Социально-детективная профессия

Какими инструментами поиска и юридической проверки пользуются риелторы? И вообще, чем профессионал отличается от новичка, пришедшего с улицы и не имеющего ничего, кроме энтузиазма?

Как подбирается персонал для серьезной риелторской компании, насколько важны личные и деловые качества агента, и как их можно оценить? С этими и другими вопросами газета "Квартира. Дача. Офис" обратилась к начальнику учебного центра группы компаний "Триумфальная арка" Роману ВИХЛЯНЦЕВУ.

Выяснилось, что сегодня риелтор - это очень серьезная профессия, и одного желания здесь мало. Минимальная программа учебного центра, который он возглавляет, - 150 академических часов. Обучению предшествует достаточно жесткое тестирование претендентов, которое проходят далеко не все. После прохождения полного курса обучения в течение полугода компания ведет нового агента и постоянно контролирует. Если же отвечать максимально кратко, то можно выделить несколько основных моментов.

Начнем с предварительной оценки вариантов. Риелторы пользуются открытой информацией. Но у каждой квартиры есть история, представитель (иногда это частное лицо, много хуже - если это неграмотный риэлтор).

Далеко не каждую квартиру риелтор покажет клиенту - отбраковка сегодня составляет минимум 70 процентов. Либо заявленные квартиры уже проданы, либо они имеют правовые или технологические дефекты. И те, и другие весьма разнообразны. Квартира может быть неправильно приватизирована, по ней могут идти судебные дела (в документах это никак не отражается), и т. д.

Последний пример: клиент очень хочет вместо трехкомнатной квартиры в микрорайоне А без доплаты приобрести квартиру в микрорайоне Б, и пока эту квартиру он не приобретет, свою он продавать не собирается. Он настойчиво выставляет свою квартиру на продажу уже в течение двух лет (а поскольку он "желает странного" - скорее всего, это продлится еще лет двадцать), она числится во всех электронных базах, но фактически она не продается.

И подобных виртуальных квартир сегодня великое множество. Итак, остается 20-30% квартир, которые уже можно показывать клиентам.

Как отслеживать риски? К великому сожалению, ныне действующее законодательство открытых механизмов для этого не предоставляет, так что риэлторские методы делятся на правовые и чисто детективные. Р. Вихлянцев отметил, что, пожалуй, самое существенное в работе риэлтора - это умение задавать правильные вопросы.

Существует так называемая карта рисков: риелторов учат, что именно нужно детализировать, где нужно искать риски, а где они маловероятны, то есть, выражаясь обывательским языком, где нужно соломку подстелить, а где - "и так сойдет". Получение информации от пресловутых ДЕЗов для профессионального риелтора - дело несложное, но трудно представить, сколь ценную информацию обаятельный риелтор может получить от соседей - тех самых бабушек, которые сидят на скамеечках у дома или гуляют с собачками. Они знают гораздо больше, чем законный супруг, который продает квартиру, и даже больше, чем участковый (кстати, с участковыми риеэлторы тоже регулярно общаются).

Недавний пример из истории компании: "центровая" коммунальная квартира. Покупатель есть, о цене договорились, квартира приватизирована, по документам все прекрасно, сделка очень выгодная. Маленькая деталь: одна из прописанных в квартире молодых женщин недавно выписана как умершая. Свидетельства о смерти нет. Выписана она в судебном порядке согласно действующему законодательству: десять лет о ней не было никаких известий. Но риелторы заинтересовались: а куда пропала женщина двадцати восьми лет, и действительно ли она умерла?

Ситуацию прояснили бабушки-соседки, пояснив: "Да жива она, жива, месяц назад видели. С матерью не ладила, приватизацию делать не хотела, и вообще, бог знает, какую жизнь она ведет". Добросовестный же покупатель, интересы которого представляли риелторы, к явлениям "с того света" вряд ли был готов. В результате риелторы от этой сделки отказались категорически.

Уже однозначно можно говорить, что риелтор - профессия социальная, а это означает, что основные качества риелтора - коммуникабельность и способность вникать в чужие проблемы. Здесь приходится оперировать большими суммами денег и входить в серьезнейшие социальные проблемы. Отсюда - оптимальный возраст риелтора: это 30-40 лет, когда человек, с одной стороны, еще "пластичен", а с другой стороны, уже накопил некоторый жизненный опыт и воспринимает окружающий мир без розовых очков, ответственно.

Второе качество - мотивация к работе. Дело в том, что у риелторов относительно свободный график работы, они работают не за зарплату, а за процент. Казалось бы, мотивация достаточная: больше сделал - больше заработал. Но этого оказывается мало. Люди делятся на две категории: одни привыкли ходить на работу "от и до" и регулярно получать зарплату, а другие - предприниматели по духу. Коммерческая жилка - необходимое качество риелтора.

Но, главное, практика показала, что лучший риелтор - это женщина сорока лет, ибо третье необходимое качество для успешного риэлтора - это способность выдерживать стрессы. А наша российская женщина - мудра, гибка, пластична, трудолюбива, очень реалистична, обучаема и способна выдержать любые стрессы.