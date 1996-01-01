В "Транстелеком-ДВ" поменяли директора

Состоялись новые кадровые назначения в группе компаний ТрансТелеКом, включающей головную компанию - ЗАО "Компанию ТрансТелеКом" и 17 региональных предприятий.

Решением совета директоров ЗАО "Транстелеком-ДВ" (Хабаровск) с 16 февраля 2006 года прекращены полномочия генерального директора компании Сергея ХАБАРОВА в связи с переходом на работу в другую компанию. C 17 февраля на должность генерального директора Транстелеком-ДВ назначен Владимир РЫБАКОВ, занимавший ранее должность генерального директора ЗАО "Сахалин-ТрансТелеКом". Вместо Рыбакова теперь будет работать Олег КОРЯЧКИН, занимавший ранее должность технического директора компании.