Быть первым трудно, но здорово!

У нее необыкновенная энергетика и, кажется, неиссякаемый запас энергии. Она с одинаковым вдохновением выбирает будуарную мебель для нового кабинета, выполняет серьезные врачебные манипуляции и говорит о принципах действия Kusco-Murphy - косметической линии, которую могут продавать всего 4 страны в мире (и не более 10 салонов в России). В ее багаже - художественная и музыкальная школы, медицинский институт, государственное образование мезотерапевта и многочисленные стажировки врача-косметолога в Москве и Париже. Сертифицированный тренер по пилингам, Член международного общества эстетической медицины и Русского общества мезотерапии, косметолог-преподаватель по работе с продукцией SOTHYS…- дипломами и сертификатами увешан весь ее кабинет.

За внешней хрупкостью и изящностью скрывается сильный волевой характер и способность принимать смелые решения. Ее интересы настолько разносторонни, что она мечтает получить еще одно высшее образование - дизайнерское. Родные и друзья недоумевают: зачем, ведь у тебя и так отлично это получается? Но она – за профессионализм во всем. Поэтому всегда и во всем добирается до сути, будь то внедрение новой услуги, приобретение новой линии продукта или покупка нового оборудования. А потому знает, как работает каждая капля крема, шампуня или краски для волос в ее салоне, и за что отвечает каждый винтик в новом фотоэпиляторе.

Пока одни только размышляли, есть ли у ботокса будущее, - она первой во Владивостоке освоила контурную пластику. В то время как другие только говорили о том, что им не нравится в местных салонах красоты, - она взяла и создала свою студию, убедив серьезных учредителей в том, что это не сиюминутная прихоть, а полноценный бизнес. И, опираясь на собственные представления о том, "как это должно быть", попала в точку. Сегодня студия красоты "Эстетик" – воплощение ее грез и предмет гордости учредителей.

Гостья "ДК" - главный врач и руководитель студии красоты "Эстетик", Наталья ГАНИЧЕВА.

- По профессии я челюстно-лицевой хирург. По окончании института работала в одной из городских больниц, потом ушла. Не потому, что платили мало. Просто это не совпадало с моими представлениями о том, какой должна быть медицина. Я хотела работать так, как меня учили и как того требуют правила, а не так, как может позволить себе государственная клиника.

А потом я услышала о ботоксе, что очень заинтересовало меня с профессиональной точки зрения. В Приморье этим никто не занимался, и я решила попробовать. Уговорила мужа оплатить мое обучение и отправилась в Москву.

Вернувшись во Владивосток, устроилась на работу в один из салонов красоты. Полученные знания и навыки оказались очень востребованными и хорошо оплачиваемыми: на тот момент я была единственным в городе специалистом по работе с ботоксом. Но очень скоро поняла, что хочу открыть свой салон, который будет качественно отличаться от всех имеющихся в городе. Оставалось убедить в этом будущих учредителей, которые поначалу вообще не могли поверить, что это может быть бизнесом. А когда все-таки согласились с моими доводами, то решили: все должно быть на высшем уровне. Оборудование - новейшим, дизайн – первоклассным, линии продуктов – лучшими. И поскольку серьезный бизнес требует не только серьезных вложений, но и серьезных знаний, - все вместе мы поехали в Москву, обучились менеджменту салона красоты, и только после этого стали заниматься поиском помещения и покупкой оборудования. Поначалу студия занимала всего 105 кв.м. и располагалась на Светланской. Причем, установив оборудование и набрав персонал, открылись не сразу: все методики должны были быть отработаны до совершенства.

Кстати, подбор персонала оказался самым сложным этапом. Мы искали людей, не испорченных опытом работы в этом бизнесе. Если человек привык работать в бардаке, болтать с подругами во время процедур по сотовому, разговаривать со жвачкой во рту и опаздывать на работу, – его не перевоспитаешь.

Мастера, которые работают в студии сегодня, буквально выпестованы нами. Мы не жалеем денег на их обучение у лучших российских стилистов и брендовых производителей косметических препаратов. При этом они не просто сидят в зрительном зале, наблюдая за работой специалистов на сцене, а стоят рядом с профессионалами, задают любые вопросы и пробуют работать под их присмотром.

- На что вы опирались, разрабатывая концепцию студии?

- На свои ощущения. Представляла, в какой салон хотела бы ходить сама. И стремилась избежать того, что меня лично, как клиента, не устраивало в местных салонах. Помню, один из гостей нашей студии – известный московский стилист - очень удивился, увидев предоставленное для работы полотенце в запаянном целлофановом пакете. На вопрос, зачем такие чрезмерные меры предосторожности, я ответила, что на месте клиента хотела бы быть уверена в стерильности предметов, соприкасающихся с моей головой. Все эти мелочи для меня очень важны. И для наших клиентов тоже.

Два года назад мы переехали в 2-этажный особняк с собственной парковкой (кстати, специально для клиентов отремонтировали подъездную дорогу). И постарались создать очень камерную атмосферу. Клиент всегда остается наедине с мастером и не испытывает дискомфорта от взглядов других посетителей салона. Никто ни при каких условиях в кабинет, где он находится, не войдет. Это очень ценится публичными персонами, особенно мужчинами.

Мы предлагаем лучшее, что есть на рынке индустрии красоты. Это касается и внедрения новых услуг, и появления новых продуктов. Причем, косметические средства, с которыми работает студия, можно приобрести и для домашнего ухода. Но мы не просто поставили их на стойки в салоне, а открыли небольшой бутик. Поскольку это очень достойные линии, выбирать их нужно в изысканной атмосфере.

- Работа для вас – средство самореализации, зарабатывание денег или что-то еще?

- Прежде всего, самореализация. Я никогда не представляла себя домохозяйкой. Во мне столько энергии, что ее нужно куда-то направлять, иначе я сгорю сама и сожгу все вокруг. Я обожаю своих детей, страдаю оттого, что уделяю им недостаточно времени, но без работы не могу. Когда ждала младшего ребенка, работала в студии до последнего дня. Стоило мне остаться дома, начинала прислушиваться к своим ощущениям, и у меня сразу ухудшалось самочувствие. На работе же, как рукой, все снимало. Мой декретный отпуск длился всего три недели. Но виноватой перед малышом я себя не чувствовала: грудное молоко он получал до 9 месяцев.

- А насколько при самовыражении важна материальная сторона?

- Сначала я об этом даже не думала. Но сейчас это немаловажный момент, поскольку я несу ответственность перед учредителями. Хотя я по своей натуре не бизнесмен. Скорее, идейный вдохновитель. И это счастье, что финансами салона распоряжается профессионал. Если бы это был мой и только мой проект, то… его бы уже не было. Я бы все давно раздарила.

Что же касается рентабельности бизнеса, то, безусловно, студия приносит прибыль. Но, поверьте, это не самый доходный бизнес. Если относиться к нему серьезно, требуется очень много вложений, которые окупаются не сразу. Можно ведь в косметологическом кабинете поставить кушетку за 1000 рублей, а можно – кресло за 3700 евро. Мы выбираем второе: комфорт пациента и удобство работы врача – дороже любых денег.

- На кого рассчитан ваш салон?

- Большинство наших клиентов имеют достаток выше среднего. Хотя есть и те, кто располагает более скромными возможностями. Главное, что их объединяет, - уважение к себе и забота о здоровье. В этой связи меня всегда удивляют женщины, которые ездят на престижных автомобилях, одеваются в самых дорогих магазинах, но при этом красят свои волосы канцерогенной краской и моют голову шампунем, где из 53 ингредиентов 17 химикатов запрещены к применению.

Да, цены у нас не маленькие, но они соответствуют качеству. Каждый рубль в прейскуранте имеет четкое обоснование. Поэтому мне непонятно, как может маникюр стоить 200 рублей, когда у меня только 370 рублей уходит на дезобработку кабинета, плюс одноразовые инструменты, оборудование, лаки, зарплата мастера… Сэкономить можно. Но в ущерб качеству. Что же касается слухов о жуткой дороговизне наших услуг, они сильно преувеличены.

- А что вы скажете по поводу других слухов, касающихся удивительно трогательного отношения к клиентам? Именные розы на клумбах рядом с салоном, персональные рождественские обращения президента и звезд шоу-бизнеса, куклы ручной работы – точные копий любимых клиентов… Точный маркетинговый ход?

- Нет, порыв души. Это делается от всего сердца. А вдохновляют нас сами клиенты: удивительные и неординарные люди, с которыми очень приятно общаться.

- Для того чтобы управлять подобной студией, профильное образование необходимо?

- Во всяком случае, оно мне помогает: не будь я врачом, мне было бы сложно понять некоторые вещи. Но студия – это не только моя заслуга. У нас подобралась очень хорошая команда: грамотный директор, опытный юрист, замечательные менеджеры. Мы друг друга отлично дополняем. В одиночку поднять этот бизнес было бы очень тяжело.

- Легко ли совмещать функции руководителя и практикующего врача?

- Без этого я не могу. Недавно, кстати, поймала себя на мысли, что под словом "работа" подразумеваю, прежде всего, свою практику. Тем более что есть процедуры, которые я не доверю никому, поскольку чувствую персональную ответственность перед клиентом.

Категорически не терплю дилетантства и халатности в профессии. Поэтому меня очень пугают люди, которые приходят с корочкой о посещении 3-дневных курсов устраиваться ко мне на работу и уверенно говорят, что умеют делать все: мезотерапию, пилинги, ботокс и т.д. А на мой вопрос: "Не боитесь?" – недоуменно отвечают: "А чего бояться? Нам на курсах сказали, что проблем не будет…"

Я, дважды в год посещая различные профессиональные симпозиумы и конгрессы и узнавая новые нюансы работы с тем же ботоксом или мезотерапией, каждый раз перестраховываюсь и осторожничаю. А они с нулевым опытом ничего не боятся. И ведь куда-то потом устраиваются!

- Ваша самая любимая процедура?

- Сегодня это SPA-уход за волосами с помощью французской линии Opalis в новом релаксационном кабинете. Мы его только-только открыли. В него вложено столько душевных сил! Не могу описать это словами. Чтобы понять суть, нужно попробовать эту услугу на себе. Скажу только, что мы очень хотели удивить своих клиентов. И нам это удалось.

- На каких продуктах работает студия?

- Эксклюзивные, нишевые бренды: Peclavus, Alterna, Sothys, ETRO, Kusco-Murphy…Я обожаю каждый из них, и могу говорить об этом бесконечно, тем более что все это опробовано мною лично. Только после тестирования и полугодового (!) наблюдения за качеством продукта, когда мы удостоверимся в том, что он ведет себя превосходно, - он предлагается клиентам.

- Что делает вас счастливой?

- Семья: муж, дети, родители. Все, что я делаю, - ради них и ради себя для них.

- А сыновья, кстати, понимают, что у мамы серьезный бизнес?

- Конечно, даже самый младший, 3-летний. Если он приезжает в студию, то тихонько, не нарушая покоя клиентов, играет в одном из кабинетов цокольного этажа, а, отправляясь со мной куда-нибудь по работе, серьезно говорит администратору: "Я по делам". Дети видят, что родители очень много работают. И понимают: все, что они сегодня имеют, - это не манна небесная, а результат тяжелого и упорного труда.

- В чем для вас заключается "вкус жизни"?

- В познании нового. Это касается и профессии, и жизни в целом.

Я благодарна судьбе, что могу жить так, как мне хочется. Хочу разрабатывать дизайн нового кабинета - разрабатываю. Хочу заниматься практикой – занимаюсь. Мне никогда не бывает скучно. У меня чрезвычайно насыщенная жизнь, от которой я получаю колоссальное удовольствие.

- Сегодня вы по-прежнему считаете, что ваш салон лучший?

- Естественно. Это и внешняя оценка уважаемых мною людей, и мое личное мнение. И дело не в излишней самоуверенности. Мои эмоции подкреплены конкретными фактами. Есть совокупность критериев, которым должен отвечать салон нашего уровня. Это и местоположение, и наличие собственной парковки, и ассортимент услуг, и качество продукции, и уровень сервиса, и степень безопасности, и класс мастеров… В этом плане у нас нет конкурентов. А главное, мы всегда в движении и открыты ко всему новому. При этом идем своим собственным путем, в отличие от некоторых недобросовестных конкурентов.

Я, например, никогда в жизни не буду слепо кому-то подражать. Это удел недалеких и слабых людей. А главное, скучно и неинтересно. Жить нужно в удовольствие. А быть первым – это так здорово! Иногда, кстати, доходит до смешного. Идет реклама какого-либо салона, утверждающего, что он – единственный в городе располагает определенным аппаратом. А у меня этот аппарат уже года два как работает или вовсе заменен на более совершенный. Ну не буду же я на каждом углу об этом кричать. Пусть это остается на совести хозяев этих салонов. Обидно, правда, за их клиентов, введенных в заблуждение и лишенных тех возможностей, что предоставляет студия красоты "Эстетик"…