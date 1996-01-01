Розницу загнали в бутылку

Несмотря на то, что уже больше месяца операторы алкогольного рынка работают с учетом изменений 102 ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", ясного представления о том, как будет чувствовать себя их бизнес в ближайший год, ни у кого нет.

Далеко не все формулировки нового закона можно легко применить на практике, а некоторые из них так и вообще бьют рикошетом по всей цепочке - от производителя до конечного продавца, не исключено, что достанется и потребителю.

Напомним, что поправки в закон были приняты летом 2005 г. Суть всех изменений можно свести к трем блокам. Первый - меняются правила игры для производителей, второй - государство меняет систему государственного учета акцизных платежей, и третий - реформируется розничная сеть.

Рассмотрим последовательность действий операторов алкогольного рынка. В принципе, она стандартная для любого товарного рынка. Существует цепочка - производитель, оптовик и конечная точка продаж (магазин или павильон). Естественно, что в схеме товарных рынков самый главный закон - произвести ровно столько, сколько может быть продано. Однако алкогольные поправки противоречат этому постулату.

Производители отмучились...

Первыми задумались о последствиях нового алкогольного законодательства производители. Для них закон четко обозначил главную проблему - увеличение уставного капитала до 50 млн руб. Без этого ЛВЗ с 1 января 2006 г. не имели права выпускать продукцию. Однако потом оказалось, что это не столь большая проблема, как она преподносилась заводами вначале. Так, в Приморье два производителя "Уссурийский бальзам" и "Арго" свой уставной капитал увеличили еще осенью.

Вслед за этим вылезла еще одна головная боль: оказалось, что перед тем, как запустить производство по новым правилам, нужно было решить вопрос о маркировке продукции. Заводам предстояло отказаться от региональной специальной марки и перейти на единую федеральную. При этом предприятия должны были с 1 января 2006 г. подключиться к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). На практике ее запустили в начале февраля, к этому же времени на заводах появились и новые акцизные марки. В итоге - ЛВЗ простояли больше месяца и понесли значительные убытки.

И это еще не все. ЕГАИС достаточно сложный информационный программный продукт, и неудивительно, что производство периодически останавливается, так как система начала давать сбои. Но руководители всех ЛВЗ уверены, что в ближайшие месяцы система обкатается и производство войдет в нормальное русло.

Таким образом, реформирование алкогольного рынка в сегменте производителей можно считать законченным.

...а оптовики порадовались

Выходит, новый законопроект лоббировали не производители. А кто? Только не региональные власти. Они потеряли чуть ли не больше всех.

"Поправки в закон предусматривают, что все 100% акцизных платежей теперь будет оплачивать завод-изготовитель. 80% из них пойдут в консолидированный федеральный бюджет, остальные 20% - в бюджет регионов. При этом, чтобы компенсировать бюджетные потери, государство будет перечислять регионам компенсационные транши. В Приморье будет перечислено 1,8351% от общей суммы акцизов, уплаченных в федеральный бюджет", - рассказала "ЗР" заместитель начальника отдела в сфере производства и оборота алкогольной и табачной продукции УМНС по Приморскому краю Людмила КУЗНЕЦОВА.

Если в поисках лоббистов передела рынка следовать логике криминалистов "ищи, кому выгодно", то подозрения падут на оптовое звено алкогольной цепочки. Выиграло только оно. Во-первых, система учета в регионах ликвидирована. Акцизные посты базировалась на складах крупных оптовых компаний, их ликвидация не отразится на деятельности. При этом работать им станет значительно легче, так как с них снимается обязанность следить за качеством алкогольной продукции. Ранее любой акцизный или оптовый склад отчитывался перед администрациями территорий за продукцию, реализацией которой он занимался.

Сколько оптовых игроков останется на рынке, будет известно ближе к лету. Ведь им также придется увеличить свой уставной капитал до 10 млн руб. В настоящий момент эту процедуру прошли только две приморские компании - "Стимул-Трейд" и торговый дом "Арго".

"Сильного передела среди оптовиков не будет. По данным 2005 г., 95% алкоголя, поставленного в розницу, приходится на 10 оптовиков. Для них найти 10 млн руб. не составит труда", - считает исполнительный директор Ассоциации продавцов и производителей алкогольной продукции Геннадий РЕЗНИКОВ.

Но есть один момент, который нельзя не отметить, - число оптовиков может увеличиться, если в эту нишу решат войти крупные магазины или розничные продуктовые сети. У них нет проблем с увеличением уставного капитала, да и проблем с лицензированием возникнуть не должно.

С точки зрения рыночных отношений усиление конкурентной борьбы - благо для потребителя, так как возможные ценовые войны могут сыграть на понижение конечной стоимости литра водки на полке магазина. Однако, учитывая, что оптовые компании теперь не обязаны контролировать качество, есть опасность, что теневой или суррогатный алкоголь может захлестнуть регионы. И такой пример уже есть. После Нового года на рынке Хабаровского края появилось много водки, произведенной на Северном Кавказе, а статистика показывает, что эта продукция наиболее часто выбраковывалась лабораториями по контролю за качеством. Можно предположить, что следующим регионом ДВФО, куда пойдет эта водка, будет Приморье, на очереди - Сахалин и Камчатка.

И, конечно, не стоит рассчитывать, что поток самопального алкоголя остановит розничная сеть.

В каждый регион свой устав

Если два первых сегмента алкогольного рынка уже прошли реформирование и их деятельность вряд ли претерпит радикальные изменения в 2006 г., то конечные точки продаж оказались в подвешенном состоянии.

Поправки в закон запрещают индивидуальным предпринимателям (ИП) заниматься реализацией алкогольной продукции. Поэтому с 1 января 2006 г. Лицензионная палата Приморского края перестала продлевать ИП новые лицензии.

"Прекращение выдачи лицензий - это только первый шаг. С 1 июля 2006 г. вводится запрет на продажу крепкого алкоголя в магазинах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Торговать алкогольной продукцией смогут только юридические лица, имеющие уставный капитал не менее 500 тыс. руб. для городов и 100 тыс. руб. для остальных муниципальных образований, - комментирует ситуацию председатель общественного совета предпринимателей Приморского края Марина ШЕМИЛИНА. - Для магазинов это означает то, что они должны пройти массовую перерегистрацию в юридические лица. Мы вместе с Лицензионной палатой Приморского края провели мониторинг магазинов, торгующих алкоголем. В среднем 80% зарегистрированы в качестве ИП, а в отдельных районах края эта цифра - 100%".

Понятно, что не каждый предприниматель найдет средства на увеличение уставного капитала. "Но величина уставного капитала, указанного в ФЗ-102, это лишь верхняя и нижняя планка, - утверждает председатель Союза продавцов и производителей алкогольной продукции Приморского края Владимир ЗАГУМЕННЫЙ. - Каждый субъект федерации вправе самостоятельно установить размер уставного капитала".

В Приморье величина уставного капитала официально пока не установлена. Хотя предварительная работа в Законодательном собрании Приморского края (ЗС ПК) была проведена и на профильном комитете принято решение вынести на очередную сессию ЗС ПК законопроект, определивший сумму уставного капитала в 10 тыс. руб. По мнению разработчиков законопроекта, это позволит индивидуальным предпринимателям менее болезненно пройти реорганизацию.

Здравый подход приморских законодателей обусловлен той работой, которую провела рабочая группа из депутатов, специалистов Лицензионной палаты и предпринимателей. Они рассчитали, что увеличение уставного капитала даже до 50 тыс. руб. не позволит большинству предпринимателей пройти процедуру переоформления. В других регионах такая работа не была проведена, и законодатели увеличили размер уставного капитала в десятки раз. Так, в Еврейской автономной области это 200 тыс. руб., в Москве предлагают почти максимальную ставку, а соседний Хабаровский край - 30 тыс. руб.

ООО с бухучетом

Есть еще несколько факторов, влияющих на процедуру переоформления. "По нашим подсчетам индивидуальному предпринимателю в Приморском крае переоформление в юридическое лицо обойдется минимум в 50-60 тыс. руб. Ведь ему придется покупать новые кассовые аппараты стоимостью 15-20 тыс. руб. Также в затраты нужно включить различные сборы, связанные с переоформлением необходимых бумаг", - утверждает Марина Шемилина.

Но дело даже не в деньгах - найти 100 тыс. руб. при нынешнем буме кредитования может практически любой среднестатистический житель России. Проблема в том, что ИП за короткое время нужно обойти не одно ведомство и собрать кучу бумаг. Вот только несколько инстанций, которые придется в ближайшем времени штурмовать предпринимателям. Первая - налоговая инспекция.

По словам начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Приморскому краю Галины ВАХРЕНЕВОЙ, ИП необходимо заявить о прекращении деятельности. Затем выбрать новую форму собственности. Более приемлемая - это общество с ограниченной ответственностью (ООО). Для его регистрации нужно принять устав, открыть расчетный счет в банке, в отдельных случаях избрать директора, нотариально заверить его подпись и выбрать коды видов деятельности.

"Однако мало кто из предпринимателей знает, что обретая форму юридического лица, они обязаны вести бухгалтерский учет. Следовательно, им вменяется в обязанность сдавать в налоговые инспекции ежеквартальный баланс. Если в городах эту проблему можно решить, то в деревнях и селах найти бухгалтеров, знающих "1С", будет довольно сложно. А сами владельцы магазинов вряд ли будут способны за несколько месяцев освоить бухучет. Это серьезный барьер для алкогольного рынка, о котором разработчики ФЗ-102, видимо, не подумали", - утверждает президент Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галина НИКОНОВА.

Хождения по мукам

Смена формы собственности потребует перезаключения договоров аренды. Необходимо будет заручиться согласием муниципальных органов власти на то, что в конкретном магазине будет продаваться алкоголь. Должны быть также: свидетельство о регистрации в налоговых органах, копия бухгалтерского баланса, копии учредительных документов, характеристики помещения или предприятия (имеется в виду, что точка продажи не может быть размещена в медицинских или культурных учреждениях), справка об отсутствии задолженности, документы на помещение, заключение Роспотребнадзора.

Почти такое же количество документов нужно будет отнести в Роспотребнадзор. А так как бюрократический аппарат в России не способен быстро реагировать на ситуацию, можно предположить, что к июлю этого года большинство ИП перерегистрацию пройти не успеют.

Получается, что количество юридических лиц - а они и будут точками продаж - ни в одном регионе предсказать нельзя. Возможно, в Приморье из 4000 розничных точек останется 3000, а скорее, - еще меньше. Вот и встает вопрос: как производителям и оптовикам планировать свою деятельность? Алкоголь давно перестал претендовать на локальные рынки сбыта. Водка от приморских производителей продается в центральных регионах страны и наоборот. Теперь, когда нет ясности с местами продаж в регионах, стоит задуматься, сколько чего производить и куда в конечном счете продукцию лучше везти.