегодня эта шутка с "бородой" как никогда близка к реальности.
Мнение народа
Сергей ПЕРЕЛЫГИН, город Партизанск:
- Я бывший офицер, приехал в Приморье из Корсаковки. И хочу в Приморье заняться для начала картофелеводством. Но опасаюсь, что чиновники будут ставить препоны крестьянству на пути к кредитам. Мне рассказывали, что люди приходят в банки за кредитами, а с них требуют такой пакет документов, который надо собирать несколько месяцев, и еще нескольких богатых гарантов. А где их взять, если кругом нищета? И люди отказываются. Есть устоявшиеся фермерские хозяйства, которые получают деньги в банке без проблем. А как быть тем, кто только делает первые шаги в сельском хозяйстве? Таким, как мы? Мы написали заявление, чтобы взять в аренду 80 га бывшего совхоза "Янтарный". Сейчас там безработица, пьянство. К таким последствиям привела социальная политика государства. Вернее, ее отсутствие. Хотя, чиновников можно понять. В 1998 г. государство тоже давало деньги на подъем села. Тогда растащили миллиарды. У нас на Сахалине устояло только 3 или 4 фермерских хозяйства! Это 10% из того, что было, а где остальные 90%?
Инна САВЕЛЬЕВА, Пожарский район, село Новостройка:
- Я приехала на выставку выбрать племенную корову. У меня есть две, но я хочу третью. Я молоко не перерабатываю, у меня свой магазин, оно и так расходится. В день я надаиваю до 35 литров, 3-литровая банка уходит за 45 руб. Спрос на молоко у населения есть. Но я хочу еще делать творог, сметану и не могу - не хватает молока. Поэтому я и беру еще одно корову. Племенная корова, конечно, дороже, но зато отдача от нее больше. Здесь предлагают коров за 40-50 тыс. руб. Но на то она и ярмарка, чтобы было право выбора. У нас свое подворье, мой муж предприниматель, а я занимаюсь хозяйством. У нас еще есть две лошади, жеребенок и свиньи. Хочется приобрести трактор и "рулонник" для перетаскивания сена. Но "рулонник" стоит 170 тыс. руб., а трактор 115 тыс. Для нас это дорого.
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