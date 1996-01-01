На "Дальзаводе" сменился внешний управляющий

В конце февраля на ОАО "ХК "Дальзавод" сменился внешний управляющий. В соответствии с решением Арбитражного суда Приморского края на эту должность был назначен Артур БЗАЕВ, имеющий больший опыт в сфере внешнего управления. Его предшественник - Александр ЧАВЫЧАЛОВ - покинул должность внешнего управляющего в связи с переходом на другую работу.

Арбитражным судом и конкурсными кредиторами деятельность г-на ЧАВЫЧАЛОВА в качестве внешнего управляющего "Дальзавода" оценена в целом положительно.

Напомним, что внешнее управление на ОАО "ХК "Дальзавод" было введено в январе 2002 г., в связи с тяжелым финансовым положением предприятия. Внешним управляющим был назначен Александр Чавычалов, за плечами которого успешная арбитражная работа на таких проблемных предприятиях, как швейная фабрика "Молодежная" (г. Партизанск) и АКБ "Банк Находка".

За весь период внешнего управления ОАО "ХК "Дальзавод" удалось в 7 раз увеличить объемы производства, сохранить производственный потенциал и квалифицированные кадры. Более того, "Дальзавод" в соответствии с решением Правительства РФ был включен в перечень стратегических предприятий РФ как основная ремонтная база ТОФ.

Весной этого года в доки ОАО "ХК "Дальзавод" встанет для планового ремонта флагман ТОФ - ракетный крейсер "Варяг". Артур Бзаев сообщил, что пока детально изучает обстановку на предприятии, после чего будет видно, какие мероприятия необходимо предпринять для дальнейшего финансового оздоровления завода.