Две приморские компании вышли из-под контроля государства

Правительство РФ прекратило действие специального права "золотой акции" на участие Российской Федерации в управлении 36 открытыми акционерными обществами.

Как сообщает правительственная пресс-служба, соответствующее распоряжение №216-р подписал 20 февраля премьер-министр РФ Михаил ФРАДКОВ по представлению Минэкономразвития, согласованному с Минпромэнерго РФ.

Напомним, "золотая акция" дает на определенный период времени государственному органу решающий голос на собрании акционеров, притом "золотая акция" не дает права на долю в собственности предприятия.

В перечне ОАО, в отношении которых прекращено действие "золотой акции", - два приморских предприятия: лесопромышленная холдинговая компания "Приморсклеспром" и Приморский горнообогатительный комбинат.