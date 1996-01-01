Еще один потерянный год?

В 2005 г. экономика Дальнего Востока вновь развивалась более медленными темпами, чем российская экономика в целом. Впрочем, сегодня эта не слишком приятная тенденция не выглядит как катастрофа. Дальневосточная экономика "просела" там, где и должна была "просесть", но при этом смогла использовать, по сути, все основные возможности для укрепления своих позиций.

В целом по итогам 2005 г. валовой региональный продукт (ВРП) Дальнего Востока вырос на 4,8% против 6,4% роста российского валового внутреннего продукта (ВВП). Однако ничего удивительного в этой статистике нет, более того, она была на редкость предсказуемой, что не раз прогнозировал "ДК" на своих страницах. Причина проста. Экономика Дальнего Востока в силу вполне объективных причин по-прежнему находится на острие негативных макроэкономических тенденций, охвативших всю страну.

Против укрепления не пойдешь

Основная из них - это продолжающееся укрепление российского рубля, от которого экономика ДВФО страдает гораздо больше, чем любой другой федеральный округ. Из-за отдаленности от других регионов страны для Дальнего Востока характерны крайне высокий уровень интеграции со странами АТР, экономики которых жестко привязаны к доллару США и находятся в зависимости от внешнеторговой деятельности. Достаточно сказать, что до августовского кризиса 1998 г. в отдельных дальневосточных субъектах РФ на долю импорта приходилось около 40% всего внутреннего потребления, а после кризиса, в 1999-2001 гг., за счет экспорта формировалось более трети всего ВРП.

Начавшееся еще несколько лет назад укрепление российского рубля повернуло эти процессы вспять, нанося значительный ущерб как экспортерам, так и компаниям, ориентирующимся на внутренний рынок. Первым в данном случае сложнее, чем вторым, поскольку против них играет высокая инфляция на внутреннем рынке. В итоге, если нынешние тенденции сохранятся, а особых сомнений в этом нет, можно ожидать, что уже в следующем году внешнеторговое сальдо всех субъектов РФ, входящих в ДВФО, станет отрицательным.

Между тем в целом по России прослеживается прямо противоположная тенденция. В прошлом году внешнеторговый баланс РФ достиг рекордного за все последние годы значения +$142,8 млрд, при этом экспорт в 2,45 раза превысил импорт.

Причины столь масштабного дисбаланса между российской и дальневосточной статистикой хорошо понятны. Благодаря высоким ценам на углеводороды на мировых рынках российских экспорт с лихвой перекрывает растущий из-за фактического укрепления рубля поток импорта.

На Дальнем Востоке о мощном нефтегазовом комплексе пока можно только мечтать. Теоретически он, конечно, может появиться, но только через 15-20 лет.

Нефтегазовые месторождения в Республике Саха (Якутия) все еще остаются далеким резервом для крупнейших российских нефтяных компаний, а влияние сахалинских проектов, реализуемых в рамках соглашений о разделе продукции, еще как минимум два года будет носить локальный характер. Пока они оказывают значительное влияние лишь на развитие самой Сахалинской области, на территории которой по итогам 2005 г. были зафиксированы рекордные для ДВФО темпы экономического роста. По предварительным данным, ВРП области увеличился на 13,7%.

Фундамент экономического бума в Сахалинской области был заложен еще в 2004 г., ознаменовавшийся весьма условным ростом ВРП (примерно на 4%) и колоссальным притоком инвестиций, объем которых возрос сразу на 85,9%. Итог этого инвестиционного всплеска, произошедшего в рамках реализации всех тех же сахалинских проектов, ощущается практически во всех секторах региональной экономики, за исключением разве что транспорта и сельского хозяйства. Объем промышленного производства области в 2005 г. вырос на 9,4%, строительных работ - на 33,2%, а оборот потребительского сектора экономики - более чем на 15%.

Из всех остальных дальневосточных субъектов РФ лишь Еврейская автономная область смогла приблизиться к Сахалинской области по темпам экономического роста. Благодаря использованию транзитного статуса и привлечению инвестиций в строительство приграничной инфраструктуры рост ВРП Еврейской автономной области (ЕАО) по итогам 2005 г. составил около 9%. Впрочем, излишне переоценивать данный показатель не стоит. ЕАО по-прежнему прочно удерживает статус самого бедного субъекта РФ в ДВФО, на территории которого создается немногим более 1% окружного ВРП.

Итоги экономического развития остальных дальневосточных субъектов РФ намного скромнее. Но даже несмотря на это, они заслуживают большего внимания не только на региональном, но и на федеральном уровне, поскольку именно их пример наглядно показывает, в каком положении могла бы оказаться Россия без высоких цен на нефть. Это территория, на которой на сегодняшний день объективно отсутствуют возможности для роста ВРП более чем на 4% в год.

Конечно, бывают исключения вроде ЕАО или Приморского края, ВРП которого в 2005 г. вырос более чем на 6%, однако даже они подтверждают общее правило. Дело в том, что если взять весь посткризисный период с 1999 по 2005 гг., то окажется, что среднегодовые темпы роста ни в одном из дальневосточных субъектов РФ (за исключением Сахалинской области) не превышают все тех же 4%.

Отложенный рост

Среднесрочная перспектива действительно уравнивает почти все дальневосточные субъекты РФ, и особенно Республику Саха (Якутия), Амурскую область, Приморский и Хабаровский края, до уровня 3,5-4% годовых. При этом главное отличие между ними заключается в распределении этих процентов по годам. В Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия) ударными были первые посткризисные годы, в Амурской области - 2000-2001 гг., в Приморском крае экономический рост фактически начался лишь в 2003 г.

Вместе с тем нельзя не заметить сразу несколько общих черт в характере экономического развития этих субъектов РФ. Особого внимания в данном случае заслуживает инвестиционная активность на территории Дальнего Востока.

Во-первых, ее уровень в большинстве субъектов РФ крайне низок. Лишь в Сахалинской области и Чукотском АО объем инвестиций в последние годы стабильно превышает 20% ВРП, что в некотором роде является гарантией долгосрочного экономического роста.

Хотя и это еще не все. Нельзя не замечать, что в ДВФО львиная доля всех инвестиций в основной капитал приходится на долю социальных и инфраструктурных проектов, финансируемых при прямом и косвенном участии государства.

Практически любая инвестиционная активность является несомненным плюсом, однако она далеко не всегда гарантирует бурный экономический рост. Особенно если капиталовложения направлены не на воспроизводство основных фондов, а на социальные цели. Так, на долю частных инвестиций сразу в нескольких ключевых для дальневосточной экономики отраслях - рыбной, лесной и горнорудной промышленности, транспорте и сельском хозяйстве - все последние годы приходилось менее 10% добавленной стоимости, созданной в этих отраслях. Иными словами, хозяйствующие субъекты по тем или иным причинам не инвестируют в собственное воспроизводство и развитие.

В данном случае можно выделить немало как объективных, так и субъективных причин сложившейся ситуации, начиная с недостатка собственных ресурсов и отсутствия коммерческой целесообразности и заканчивая ставшими в последнее время модными попытками власти сделать бизнес более социально ответственным, нагрузив его дополнительным обязательствами.

Между тем именно особенности инвестиционной активности позволяют лучше всего понять характер экономического роста на Дальнем Востоке. Фактически можно говорить о том, что прирост ВРП в ключевых отраслях и секторах экономики происходил и происходит за счет доставшихся в наследство от Советского Союза производственных фондов. Точнее сказать, за счет появления возможностей для их более полной загрузки.

Где-то, как в Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия) смогли использовать этот потенциал сразу же после кризиса 1998 г., где-то, как в Приморском крае, опоздали на несколько лет и лишь теперь наверстывают упущенное. Суть от этого не меняется. Необходимо признать, что возможности для расширенного воспроизводства и стабильного экономического развития на сегодняшний день есть лишь в одном дальневосточном субъекте РФ - в Сахалинской области.

Дайте нам девальвацию!

Помочь Дальнему Востоку в нынешней ситуации могут либо резкие макроэкономические изменения, либо реализация действительно крупных проектов и массовый приток в регион инвестиций. И тот и другой варианты хороши своей определенностью - в принципе, очевидно, на какие меры нужно пойти, чтобы добиться необходимого результата. Однако их главный недостаток также не менее очевиден. Все более или менее реальные варианты экономического развитие Дальнего Востока прямо или косвенно противоречат принятой на федеральном уровне политике.

Начать необходимо с макроэкономических изменений. Сегодня нельзя не замечать, что ни протекционистская политика, ни снижение процентных ставок и удешевление кредитных ресурсов не могут помочь экономике Дальнего Востока. Создать предпосылки для достаточно быстрого ее развития за счет собственных ресурсов (хотя бы на 6% ВРП в год) можно лишь одной превентивной мерой - с помощью масштабной девальвации российского рубля. Кстати, если рассматривать Дальний Востока как единый макрорегион, обособленный от всей остальной части РФ, то для этого сегодня есть очень веские основания. Во-первых, дают о себе знать негативные изменения во внешнеторговом балансе - как уже было отмечено, очень скоро он может стать отрицательным, а в Приморском крае импорт уже два года назад более чем в полтора раза превысил экспорт. Во-вторых, отсутствие паритета покупательной способности по сравнению с ближайшими соседями и наиболее крупными партнерами: другими регионами РФ и северными провинциями КНР. Величина прожиточного минимума на Дальнем Востоке сегодня более чем в полтора раза превосходит среднероссийские показатели. Ну а о соотношении цен на основные товары и услуги с китайскими аналогами вообще говорить не стоит.

Впрочем, обоснованность и необходимость девальвации российского рубля полностью идет вразрез как с макроэкономической ситуацией в стране, так и с монетарной политикой государства. Поэтому в настоящее время куда более актуальна вторая реальная возможность развития Дальнего Востока, предполагающая реализацию на Дальнем Востоке крупных проектов.

Таких проектов, в общем-то, немало. Это и строительство нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан", и газификация Дальнего Востока, и создание на территории региона мощной инфраструктуры для экспорта электроэнергии в страны АТР, и ряд других менее известных "строек века".

Правда, вероятность их реализации в необходимом для развития Дальнего Востока формате, предполагающем не обыкновенный экспорт энергоносителей, а развитие перерабатывающего производства, невелика. Нельзя не замечать, что сами по себе эти проекты экономически эффективны только в долгосрочной перспективе.

Между тем российская действительность такова, что и государство, и бизнес привыкли принимать решения исходя из краткосрочных и среднесрочных приоритетов, в основе которых лежит вполне определенная установка - обеспечить поддержание жизнедеятельности на территории Дальнего Востока на определенном "минимальном" уровне, достаточном для сохранения суверенитета и выполнения транзитных функций.