Приморье выбрало лучших!

На минувшей неделе было официально завершено полуфинальное голосование II краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2005", которая была учреждена ИК "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края и Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья.

Как уже сообщал "ЗР", при определении финалистов Премии параллельно проходили два вида голосования: закрытое - членов специально созданного Экспертного совета, состоящего из наиболее авторитетных представителей общественности, власти и специалистов в области экономики и управления, и открытое, в котором могли принять участие все без исключения жители Приморского края.

Понятно, что ставить знак равенства между этими двумя категориями никто не стал. Эксперты, бесспорно, гораздо лучше разбираются в особенностях приморской экономики. В их распоряжении находится куда больше информации о конкретных результатах, которых удалось достигнуть тем или иным компаниям и менеджерам в минувшем году.

Однако специфика Премии такова, что без общественного признания финалистов и победителей ее вручение теряет смысл, поскольку лишь оно позволяет достичь двух, по сути, ключевых целей Премии.

Во-первых, выявить и наградить лучших представителей приморского бизнес-сообщества. Все просто. Для компаний и менеджеров, оперирующих многомиллионными финансовыми потоками, какое-либо материальное стимулирование будет весьма условным. Оно, бесспорно, имеет большое значение. Однако главный приз в данном случае не заветные статуэтки, вручаемые обладателям Премии, а все то же общественное признание, которое они олицетворяют.

Не менее важна и вторая цель Премии - обеспечить формирование положительного образа бизнес-сообщества в целом в общественном сознании. Очевидно, что лишь широкая пропаганда достижений ведущих компаний и менеджеров Приморского края позволит эффективно бороться с "тенями прошлого" - не слишком лицеприятными стереотипами середины 90-х годов прошлого века. Мол, бизнесмен в обязательном порядке - это вор, мошенник или, в крайнем случае, злостный неплательщик налогов.

Впрочем, сам ход открытого голосования II краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2005" позволяет смело утверждать, что ее учреждение было не напрасным и отчасти нам удалось достичь поставленных целей. Настоящий ажиотаж, наблюдавшийся уже в полуфинале, позволяет с уверенностью говорить, что и сама Премия, и, что особенно важно, ее финалисты получили мощный заряд того самого общественного признания. Жители Приморья действительно с радостью приняли участие в открытом голосовании, направляя в адрес оргкомитета Премии заполненные бюллетени. И сегодня на страницах "ЗР" официально объявляются итоги полуфинального голосования.

В финал Премии в номинации "Компания года в Приморском крае - 2005" вышли "Дальсвязь", "Владхлеб", "Находкинская база активного морского рыболовства" и "Новая телефонная компания".

В номинации "Менеджер года в Приморском крае - 2005" - Виктор МЯСНИК (генеральный директор ОАО "ДВЭУК"), Евгений АМБРОСОВ (генеральный директор ОАО "ДВМП"), Антон АЛЕКСЕЕВ (генеральный директор ОАО "Дальсвязь") и Александр МЕЧЕТИН (председатель правления ООО "Синергия").

Между тем самый важный и ответственный этап Премии - финальное голосование - впереди. В ближайших номерах "ЗР" будут опубликованы специальные досье на каждого из финалистов Премии, которые помогут жителям Приморского края лучше сориентироваться и сделать свой выбор.

Итоги полуфинального голосования в номинации "Компания года в Приморском крае - 2005" (TOP-10) Место Компания Интегральная сумма мест Голосование экспертов (Вес. Коэфф = 0,67) Открытое голосование (Вес. Коэфф = 0,33) % голосов место % голосов место 1 ОАО "Дальсвязь" 1,33 21,57% 1 12,25% 2 2 ОАО "Владхлеб" 2,34 13,37% 3 17,44% 1 3 ОАО "Находкинская БАМР" 2,66 15,69% 2 7,59% 4 4 ОАО "Новая телефонная компания" 3,67 11,76% 4 7,59% 3 5 ОАО "Владивостокский морской торговый порт" 6,665 5,88% 6-7 5,86% 7 6 ЗАО "Михайловский бройлер" 7,31 7,84% 5 2,93% 12 7 ОАО "Приморнефтепродукт" 8,995 3,92% 8-9 3,86% 10 8 ОАО "Тернейлес" 9,305 5,88% 6-7 2,00% 15 9 ООО "Ратимир" 10,025 1,96% 10-16 6,26% 5 10 ОАО "Спасскцемент" 10,315 3,92% 8-9 2,53% 14 Согластно Положению о Премии, при нахождении интегральной суммы мест использовались различные весовые коэффициенты (0,67 - для итогов голосования членов Экспертного совета и 0,33 - для Открытого голосования) Итоги полуфинального голосования в номинации "Менеджер года в Приморском крае - 2005" (TOP-10) Место Менеджер Интегральная сумма мест Голосование экспертов (Вес. Коэфф = 0,67) Открытое голосование (Вес. Коэфф = 0,33) % голосов место % голосов место 1 Виктор МЯСНИК (ген. директор ОАО "ДВЭУК") 2,65 13,73% 1 6,05% 6 2 Евгений АМБРОСОВ (ген. директор ОАО "ДВМП") 2,665 11,76% 2-3 7,08% 3 3 Антон АЛЕКСЕЕВ (ген. директор ОАО "Дальсвязь") 3,325 11,76% 2-3 6,19% 5 4 Александр МЕЧЕТИН (председатель правления ООО "Синергия") 5,32 9,80% 4 4,10% 8 5 Михаил РОБКАНОВ (президент ОАО "ВМТП") 5,355 5,88% 7,8 10,77% 1 6 Сон Ву ЧАН (ген. директор ОАО "НТК") 5,995 7,84% 5-6 5,16% 7 7 Сергей ТЕРЕШКОВ (ген. директор ОАО "Владхлеб") 7,36 3,92% 9-11 9,88% 2 8 Владимир ЩЕРБАКОВ (ген. директор ОАО "Тернейлес") 7,645 7,84% 5-6 2,51% 12 9 Анатолий КОЛЕСНИЧЕНКО (президент ОАО "НБАМР") 7,995 5,88% 7-8 3,50% 9 10 Григорий ПАТРУШЕВ (ген. директор ЗАО "Михайловский бройлер") 10,33 3,92% 9-11 3,39% 11 Согластно Положению о Премии, при нахождении интегральной суммы мест использовались различные весовые коэффициенты (0,67 - для итогов голосования членов Экспертного совета и 0,33 - для Открытого голосования)