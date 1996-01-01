Профсоюзов стало больше

В 2005 г. в Приморье было создано 35 новых профсоюзных организаций. В профсоюз были приняты 15 тыс. человек, что в два раза больше, чем в предыдущем, 2004 г.

Численность профсоюзов края, отмечает пресс-служба ФППК, увеличилась на предприятиях энергетиков, автотранспорта, водного транспорта, в металлургической и лесной промышленности. Только на предприятиях автотранспорта и дорожного хозяйства края количество членов профсоюза стало больше на 1 тыс. человек за счет восстановления 14 первичных организаций и создания одной новой. Об этом говорилось на совещании руководителей краевых организаций профсоюзов, которое состоялось во Владивостоке.

Как сообщил председатель Федерации профсоюзов Приморского края Виктор ПИНСКИЙ, всего в крае сегодня работает более 3 тыс. первичных профсоюзных организаций, которые объединяют в своих рядах более 335 тыс. человек. В 83% организаций, где действуют профсоюзы, состоящие на профобслуживании в краевой Федерации профсоюзов, заключены коллективные договоры. Ежегодно количество колдоговоров в крае увеличивается на 2%.