"Владивосток Авиа" налетало на большую прибыль

ОАО "Владивосток Авиа" в 2005 г. планирует увеличить чистую прибыль, говорится в отчете компании за IV квартал 2005 г. Как сообщается в отчете, "ожидается получение по итогам 2005 г. чистой прибыли, превышающей прошлогодний показатель". По итогам 2004 г. АО получило 11 млн 084 тыс. руб. чистой прибыли.

Как сообщается в отчете, ЗАО "Дальневосточная акционерная страховая компания" (ДАСК) увеличило принадлежавшую ему долю в уставном капитале ОАО "Владивосток Авиа" с 5,08% до 12,39%. В свою очередь ООО "Аэро-Груз", контролирующееся менеджментом авиакомпании, уменьшило принадлежавшую ему долю с 14,2% до 6,21%.