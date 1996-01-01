Приморские мытари поработали на славу

Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю подвело итоги контрольной работы за 2005 г. В результате бюджеты различных уровней дополнительно пополнились на сумму, приближающуюся к 6 млрд руб. - на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого периода.

В 2005 г. выездной контроль показал, что 92% из проверенных налогоплательщиков в той или иной мере нарушают законодательство. Благодаря этим визитам дополнительно начислено около 2 млрд руб. - в 5 раз больше по сравнению с прошлым периодом.

Кроме того, налоговые органы провели около 570 тыс. камеральных проверок - на 70% больше, чем в 2004 г. Нарушения выявила каждая десятая проверка. В результате в казну отправились еще более чем 1,3 млрд руб., сообщает отдел по работе с налогоплательщиками УФНС по Приморскому краю.

Особое внимание уделено вопросу обоснованности возмещения налога на добавленную стоимость. В 2005 г. налогоплательщики заявили на возврат более 3,8 млрд руб., но возмещено будет лишь 60% от этой суммы.

Также в прошлом году под зоркое око налоговиков попали 739 налогоплательщиков, занимающихся экспортными операциями. Только по результатам выездных проверок доначислен налог на добавленную стоимость в сумме, превышающей 430 млн руб.