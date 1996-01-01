Непрофильный багаж

Еще лет 10 назад многие компании одновременно занимались разными видами бизнеса. Сегодня конкуренция возрастает, и рынок вынуждает многих избавиться от непрофильных активов и сосредоточиться на каком-то одном виде деятельности. Исходя из этого можно предположить, что и менеджер, желающий быть успешным и двигаться вверх по карьерной лестнице, должен развивать лишь профильные навыки, избавляясь от второстепенных и не относящихся к компетенции.

С одной стороны, это логично - развиваем то, что приносит доход. Кроме этого, специалистами уже доказано, что большего успеха в жизни добивается тот, кто сосредотачивается на определенной линии развития. С другой стороны, человек, развивающийся в нескольких направлениях одновременно ценен как разносторонняя личность, а непрофильные активы могут сильно подпитывать человека, расширять его кругозор и сформировать то единственное, что сделает его уникальным профессионалом. Что такое непрофильные активы? Нужно ли их развивать, или лучше от них избавляться? Как относятся работодатели к наличию дополнительных знаний и увлечений? Эти вопросы "ЗР" адресовал руководителям кадровых агентств Владивостока.

Дополнительные активы

"Следуя финансовой аналогии, профильными активами будут являться те, которые непосредственно связаны с основной деятельностью человека, - говорит директор кадрового агентства "Кузница кадров" Ольга ЖУКОВА. - Непрофильные активы кандидата - это его умения, способности, образование напрямую не относящиеся к выбранной специальности".

По мнению директора кадрового агентства "Успех" Елены РАУД, непрофильные активы - это те компетенции (знания, способности, умения, навыки и мотивация) кандидата, которые являются избыточными для рассматриваемой должности. Причем эти дополнительные знания и навыки иногда лежат как раз в области профессиональных интересов. Однако именно они в определенной ситуации могут сыграть с соискателем злую шутку.

"Например, при подборе на позицию рядового бухгалтера мы считаем избыточным умение сводить баланс, делать самостоятельно полную отчетность компании (т.е. компетенции главного бухгалтера), потому что рискуем потерять интерес работника к обязанностям бухгалтера.

Если кандидат рассматривается на работу в системе "человек-знак", например, оператор-фактуровщик, то ярко выраженные коммуникативные способности могут мешать работнику выполнять свои обязанности качественно (мы иногда говорим: "не усидит"). Меня могут спросить, а как же с такими случаями: по основным компетенциям не подходил, но сообщил, что увлекается подводным плаванием (бальными танцами, эсперанто и т.п.), и взяли. Да, таких случаев достаточно много. Но происходит это либо потому, что в модели желаемого работодателя (в перечне "профильных" компетенций) было что-то типа "разносторонний человек", либо именно данный "непрофильный" актив очень симпатичен оценщику", - говорит Елена Рауд.

Иногда "непрофильные активы" действительно становятся решающими при прочих равных условиях, однако, по мнению Ольги Жуковой, это скорее случайность, чем правило.

Скромное резюме

Наверное, именно из желания показаться разносторонней личностью многие кандидаты подробнейшим образом сообщают обо всех своих увлечениях в резюме. По словам сотрудников кадровых агентств, порой в резюме можно прочитать все что угодно об увлечениях и достижениях человека вне работы, а о профессиональных навыках - всего несколько слов. Такие резюме настораживают.

"Если мы видим резюме зрелого человека, а у него все достижения лежат не в области профессии, то это, конечно, озадачивает, - говорит исполнительный директор кадрового агентства "Проспект" Ирина НИКОЛАЕВА. - А вот если соискатель - молодой специалист, только что закончивший вуз, то здесь стоит обращать внимание на то, насколько активен он был во время учебы - участвовал в различных мероприятиях, увлекался еще чем-то помимо учебы. Но все-таки работодатель ищет в первую очередь специалиста, а не массовика-затейника, поэтому увлечения и дополнительные знания, как правило, отходят на второй план".

"В резюме о непрофильных активах нужно упоминать кратко, можно не указывать совсем, а рассказать о них на собеседовании, - считает Ольга Жукова. - Это замечательно, когда человек разносторонне развит, но его умение играть в гольф или такое хобби, как вязание (кстати, достаточно часто встречается в женских резюме), выглядят как-то несолидно. Желательно, чтобы "непрофильные активы", о которых рассказано в резюме, хоть каким-то образом относились к профессиональной деятельности или к особенности компании, в которую оно отправлено, - считает Ольга Жукова. - Если человек указывает слишком много граней своей личности, то резюме выглядит как павловопосадский платок, и рекрутеру сложно бывает понять, чего человек хочет и в какую сторону идет. Однозначно могу сказать, что "швец, жнец и на дуде игрец" производит практически всегда не очень хорошее впечатление".

Елена Рауд в этом вопросе еще более категорична. "В резюме о непрофильных активах сообщать не рекомендуется. Информация резюме должна в точности отвечать модели работодателя.

Угадать, что ваше хобби совпадает с хобби читателя резюме, практически невозможно. Но создать мысль: "если про подводное плавание написано в резюме, значит, это очень значимо для соискателя; а нужен ли мне кандидат с центром тяжести интереса не на работе, а в другой области?..." - можно очень просто", - говорит Елена Рауд.

Развивать или избавляться?

Если смотреть с точки зрения работодателя, то ему в первую очередь нужен работник, поэтому дополнительные знания и навыки его не очень интересуют. Однако со стороны самого работника развитие непрофильных активов может быть страховкой от форс-мажорных ситуаций в карьере. Поэтому истина в этом вопросе лежит где-то посередине.

Как говорят некоторые специалисты, развитие дополнительных навыков- это своего рода диверсификация. С одной стороны, она должна быть разумной, чтобы не навредить основному производству, с другой - это помогает минимизировать риски. В период кризиса именно непрофильные активы могут стать основой бизнеса. Например, в августе 1998 г. многие люди, оказавшись без работы, были вынуждены пустить в ход именно "непрофильные активы" и преуспели на новом поприще.

"Если вести разговор о кандидатах, то здесь я за создание любых активов, в том числе и непрофильных. Только приоритет должен быть на профильных компетенциях. Сначала развитие их, а уж затем все остальное. А вот принятие решения о том, профильный это актив для меня или нет, является функцией цели. Т.е. необходимо понимать тактические и стратегические цели своей карьеры, чтобы отнести компетенцию к первой или второй группе. Сегодня это может быть для вас не очень значимым навыком, а завтра вы окажетесь у разбитого корыта, если этого навыка у вас не окажется. Так что на сегодняшний день и сегодняшнюю программу собственного личного развития смотреть необходимо из будущего", - считает Елена Рауд.

Поддерживает коллегу и Ирина Николаева. "Развитие любых навыков, а особенно тех, которые не относятся к компетенции, должно входить в общее целеполагание человека. Поэтому на собеседовании, если кандидат говорит о том, что он дополнительно учит, например, английский язык, то мы обязательно спрашиваем, для чего он это делает. И ответ: "Просто так" в этом случае смотрится, по меньшей мере, нелепо. С другой стороны, сегодня появляется все больше кандидатов, которые действительно увлекаются не только работой. И если раньше резюме бухгалтера, увлекающегося бальными танцами или фитнесом, было редкостью, то сегодня такое встречается довольно часто, и работодателя это уже не пугает. Сотрудник должен стремиться к универсальности, но не в ущерб своей основной профессии".

"Развивать себя всегда нужно, и с этим никто не спорит, - говорит Ольга Жукова. - Но, к сожалению, на этом построена и наша система образования. У нас очень много людей, которые знают всего по чуть-чуть и ничего досконально. Поэтому сегодня очень востребованы люди, которые знают что-то одно, но очень хорошо. Это и есть профессионализм".