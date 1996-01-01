Стоп транзит

Специализированные контейнерные терминалы ЗАО "Восточный международный контейнерный сервис" (ВМКС) и ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК), расположенные на территории Восточного порта, в январе 2006 г. сократили суммарный грузооборот по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. на 17,2% - до 25 132 TEU.

Как сообщила пресс-служба со ссылкой на гендиректора контейнерных терминалов ВМКС и ВСК Всеволода ГОРЯИНОВА, с первого января 2006 г. значительно возросли тарифы на перевозку транзита по железной дороге. "Азиатские грузоотправители и экспедиторы, работающие с транзитом, сочли новые железнодорожные ставки неконкурентоспособными по отношению к ставкам фрахта и предпочли возить транзитные грузы морем. Таким образом, по результатам января 2006 г. ВСК и ВМКС значительно снизили объемы переработки транзитных грузов", - заявил В.Горяинов.