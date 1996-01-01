Лизинг спасет крестьянство Приморья?

С 17 по 19 февраля в Уссурийске работала сельскохозяйственная выставка "Развитие личных подсобных хозяйств", организованная департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края. Выставка проводилась в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса в РФ в 2005-2007 гг."

Сельхозвыставка в казачьей столице Приморья вызвала неподдельный интерес у крестьянства - подобных мероприятий в крае не проводилось, наверное, лет шесть или семь. В день открытия выставки в Уссурийске для глав городских округов и сельских поселений проводился семинар, посвященный условиям реализации национального проекта "Развитие АПК". Один из вопросов повестки дня был посвящен кредитованию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. На "ВДНХ" краевого масштаба каждый гость получал пакет документов с разъяснениями о том, как стать участником национального проекта, как взять кредит на развитие хозяйства, как приобрести в лизинг сельхозтехнику или племенных животных.

Разнокалиберная техника, в основном китайская, а также огромный боров Турм, две образцовые коровы и телочка дожидались своей участи тут же, на территории выставки. В "Секторе растениеводства" можно было приобрести желанные семена и здесь же - получить консультацию у специалистов из отдела семеноводства "Госпродагентства" по их выращиванию. От желающих "осемениться" отбою не было. Повышенным спросом пользовались элитные кролики, от 800 до 2000 рублей за голову.

Как рассказал "ЗР" вице-губернатор Юрий ПОПОВ, курирующий продвижение нацпроекта "Развитие АПК", уже к осени 2006 года в Приморье будет создана сеть предприятий, куда земледельцы смогут сдавать свою продукцию. Таким образом, в крае частично решится набившая оскомину проблема сбыта. Крестьяне хорошо знают, что вырастить упитанное стадо или хороший урожай - это полдела. Главное - продать сельхозпродукцию. "Для решения этой задачи в край придут серьезные финансовые ресурсы, которые позволят нам резко увеличить производство мяса и отказаться от значительной части импортных поставок. И это только начало", - подчеркнул вице-губернатор Юрий Попов.