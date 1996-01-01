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"Одноруких бандитов" связывают по рукам
В Хабаровске невозможно получить лицензии на такой вид деятельности, как игорный бизнес. Ранее органом, осуществляющим выдачу лицензий, являлось Федеральное агентство по физической культуре и спорту. В конце 2005 года Правительство Российской Федерации внесло изменения в Положение о Федеральной налоговой службе, передав ей все полномочия по лицензированию игорного бизнеса. Однако на данный момент в полном объеме правом лицензирования налоговые органы воспользоваться не могут, потому что до сих пор на федеральном уровне не решено, кого наделить данными полномочиями - федеральную налоговую службу либо её региональные управления.
Таким образом, если сегодня житель Хабаровска решит заняться игорным бизнесом и даже купит игровой автомат, то лицензию он вряд ли получит. Впрочем, на игровом поле сегодня и без того тесно. В игровых заведениях Хабаровска насчитывается больше двух тысяч "одноруких бандитов", поэтому соблазн подстерегает любителей острых ощущений едва ли не на каждом углу. А азартных людей, посещающих "веселый домик", так переводится слово казино с итальянского языка, в Хабаровске предостаточно.
- Азарт, который движет этими людьми - один из сильнейших наркотиков, - рассказывает Алексей АНДРЕЯНОВ, заведующий центром психотерапии, главный специалист по психотерапии управления здравоохранения администрации Хабаровска. - В процессе игры у азартного человека происходит мощный выброс "гормонов радости". Мозг запоминает это состояние и требует еще. И если сначала человек начинает играть из любопытства, то постепенно оно вытесняется наркотическим удовольствием от самой игры. Это верный признак того, что человек болен лудоманией и приобрел психологическую зависисмость.
Официальной статистики по заболевшим лудоманией в Хабаровске нет, однако, по неофициальным данным, каждый третий психотерапевт лечит пациента с таким диагнозом.
Одно из самых основных требований к злачным заведениям - они не должны располагаться в жилых, медицинских и образовательных учреждениях. Однако все чаще к игорному бизнесу предъявляются более жесткие ограничения. Так, в Татарстане местные власти еще в октябре 2005 года приняли республиканский закон, согласно которому игровые залы должны быть вынесены за территорию крупных городов республики и работать в рамках лишь игровых зон.
Не отстают от намерений Татарстана и депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. Этот вид бизнеса в субъекте федерации за короткий срок вырос в три раза. Краевой Закон "Об игорном бизнесе" значительно ужесточил требования к этой сфере деятельности и ограничил в правах хозяев игорных заведений. Подобные законопроекты сегодня находятся на рассмотрении многих субъектов федерации.
Не остается в стороне и Дальний Восток. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края единогласно поддерживают своих коллег-краснодарцев и абсолютно согласны, что на сегодня ситуация с игорной деятельностью остается неудовлетворительной. Однако пока в Хабаровском крае отсутствует механизм, который позволил бы навести порядок. Поэтому казино и игровые автоматы на улицах городов размещаются без соблюдения каких-либо норм.
А как обстоят дела у соседей? Депутаты Законодательного собрания Приморского края в настоящие время работают над проектом краевого закона "О деятельности игорных заведений в Приморском крае". Он должен определить месторасположения всех злачных заведений, а также их количество и процесс налогообложения.
Таким образом, нельзя исключать, что в перспективе вблизи целого ряда российских городов появятся города-спутники - мини-"Лас-Вегасы". Правда, говорить однозначно, что уже завтра все игорные заведения России будут находиться за чертой городов, нельзя. Для этого нужно время. Многие депутаты Госдумы России считают, что к этому вопросу нужно подходить с более реалистичным решением проблемы, дав владельцам игорных заведений пять лет, за которые они должны переехать в специально организованные зоны С этим не согласны владельцы игровых заведений.
- Многие наши клиенты заезжают к нам поиграть, когда едут с работы домой, игра - это своеобразная разрядка, - рассказывает директор сети игровых залов Хабаровска. - Никто не даст гарантии, что клиент поедет за город для того, чтобы поиграть. Ведь это неудобно. Тем самым потребителей нашего продукта станет намного меньше, и это не может не отразиться на бизнесе в целом.
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