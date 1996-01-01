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Горькая жизнь сладкого завода
Больше года прошло с тех пор, как на ООО "Приморский сахар" (Приморский край) вновь было запущено производство. Хотя еще несколько лет назад скептики утверждали, что процедура банкротства и последующая смена собственника поставили крест на сахарном производстве не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке.
Первым шагом новых собственников стала реанимация производства. "Надо отдать должное бывшему руководству этого предприятия, что оно, несмотря на процедуру банкротства и смену собственников, сумело сохранить технологическую линию, - рассказывает директор ООО "Приморский cахар" Владимир ЛУКЬЯНОВ. - Вторым важным моментом, который позволил предприятию вновь заработать, стало то, что энергосистема завода также была жизнеспособна: при вложении инвестиций мы сумели запустить котельную предприятия". Производство сахара - процесс очень энергоемкий (сырец, поступающий на завод, должен быть преобразован в сироп, который проходит разные стадии очистки, и только потом обратно превращается в кристаллы сахарозы), поэтому стоимость мазута, на котором работает местная котельная, в структуре себестоимости конечной продукции составляла 60%.
"Рост цен на ГСМ - наш главный враг, - заявляет руководство "Приморского сахара". - Если весной 2005 г. мы закупали мазут по 4,8-5,2 тыс. руб. за тонну, то осенью этого же года приходилось покупать мазут по 8,5 тыс. После Нового года ценовая планка перешагнула за отметку в 9 тыс. Естественно, мы стараемся уменьшить расход электроэнергии, вводим режим экономии, но в данный момент это мало чем помогает. Рекордные цены на нефть и резкое подорожание газа во всем мире заставляют сахарное производство повышать цены". Однако пойти на эту меру на единственном заводе в ДВФО пока не торопятся. Дело в том, что ситуация на сахарном рынке складывается не в пользу местного производителя. Потребность местного рынка составляет около 180 тыс. тонн в год. Ровно столько, сколько завод производил в лучшие годы.
Пока производство сахара в Приморье не осуществлялось, оптовые компании без труда завозили эти объемы из западных регионов (Барнаул, Казахстан), и потребитель даже не заметил отсутствия на прилавках местной продукции. У западных производителей отпускная цена составляет 12-13 руб. за кг., оптовая цена местного завода - 16,7 руб. за кг. На оптовых базах Приморья местный и завозной сахар стоят около 19 руб. за кг. Но демпинга западных коллег на заводе не опасаются. Железнодорожные тарифы и торговая наценка выравнивают цены для конечного потребителя. Поэтому после восстановления производства "Приморский сахар" сумел отвоевать потерянные позиции и производит в год около 100 тыс. тонн сахара. Правда, эта стабильность относительная, все может рухнуть в любой момент. Так, в сентябре уже шла речь о консервации завода.
"Большинство сахарных заводов работают на сахарной свекле. Цена на нее гораздо ниже, чем на тростниковый сахар-сырец, на котором работает наш завод, - утверждает Владимир Лукьянов. - Конечно, урожая сахарной свеклы им не хватает на целый год, но определенный отрезок времени они обеспечены дешевым и хорошим сырьем и имеют конкурентное преимущество. Наше предприятие изначально было ориентировано на работу с тростниковым сахаром, поставщиками которого являются Бразилия, США, Канада. Но главное преимущество западных заводов - они не несут огромных затрат на закупку мазута, а работают на газе. Стоимость газа за тысячу кубометров около $20. Отсюда более высокий порог рентабельности, а значит, у них будут средства на перевооружение завода". Перевооружение завода - сегодня основная проблема для предприятия, хотя в прошлом году в модернизацию отдельных технологических агрегатов были вложены значительные средства. Так, на предприятии поставлена автоматическая система контроля, куплены новые упаковочные машины и т.д.
Даже небольшое перевооружение позволило увеличить выход готовой продукции из сахара-сырца до 99%. Это превышает нормативные показатели в целом по отрасли. Однако руководству завода этот факт не внушает оптимизма: вслед за повышением цен на мазут подскочили мировые цены на тростниковый сахар. А это значит, что средств, которые можно было бы вложить в дальнейшее перевооружение, опять не будет. Осенние закупки на сахарных биржах догнали цену до $220 за тонну, а сегодня она уже $250. Эксперты сахарного рынка уже дали прогноз, что ожидать резкого снижения цен на сырец не стоит. Возможны незначительные понижения цен на биржах в сезон, но мировая тенденция на сырье - это постоянный рост цен. Причем зарубежные производители сахара из тростника испытывают те же проблемы, что и местный сахарный завод. Что будет дальше, на предприятии пока не загадывают. Говорят, что планировать стратегию развития компании в этой ситуации - все равно, что гадать на кофейной гуще. Возможно, что выходом будет перевод предприятия на газ, однако для этого нужно дождаться строительства газопровода.
При этом перевооружение предприятия - это миллионы долларов инвестиций, на возвращение которых потребуется очень длительное время. Любая линия для производства сахара стоит не менее $180 тыс. Еще недавно в планах руководства был запуск линии по производству сахара-рафинада, но все средства пришлось бросить на закупку мазута, поэтому о производстве рафинада на ближайшее время забыли. Зато специалисты завода своими силами смонтировали небольшую линию по производству желтого сахара. Этот сахар не идет в промышленное производство, а предназначен только для потребителя. Он с биологическими добавками и минералами. В мировом сахарном производстве он более известен под названием "коричневый сахар". Пока не изучена потребность рынка в этом продукте, его производство будет ограничено небольшими партиями, а на прилавках магазинов новинка появится уже через месяц.
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