ФАС пошла навстречу Вымпелкому

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала обоснованными жалобы "Вымпелкома" на действия Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), отказавшей компании в выдаче лицензии для работы на Дальнем Востоке, сообщает РИА "Новости".

По всем жалобам ФАС признала факты нарушения антимонопольного законодательства со стороны ГКРЧ.ФАС выдала предписание в 10-дневный срок устранить данное нарушение, добавила она. "Мы удовлетворены решением ФАС", - отметила пресс-секретарь компании "Вымпелком". Ранее сообщалось, что "Вымпелком" подавал 37 заявок на получение лицензии для работы на Дальнем Востоке, однако компании в этом было отказано.

Россвязь объясняла это нехваткой свободных радиочастот на Дальнем Востоке. Между тем, по данным "Вымпелкома", в регионе есть свободные частоты. Компания обратилась в ФАС с жалобой на невыдачу лицензии, рассмотрение дела дважды откладывалось.