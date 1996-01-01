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ФАС пошла навстречу Вымпелкому
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала обоснованными жалобы "Вымпелкома" на действия Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), отказавшей компании в выдаче лицензии для работы на Дальнем Востоке, сообщает РИА "Новости".
По всем жалобам ФАС признала факты нарушения антимонопольного законодательства со стороны ГКРЧ.ФАС выдала предписание в 10-дневный срок устранить данное нарушение, добавила она. "Мы удовлетворены решением ФАС", - отметила пресс-секретарь компании "Вымпелком". Ранее сообщалось, что "Вымпелком" подавал 37 заявок на получение лицензии для работы на Дальнем Востоке, однако компании в этом было отказано.
Россвязь объясняла это нехваткой свободных радиочастот на Дальнем Востоке. Между тем, по данным "Вымпелкома", в регионе есть свободные частоты. Компания обратилась в ФАС с жалобой на невыдачу лицензии, рассмотрение дела дважды откладывалось.
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