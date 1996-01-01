Налоговая служба - мое призвание

Руководитель Управления ФНС по Хабаровскому краю - должность ответственная. От человека, который ее занимает, зависит не только собираемость налогов в краевой, федеральный и местный бюджеты, но, по большому счету, и экономический климат в регионе. 1 марта свое 50-летие справляет руководитель Управления ФНС России по Хабаровскому краю Александр ПЕЧЕРИЦА. Накануне юбилея с ним встретился корреспондент газеты "ЗР".

- Александр Федорович, если бы вас попросили одной фразой охарактеризовать 50 лет жизни, как бы вы ее выразили?

- Жизнь удалась. Во-первых, у меня есть семья - близкие люди, которых я люблю и с кем стараюсь проводить все свое свободное время. Жена, с которой мы вместе со студенческих лет. Двое детей - дочь и сын. Во-вторых, у меня есть любимая работа.

- Вы окончили Политехнический институт в Хабаровске, что заставило вас изменить поприще и пойти работать в налоговые органы?

- После окончания школы я поступал на юридический факультет, но не набрал нужное количество баллов и вернулся домой. Работал, потом пошел в армию. Служил в автомобильных войсках. Когда демобилизовался, решил так: раз был в автомобильных войсках, пойду в Политехнический институт на автомобильный факультет. Поступил, закончил, попал по распределению на авторемонтный завод. Поработал мастером, но экономический склад ума взял свое. Перевелся в отдел организации труда и зарплаты, затем работал главным бухгалтером. Потом началась перестройка, завод стал разваливаться, совершенно случайно меня пригласили в налоговую инспекцию. Как налоговик, начинал с рядового инспектора в 1992 году. Сразу понял - мое, здесь я принесу большую пользу государству. Впоследствии получил еще два высших экономических образования.

- А в 1992 году тяжело было? Ведь никакой отработанной налоговой системы до того момента не существовало.

- Тяжело. С одной стороны, были недоработаны законы, принятые на тот момент, с другой - плательщики не были готовы их применять. Много ошибок допускали в те времена бухгалтеры, не существовало аудиторских фирм, юридических консультаций по вопросам налогообложения.

Но время шло, менялось законодательство, менялся налогоплательщик. Не знаю, кто сейчас умнее. Наверное, налогоплательщик, т.к. на многих предприятиях сейчас работают сильные финансисты. А в спорных моментах они (компании) прибегают к услугам адвокатских, аудиторских контор. В то же время многие работники налоговой сферы уходят на более высокую зарплату.

- В сознании большинства налоговый инспектор - это бездушный человек, который ни перед чем не остановится, чтобы выполнить план по налоговым сборам. Так ли это на самом деле? К чему сегодня сводится работа сотрудников налоговых органов?

- План по налоговым сборам - это рассчитанная величина налоговых платежей, т.е. - то, что предприятие должно перечислить в бюджет по результатам своей деятельности. Да, перед нами стоит задача собрать определенное количество налогов. И важная составляющая работы налогового инспектора - это контрольная работа, в том числе выездные и камеральные проверки, в ходе которых находятся ошибки, выявляются схемы ухода от налоговых платежей, доначисляются налоги и накладываются штрафные санкции.

Но необходимость проведения выездных и камеральных проверок оговорена в Налоговом кодексе РФ. И связано это, прежде всего, с недобросовестностью налогоплательщиков. Если бы каждый налогоплательщик сознательно и в полной мере платил все, что положено, сотрудники налоговой службы не вызывали бы отторжение, а доначисления бы не росли. У нас же по прошлому году, несмотря на то что количество проверок уменьшилось, доначисления возросли на 30%

- За счет чего?

- Мы начали использовать другой подход - стали плотнее работать по схемам, которые применяют налогоплательщики для ухода от налогообложения.

- Как вы по ним работаете?

- Допустим, предприятие экспортирует металлолом. Крупное предприятие. Работаем по поставщикам. По документам проходят две фирмы - обе из Владивостока. Делаем встречную проверку: что за фирмы? Выясняем, одна - не понять какая, не сдает отчетность. Вторая зарегистрирована по поддельному паспорту. Та, которую нашли, имеет 500 тыс. руб. выручки за 2004 год. При этом поставки на предприятие идут на десятки миллионов рублей. Вот это называется схемой. И такие схемы действуют на многих предприятиях. Так, например, в строительстве отмываются деньги на подрядных организациях. В последнем случае не только снижаются налоговые поступления в бюджет, но и значительно завышается стоимость квартир.

- Но, по идее, квартиры должны быть дешевле, раз застройщику строительство дешевле обходится?

- На бумаге оно дешевле не становится. Например, я генподрядчик. У меня есть подрядчик - некая фирма N. За определенный объем выполненных работ я этому подрядчику перечисляю 100 млн руб. и отношу их на расходы. На деле работают у меня Петров, Иванов, Сидоров. И им за работу я за все про все выплачиваю 20 млн руб. Разница, что идет мне в карман, - 80 млн руб. При этом для расчета себестоимости квартиры я учитываю 100 млн руб.

- Требует ли должность налогового инспектора каких-то творческих способностей? Чем вы занимаетесь сейчас на посту руководителя управления ФСН по Хабаровскому краю?

- Сейчас выполняю больше административных функций, но начинал с контрольной работы и до сих пор люблю ее. Это как шахматная игра. Я бы хотел, чтобы мы чаще выигрывали. Но даже если на схемах попадется всего одна-две фирмы и мы это озвучим, у других будет повод задуматься. Ведь с налогами можно по-разному работать, в том числе не платить лишнего, действуя в рамках закона. Допустим, работает предприниматель по общей системе налогообложения, а не по упрощенной. А по второй системе налогов значительно меньше надо платить. Вот об этом руководитель и финансисты предприятия должны думать, а не о том, как побольше денег отмыть и затем гадать: найдут - не найдут.

В последние годы мнение обывателей сводится к тому, что в России, если жить по закону, с рубля выручки надо платить 80 коп. налогов. Это не так. И, уверен, люди, разбирающиеся в вопросах налогообложения, подтвердят мои слова. Налоги есть прямые и косвенные. Тот же НДФЛ - это деньги физических лиц, которые они отдают государству через налоговых агентов. Или НДС - тоже косвенный налог, который в конечном итоге физические лица оплачивают. А человек садится и начинает складывать проценты, все вместе: НДФЛ, НДС, отчисления в Пенсионный фонд и т.д. Все сложил, получил 80% - и возмущается. Но если не знаешь вопроса, зачем говорить об этом во всеуслышание? Человек некомпетентный, разумеется, воспримет эту информацию негативно, а специалист только посмеется.

- Вы себя в роли предпринимателя можете представить? И стали бы вы как предприниматель платить все налоги?

- Могу. И налоги, будучи предпринимателем, я бы платил, как положено. Оптимально подобрал бы вид деятельности, чтобы или по упрощенной системе налогообложения работать или единый налог на вмененный доход платить. Все, бы, что полагается, государству отдавал бы, и для себя бы достаточно оставалось. Если имеешь прибыльный бизнес, то заплатишь все и себе еще останется. А что такое убыточный бизнес, я не понимаю.