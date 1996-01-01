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БАМР создал управляющую компанию
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (БАМР) открыло представительство во Владивостоке, и здесь же расположился офис управляющей компании БАМР. Генеральным директором УК БАМР назначен Виктор АНДРЕЙКИН.
Более подробную информацию об УК руководство БАМРа не дает. "В настоящее время есть еще организационные проблемы. После того как мы их решим, дадим более полную информацию о новой компании", - заявил "ЗР" В.Андрейкин.
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