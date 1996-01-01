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Больше всего денег в Хабаровский край вкладывают Багамские острова
В 2005 году Хабаровский край получил иностранных инвестиций на сумму $245 млн 548,1 тыс., в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. Об этом было заявлено на заседании внешнеэкономического совета при правительстве Хабаровского края.
В докладе начальника управления внешнеэкономических связей министерства экономического развития и внешних связей края Ирины БЕСЕДИНОЙ отмечалось, что основная часть инвестиций приходится на Багамские острова - 53,5%, которые направлены на строительство портового терминала в Де-Кастри. Среди солидных инвесторов названы также компании Великобритании, Кипра, Австрии, вкладывающие свои средства в развитие ОАО "Амурметалл" в Комсомольске-на-Амуре и горно-добывающую отрасль на прииске "Многовершинный".
В прошлом году впервые иностранные инвестиции стали поступать в ТЭК края. Поступают заказы от иностранных инвесторов на судостроительные заводы. При том, что на совместных с иностранными фирмами предприятиях работает 1,7% населения края, они производят около 20% продукции.
Однако механизм согласований и лицензирования затрудняет приток инвестиций. Несовершенство российских законов приводит к тому, что происходит криминализация лесной отрасли. В развитии отношений с соседними странами мешает и отсутствие законодательства о приграничном сотрудничестве, слабо развитая транспортная инфраструктура. Как отметил вице-мэр Хабаровска Валерий КАЗАЧЕНКО, инвесторы, особенно иностранные, не торопятся строить в Хабаровске. На то, чтобы оформить документы они тратят от полугода до двух лет. Трудно решаются вопросы привлечения рабочей силы из-за рубежа. Из-за подобных трудностей на год отложено строительство жилых домов, которые предлагали возвести в Хабаровске китайские фирмы. А японцы вообще отказались от идеи строить в России: после того, как по их просьбе консалтинговая компания просчитала стоимость такого строительства, оказалось, что она выше, чем в Японии, в полтора раза.
"Мы пока не можем предложить нашим партнерам быстро окупаемых проектов, а проекты, окупаемость которых рассчитана на 15-20 лет, на этом этапе развития нашей страны для них непривлекательны", - заметил заместитель председателя правительства края, министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ.
Тем не менее, в Хабаровске планируется строительство новых гостиничных комплексов, пяти и четырехзвездочных отелей, ориентированных на современный стандарт. Уже подобраны 20 площадок, на которых разместятся офисные, торгово-развлекательные комплексы с гостиничными услугами, разрабатывается проектная документация, подбираются инвесторы.
Чтобы не распугать этих инвесторов, участники совещания предложили ряд мер, которые должны способствовать привлечению иностранных инвестиций в край. Например, организовать процесс оформления документов по принципу "одного окна", открыть для инвесторов информацию, которая не является гостайной, увеличить количество пунктов таможенного контроля, создать воздушный транспортный центр, организовать бюджетный страховой фонд для инвесторов и др.
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