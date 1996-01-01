Вяземский молочный комбинат сменил упаковку

На прошлой неделе Вяземский молочный комбинат начал выпускать продукцию в новой упаковке - в ПЭТ-бутылках емкостью 450 граммов. В них теперь продают молоко, кефир, ряженку, в скором времени планируют выпускать еще и два вида йогуртов.

Как рассказала "ЗР" исполнительный директор Вяземского молочного комбината Татьяна БОЯРЧУК, бутылки гораздо удобнее прежней упаковки - пакетов из полиэтиленовой пленки, кроме этого, они лучше сохраняют полезные свойства продукции. Единственный недостаток бутылок - цена, которая, разумеется, отразилась на конечной стоимости товара. Бутылочная упаковка, включая пробку и этикетку, стоит 3 руб. 70 коп. Однако, как заметила Татьяна Боярчук, стоимость продукции так или иначе пришлось бы повышать, поскольку с 15 февраля совхозы, на сырье которых работает Вяземский молочный комбинат, подняли отпускную цену молока. В результате продукция ВМК подорожала на 15-17%.