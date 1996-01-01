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Рекламная пауза для пирамид

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Депутаты Госдумы собираются рассмотреть во втором чтении законопроект о рекламе. Среди прочего он предусматривает ужесточение правил рекламы в сфере жилищного строительства.

Разработчики документа, например депутат Владимир МЕДИНСКИЙ, считают, что благодаря этому частные инвесторы перестанут попадать на удочку нечестных игроков на рынке жилья.

Однако многие аналитики и застройщики, со своей стороны, не уверены, что закон сможет кардинально изменить ситуацию. По их мнению, опыт ужесточения рекламы финансовых услуг, который также ставил целью борьбу с мошенниками, показал неэффективность такого подхода. Новая редакция Федерального закона "О рекламе" была внесена на рассмотрение Государственной думы 10 декабря 2004 г. По мнению разработчиков проекта, старая редакция закона, принятая в 1995 г., в настоящее время устарела. В пояснительной записке авторы документа утверждают, что "представленный законопроект содержит принципиально новую систему норм, которая учитывает весь предыдущий положительный опыт правового урегулирования рекламы и практику применения рекламного законодательства, а также восполняет существующие пробелы правового урегулирования рекламной деятельности".

В первом чтении законопроект был принят депутатами Госдумы 20 апреля 2005 г. В России насчитывается порядка 100 тысяч вкладчиков, обманутых строительными пирамидами. "Все они стали жертвами недобросовестной рекламы, а точнее, прямого обмана, - заявил заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы РФ Владимир Мединский. - Чтобы исключить это безобразие в будущем, новый законопроект достаточно жестко ограничивает рекламу, связанную с привлечением денежных средств граждан для строительства жилья".

После принятия нового закона рекламировать можно будет только договора участия в долевом строительстве, жилищные, жилищно-строительные и жилищно-накопительные кооперативы. "Все другие формы отношений между застройщиком и соинвесторами, в том числе сертификаты, рекламировать запрещено", - говорит депутат.

Кроме того, по словам г-на Мединского, реклама строящихся объектов обязательно должна будет содержать сведения о месте и способах получения участником долевого строительства (так называемыми дольщиками) проектной декларации.

"Вкладывая свои кровные и при этом весьма немалые деньги, человек должен твердо знать, действительно ли будет построен дом и в какие сроки", - уверен Владимир Мединский.

Еще один неприятный сюрприз застройщикам - по новому закону предполагается запретить рекламу объектов, на возведение которых у строителей нет обязательных разрешительных документов от всех без исключения контролирующих органов. Если же застройщика временно лишат разрешения на строительство здания по той или иной причине, то и рекламу ему придется приостановить. Часть застройщиков согласна с такой позицией. Как считает Екатерина СЕМИХАТОВА, директор по связям с общественностью компании "Новая площадь", которая занимается долевым строительством, в целом закон сможет усилить контроль над ненадежными застройщиками.

"Возможно, уйдут с рынка особо недобросовестные продавцы, - пояснила г-жа Семихатова. - Для добросовестных компаний это снижение конкуренции, для покупателя - сокращение рисков. И более организованная рекламная деятельность на рынке". С другой стороны, многие аналитики и участники рынка не уверены, что ужесточение требований к рекламе строящихся объектов поможет государству бороться с недобросовестными строительными компаниями. Заместитель генерального директора компании "Велес Капитал Девелопмент" Владлен ВОЛОШИН напомнил, что вопросы, связанные с рекламой строящихся объектов, частично прописаны в Законе "О долевом строительстве". "Там уже введен прямой запрет на рекламу объектов без получения застройщиками определенных разрешений", - рассказал он. И все равно фактически нелегальные стройки продолжают рекламировать. "Я не вижу никакой связи между ужесточением рекламы и возникновением афер на рынке жилья", - считает г-н Волошин.

Директор по рекламе и PR группы компаний ПИК Дмитрий ИВЛЕВ считает, что повод к ужесточению требований по рекламе на рынке жилья - волна банкротств известных строительных компаний. "Но какие-то ограничения по рекламе в сфере жилищного строительства вряд ли повлияют на то, что мошеннические компании сами собой исчезнут с рынка", - заявил он. В качестве примера Дмитрий Ивлиев привел рекламу в банковской сфере. "В рекламе банков обязательно должен присутствовать номер лицензии. Ну и что? Неужели это как-то охраняет вкладчиков от банкротства этих кредитных организаций?", - говорит эксперт.

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