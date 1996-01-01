Водочный ребус

В последние годы на винно-водочном рынке страны царил полный беспредел: по оценкам независимых экспертов, до 30% объема реализуемой населению алкогольной продукции составлял контрафакт.

Вал низкокачественной спиртосодержащей "паленки" захлестнул российские города и веси. Употребляя внутрь эти горячительные "напитки", отравилась масса народа. Так, только в Хабаровском крае, по данным крайстата, за два последних года от случайных отравлений алкоголем умерла более 300 человек (141 - в 2005 г., 162 - в 2004). Государственная власть решила оседлать ситуацию и взять под контроль данную сферу экономики.

Государство возвращает монополию на спирт

Идея о возвращении монополии на спиртосодержащую продукцию уже давно обсуждалась на различных уровнях. В прошлом году от слов решили перейти к делу. Федеральный закон № 102-ФЗ от 21 июля 2005г. ввел изменения в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", которые должны вступить в силу с 1 июля 2006 года.

Благодаря этой законодательной инициативе был конкретизирован базовый федеральный закон, определены дополнительные меры по усилению государственного контроля на винно-водочном рынке, в том числе - по повышению доходов государства, вытеснению теневого сектора и мелких производителей и повышению качества продукции. Также были определены меры против недобросовестных производителей и оптовых продавцов, ужесточён контроль качества денатурированного спирта, чётко прописано разграничение полномочий органов государственной власти в этой сфере, вопросы лицензирования. Впервые устанавливается единый перечень денатурированных веществ для недопущения использования продукции в пищевых целях.

С 1 января 2006 года была введена единая государственная автоматизированная информационная система, которая объединит с 1 июля 2006 года все соответствующие счётчики ликероводочных заводов. Законодательная инициатива нашла свое отражение на региональном уровне в виде принятия в декабре 2005 года двух постановлений Правительства Хабаровского края "О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Хабаровского края" и "О декларировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Хабаровского края ".

Требуется помощь

- Этот закон своевременный, и его необходимо выполнять. Но сомневаюсь, что все предприниматели в крае, занятые продажей алкоголя, 1 июля смогут встретить во всеоружии, - отметил председатель правления Хабаровского краевого объединения промышленников и предпринимателей (ХКОПП) Евгений ШУЛЕПОВ.

По его подсчетам, около 50% бизнесменов не успеют пройти перерегистрацию и оформить в срок требуемый перечень документов. Дело в том, что теперь лицензии на розничную продажу алкогольной продукции будут выдаваться только организациям. Частным предпринимателям (основная масса торговцев алкогольной продукции) с 1 июля 2006г. запретят розничную продажу. Таким образом, альтернатива у предпринимателей, торгующих алкогольной продукцией, невелика: не хочешь лишиться выгодной позиции сбыта - меняй форму собственности.

- Превращение индивидуального предпринимателя в юридическое лицо не простой процесс. Это качественно иное ведение бизнеса, - поделился Евгений Шулепов. - И если в городах края, имеющих развитую инфраструктуру, с этой проблемой худо-бедно справятся, то в районах это станет настоящей головной болью для предпринимателей.

- Не откладывая в долгий ящик, необходимо в самое ближайшее время провести совещание с участием всех заинтересованных сторон, от которых зависит реализация федерального закона. Необходимо согласовать позиции, определить проблемы и пути их устранения, - подчеркнул руководитель ХКОПП. - потому что исполнение данного "алкогольного" закона выявило ряд вопросов организационного характера, которые требуют согласованных действий со стороны контролирующих органов власти и предпринимательского сообщества.

Среди наиболее болезненных тем для обсуждения предпринимательское объединение особо выделило следующие. При смене формы собственности, во-первых, потребуется перезаключать договоры аренды помещений, энергоснабжения. Есть опасения, что кое-где на местах власть имущие смогут использовать эту ситуацию и устранить "неугодных", отказав им. Во-вторых, у надзирающих структур (Роспотребнадзора, пожарных) необходимо получить внушительный пакет разрешительных документов, на оформление каждого из которых потребуется затратить определенный промежуток времени. А его в запасе у предпринимателей осталось не так уж много - всего 4 месяца. В-третьих, каким путем произойдет передача товарного остатка.

Письмо с подобным предложением от ХКОПП было направлено на имя министра пищевой промышленности и потребительского рынка Хабаровского края Сергея ЛОПАТИНА, чье министерство постановлением правительства Хабаровского края назначено уполномоченным органом по декларированию розничной продажи алкогольной продукции.

Полноценным и постоянным участником диалога между властью и бизнесом, по мнению Евгения Шулепова, должна стать краевая ассоциация предприятий по оптовой и розничной торговле винно-водочной продукцией.