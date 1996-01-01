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На бизнес Владивостока нашлют мобильные группы
Глава Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ встретился с представителями городской инспекции по налоговым сборам (ИНС). Как сообщила пресс-служба горадминистрации, в центре внимания встречи - подведение итогов деятельности ИНС в минувшем году и укрепление сотрудничества между госструктурой и руководством краевого центра.
Общение со служащими налоговых органов глава Владивостока начал со слов благодарности в их адрес. За работу, проделанную в 2005 г., благодарственными письмами и памятными медалями в честь 145-летия города были награждены руководители пяти районных отделений ИНС. Как подчеркнул Владимир Николаев, возглавляемые ими службы добились в ушедшем году высоких показателей по сбору налогов. Благодаря действиям их специалистов по работе с неплательщиками и снижению налоговых недоимок план "налоговых доходов" был выполнен на 105,8%. Налоговые поступления в размере 1 млн 860 тыс. 139 руб. составили 42,9% от общей суммы платежей. При этом величина сверхплановых поступлений в местную казну исчисляется 101,670 тыс. руб.
Среди других вопросов, которые обсуждались на встрече, - план мероприятий, которые будут осуществляться в текущем году. В частности, он включит в себя принятие ряда мер по повышению объемов сбора платежей по ЕНВД. Прежде всего эти меры будут предприняты в отношении предпринимателей, занятых реализацией товаров на рынках и торговых зонах, поскольку не секрет, что многие из них до сих пор не встали на учет в налоговых службах как плательщики ЕНВД. Как заявил Владимир Николаев, администрация города со своей стороны будет способствовать решению данного вопроса, в том числе за счет проведения разъяснительной работы среди руководителей торговых площадей, которым в случае необходимости также следует осуществлять дополнительный контроль над своевременностью уплаты налога частными предпринимателями, присутствующими на рынках.
На встрече было также принято решение о возобновлении работы специальных мобильных групп. Как и прежде, в их состав войдут специалисты управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания, представители налоговых органов и УВД краевого центра. Они станут инспектировать рынки, торговые зоны, автостоянки, кафе и другие объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания в целях выявления нарушений налогового законодательства.
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