Прозрачные торги

Новые владельцы объектов недвижимости не могут зарегистрировать на нее право собственности. Аукционы по продаже городского имущества, назначенные на февраль, перенесены на более поздний срок. Причина связана с намерением городских властей обеспечить большую прозрачность в деятельности "Агентства по продаже муниципальных земель и недвижимости".

В то же время ряд предпринимателей уже заявили о том, что они готовы идти в суд и оспаривать итоги приватизации. Правда, пока массового паломничества в судебные инстанции не наблюдается. Хотя все чаше слышны призывы заморозить, а то и вовсе свернуть программу приватизации. У администрации Владивостока другое мнение. Она считает, что процесс приватизации, как требование федерального закона, во Владивостоке необходимо продолжить. Более того, в сам процесс будут внесены определенные коррективы. Об этом "ЗР" рассказал первый заместитель главы г. Владивостока Николай КОРОЛЕВ.

- Вы с самого начала говорили о том, что приватизация городского имущества - несомненное благо как для бизнеса, так и для бюджета. Однако процесс приватизации сопровождала целая череда скандалов, связанных с мошенничеством в отношении приватизируемых помещений. Теперь все в ожидании: что будет дальше?

- Моя позиция не изменилась. Давайте посмотрим итоги приватизации 2005 г. Администрация реализовала 226 объектов. Предприниматели, купившие их, получили возможность развивать свой бизнес. Ведь многие покупатели - это те, кто ранее был арендатором этого имущества. Есть и такие, кто торги проиграл и свой объект не смог выкупить. Понимаю, что приятного для них в этой ситуации мало, но это рыночный подход. В любых торгах есть победивший, а есть проигравший. Но ведь была масса других помещений, которые были выставлены на торги. А на них не было заявок. Почему коммерсанты не хотели их приобретать? Мы перенесли эти объекты в план приватизации на 2006 г. и надеемся, что они найдут своего покупателя.

Что касается бюджета, то первоначально планировалось получить от приватизации 250 млн руб. Получили 486 млн руб., из них 370 уже поступили в городской бюджет и пошли на нужды города. Рост доходов произошел из-за увеличения стоимости квадратного метра. Мы предполагали, что средняя цена за кв. м. будет $300, однако торги показали, что инвесторы готовы покупать и за $500-700. По одном объекту в центре города цена даже составила $3000 за кв. м.

- Деньги в бюджет - это хорошо, но то, что нарушения были, признал даже глава города Владимир НИКОЛАЕВ. Большинство нареканий касалось работы агентства. Предприниматели утверждали, что у них даже не брали заявки и что информационное сопровождение оставляло желать лучшего. Их жалобы учтены?

Что касается утверждений предпринимателей об отказе агентства принимать заявки, то здесь масштаб проблем сильно преувеличен. Часть заявок не была принята потому, что документы были оформлены ненадлежащим образом или предприниматели допускали в них ошибки. Вины агентства в этом нет. Его задача - принять документы, перечень которых доступен, и если в них ошибка, то заявка с торгов снимается - до устранения замечаний. При этом стоит отметить, что агентство - не консультирующий орган. Любой предприниматель или бизнесмен, готовящийся вложить в покупку недвижимости деньги, может в случае необходимости прибегнуть к услугам специалистов.

В то же время все жалобы мы внимательно проанализировали, первоначальные выводы сделали. Сейчас объявления о торгах публикуются на официальном сайте администрации и в официальном публикаторе - газете "Утро России". Для того чтобы информация о торгах была еще доступнее, мы приняли решения публиковать информационные сообщения и в вашем деловом еженедельнике. На чем собственно и настаивало большинство коммерсантов.

Много нареканий вызвала форма проведения торгов. В 2005 г. согласно решению городской думы торги проводились при закрытой форме подачи заявок. По такой схеме уже долгие годы работает РФФИ, поскольку она исключает ценовой сговор покупателей. Но ряд предпринимателей она не устраивает, и они предлагают использовать открытую форму. То есть аукцион с молотка. Сейчас мы изучаем это предложение, ведем консультации. В ближайшее время форма торгов будет определена.

- А что с торгами? Аукционы в феврале отменены, о дате новых торгов официально не объявлено. Предприниматели подали заявки, уплатили задаток, естественно, что они переживают за свои деньги, да и желание участвовать в торгах у них не пропало.

- Торги перенесены после расширенного заседания городской комиссии по преодолению административных барьеров. Глава администрации Владимир Николаев распорядился провести проверку тех претензий в адрес агентства, которые высказали предприниматели. Потом, вы знаете, был задержан его директор Сергей МАРДАНШИН. Виновен он или невиновен, скажет суд.

Наверно, стоит подробней остановиться на этом. О том, что арестована группа мошенников, предлагающих предпринимателям за определенную сумму стать победителями аукционов, в мэрии узнали из газет. Между тем информация о том, что действует группа мошенников, к нам поступала. Ко мне на прием приходили коммерсанты и говорили о том, что такие факты есть. Я просил их написать официальное заявление, в котором будут названы имена, номера телефонов, номера машин. Ни один обратившийся на это не согласился. Кстати, следственные органы до сих пор не прислали в мэрию официального документа, в котором точно говорится, в чем обвиняется Марданшин. Сегодня исполняющим обязанности директора агентства назначен АЛЕКСЕЙ ХОМЕНКО, работа по подготовке аукционов продолжается.

- Кто производит оценку стоимости реализуемых помещений? Те же компании, что и в прошлом году?

- Нет. В декабре прошел новый тендер, по его итогам из 13 претендентов выбраны три оценщика: ООО "ДВ-эксперт", ООО "Краевой центр земельных ресурсов", ООО экспертно-правовая группа "Меньшов и партнеры". Вообще подготовка к аукционам - работа кропотливая и масштабная. На многие объекты отсутствовали необходимые инвентаризационные документы. Городской администрации приходилось подтверждать свое право собственности. Теперь большая часть подготовительной работы проделана, и есть все основания утверждать, что процесс приватизации в городе получит более плановый характер.

- Есть информация, что часть новых собственников, победивших на аукционе, не могут зарегистрировать свое право...

- Действительно из общего количества покупателей, только 64 собственника смогли оформить право собственности на эти объекты. Около сотни участников аукционов пока этого сделать не могут, так как следственными органами на это наложен запрет. Проблема заключается в том, что заведено уголовное дело по фактам мошенничества при продаже нескольких объектов, однако решение почему-то принято в отношении всех помещений. Кто наложил этот запрет - суд, прокуратура, органы ФСБ, - я не знаю. Между тем это убытки для добросовестных приобретателей недвижимости. Они не могут воспользоваться правом собственника. То есть не могут сдавать в аренду, заключать какие-либо договоры и многое другое. Мы понимаем, что бизнес несет немалые финансовые потери, поэтому надеемся, что будет дана правовая оценка подобных действий.

- А много ли судебных исков с требованием признать результаты торгов недействительными подано на агентство? И есть ли судебные решения в чью-либо пользу?

- Насколько мне известно, в Арбитражном суде Приморского края находится 5 исков. Решений по ним нет. На торгах всегда есть экономический конфликт сторон, поэтому мы к таким искам относимся спокойно. Что бы ни говорили о нынешней приватизации, она проходит на глазах у общественности. Она прозрачна, и каждый предприниматель может следить за ее ходом. Приведу пример непрозрачной приватизации.

С 2000-го по 2004 г. Владивосток лишился около 500 зданий и объектов. Это было сделано чиновниками бывшей администрации путем заключения инвестиционных договоров с рядом фирм, аффилированных руководителями администрации города. Общая сумма ущерба превысила 1 млрд руб. Сегодня документы по фактам незаконного отчуждения муниципальных объектов переданы в прокуратуру. Кроме того, нашими юристами поданы заявления о возврате имущества в судебном порядке.

Что касается программы приватизации на 2006 г., то она будет продолжена только при соблюдении всех необходимых принципов информационной прозрачности, включая обязательное обнародование графиков торгов и перечня выставляемых объектов. Администрация заинтересована в том, чтобы торги проходили на конкурентной основе и безупречно с правовой точки зрения.