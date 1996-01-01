Ярмо для "Уссурийского бальзама"

В ОАО "Уссурийский бальзам", входящем в группу компаний "Синергия", подвели итоги работы в 2005 году. Отмечается, что, несмотря на жесткие конкурентные условия, предприятие работает с положительной динамикой: в минувшем году реализация ликероводочной продукции составила 656,7 тыс. дал, что на 29,6 тыс. дал превысило показатели 2004 г. В денежном выражении выручка от реализации продукции возросла на 81 млн руб.

Как сообщили "ЗР" на предприятии, одной из причин роста финансовых показателей стало повышение цен на продукцию предприятия, вызванное увеличением ставки акциза в 2005 г. Начисления по акцизам ОАО "Уссурийский бальзам" выросли по сравнению с 2004 г. на 50 млн руб. Кроме того, на ценовую политику оказывали влияние и различные изменения рыночной конъюнктуры - повышение цен на сырье, материалы и энергоносители.

Учитывая усиливающуюся конкуренцию, руководство завода сделало ставку на совершенствование маркетинговой и сбытовой политики, направленной на укрепление позиций торговой марки "Уссурийский бальзам". Специалисты предприятия стараются усовершенствовать механизм продаж, и большое внимание сегодня уделяется брендированию полочного пространства, что позволяет выгодно позиционировать продукцию ОАО "Уссурийский бальзам" на полках магазинов. Кроме того, в 2005 г. активно закупались дозаторы карусельного типа, используемые в рознице для реализации продукции на розлив. "Это новшество положительно отразилось на объемах продаж, поскольку потребитель получил возможность дегустировать тот или иной продукт перед тем, как купить его", - говорят на предприятии.

Важным фактором, направленным за завоевание рынка, стало расширение ассортиментного ряда при одновременном прекращении выпуска устаревших марок. В прошлом году были запущены в производство новые водочные бренды: "Столица приморья 25 RUS", "Арму ледяная люкс", "Уссурийский родник экстра" и "Ржаной колос". Появились и новые настойки: "Брусничная на меду", "Клюквенная на меду", "Баттерфляй брусничная". Особые надежды на предприятии связывают с новыми федеральными брендами "Государев заказ" и "Русский лед", которые производятся или готовятся к выпуску на всех алкогольных заводах "Синергии".

В рамках общей стратегии развития группы компаний "Синергия" особое место отводится инвестициям и модернизации производства. В частности, на "Уссурийском бальзаме" в 2005 г. был приобретен автомат для упаковки продукции в термоусадочную пленку, проведены реконструкция и переоснащение таропосудного участка, проведены подготовительные мероприятия для реконструкции одной из производственных линий. Общий объем инвестиций по итогам прошлого года составил 8 млн руб.

По словам генерального директора ОАО "Уссурийский бальзам" Дмитрия ЕРОХИНА, на предприятии проводится последовательная политика, заключающаяся в "инновационной деятельности на всех стадиях производства и реализации продукции. Три кита, на которых держится предприятие, - это постоянная работа над качеством, разработка новых брендов и инновации". По мнению руководства, сочетание передовых методов ведения бизнеса и существующий производственный потенциал предприятия позволят "Уссурийскому бальзаму" не только сохранить существующие объемы продаж, но и увеличить их, а также справиться с грузом многочисленных проблем, которых с каждым годом становится все больше.

- Алкогольное производство само по себе - сложный и непредсказуемый бизнес - говорит Дмитрий Ерохин. - Сейчас мы действуем в жестких конкурентных условиях, сформированных не только серьезным присутствием завозной продукции, но и все более расширяющимся рынком теневого алкоголя. Настоящим ярмом на шее приморских производителей крепкого алкоголя стал основной косвенный налог - акциз, который в 2003 г. вырос на 18%, в 2004 г. - на 8%, а в 2005 г. - на 9%. Расширение рынка теневого алкоголя во многом обусловлено именно этим фактором. Удорожание продукции за счет роста ставок акцизов при достаточно высоком уровне инфляции заставляет людей с низкими доходами переходить на потребление дешевых подделок, что переводит проблему уже в разряд национальных, ведь каждый год от суррогатного алкоголя в стране погибают тысячи человек.

К сожалению, основную долю нервозности сегодня вносит государство - последствия от непродуманного введения нового федерального закона "поставили на уши" алкогольную промышленность России. Из-за отсутствия акцизных марок с нового года стояли все предприятия страны. "Уссурийский бальзам" находился в простое почти полтора месяца, ведь марки стали поступать только на днях. Все это время работники завода находились в вынужденных отпусках. Производственные убытки предприятия и потери бюджетов всех уровней еще предстоит подсчитать. Предвидя ситуацию, руководство группы компаний "Синергия" распорядилось увеличить выпуск алкогольной продукции в конце прошлого года с тем, чтобы создать необходимый товарный запас. Однако сроки спровоцированного неумелыми действиями федеральных властей алкогольного "моратория" превысили самые пессимистичные ожидания, и некоторые популярные бренды исчезли с полок магазинов.

Правительственная промышленная политика не укладывается в рамки нормального здравого смысла. В первую очередь кризис ударил по легальным производителям крепкого алкоголя, являющихся не просто бизнес-единицами на экономической карте страны, но и крупнейшими донорами местных и региональных бюджетов. Любое крупное предприятие алкогольной промышленности России сегодня можно сравнить с курицей, несущей золотые яйца. Тот же "Уссурийский бальзам", градообразующее и социально значимое предприятие Уссурийска, является одним из крупнейших налогоплательщиков Приморья: в 2005 г. завод перечислил в бюджеты всех уровней свыше 360 млн руб. Помимо этого предприятие оказало в прошлом году благотворительной помощи более чем на 2 млн руб. Получается типичная картина современной российской действительности. Вместо того, чтобы помогать или хотя бы не мешать добросовестным производителям и крупным бюджетным донорам, государственный бюрократический аппарат вставляет им палки в колеса. В результате широкие перспективы открываются у алкогольных "пиратов", которые не только травят людей некачественной продукцией, но и не платят, естественно, никаких налогов. При этом государство тратит большие бюджетные деньги для того, чтобы с этими самыми подпольщиками бороться. Классика, одним словом...