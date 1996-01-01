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На "Дальэнергомаше" придумали свою автоматику
Хабаровский завод "Дальэнергомаш" освоил собственное производство систем автоматики (САУ) на нагнетатели типа "ЦНВ".
В 2005 году на заводе был открыт участок опытного производства систем автоматики (УОПСА), задачей которого являлась разработка и изготовление систем автоматизированного управления (САУ) к выпускаемым в заводских цехах компрессорам и нагнетателям. Как сообщили в отделе маркетинга ОАО "Дальэнергомаш", сейчас заводом изготовлена САУ на ряд низконапорных нагнетателей типа "ЦНВ".
САУ-Н предназначена для: автоматического управления нагнетателем с целью поддержания в норме его рабочих параметров; автоматического запуска и остановки нагнетателя с рабочего места оператора (удаленного персонального компьютера); ручного управления и настройки исполнительных механизмов нагнетателя; контроля важнейших технологических параметров (вибрация, температура, давление) и подготовки сводок и отчетов о работе оборудования.
САУ-Н выполнена из импортных комплектующих известных во всем мире производителей: Siemens, Rittal и Phoenix-Contact; исполнительные механизмы, датчики и кабели отечественного производства ("ЗЭИМ", "Метран", "Виконт").
В настоящее время продолжается разработка САУ на все типы выпускаемых заводом компрессоров.
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