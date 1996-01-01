Госдума обнадежила предпринимателей Владивостока

Возможно, уже летом предприниматели, чьи помещения включены в программу приватизации, смогут воспользоваться льготой при выкупе помещений, которые они арендуют у администрации Владивостока.

Комитет Государственной думы по собственности обещает субъектам малого бизнеса, участвующим в приватизации, первоочередное право выкупа государственного и муниципального имущества. Об этом говорится в письме председателя комитета Виктора ПЛЕСКАЧЕВСКОГО, посланном им в ответ на обращение предпринимателей Приморского края.

"На рассмотрении Госдумы находится проект ФЗ "Об участии субъектов малого предпринимательства в приватизации арендованного государственного и муниципального имущества, - говорится в письме, - в соответствии с которым субъектам малого предпринимательства предоставляется право на выкуп по рыночной стоимости арендуемого ими государственного или муниципального имущества с рассрочкой платежа сроком до 3 лет. Законопроект получил поддержку комитета по собственности, его рассмотрение предварительно запланировано на мартовское пленарное заседание".