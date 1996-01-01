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GDG вкладывает в будущие кадры
Компания George Dental Group продолжает начатое год назад сотрудничество с Владивостокским государственным медицинским университетом. В четверг, 16 февраля, были названы лауреаты 3-й именной стипендии компании.
На этот раз стипендиатами стали студенты 5-го курса стоматологического факультета ВГМУ Максим ШУР, Александра РАБОЧАЯ и Елена КОРОЛЬ, а также студентка 2-го курса Ольга ТОМИЛОВА. Эти ребята за свои выдающиеся успехи в учебе в течение следующего семестра будут получать именные стипендии от компании.
"Очень приятно, что различные бизнес-структуры осознали важность вкладывания денег в интеллект, - говорит проректор по учебной работе ВГМУ, доктор медицинских наук, доцент Светлана БЕНИОВА. - С George Dental Group у нас уже есть довольно продуктивный опыт сотрудничества. У нас уже есть студенты, которые с течение двух семестров получали именные стипендии. 6 врачей-интернов сейчас работают в компании и имеют возможность получать практический опыт в современной, оснащенной клинике".
"Я очень рада, что на нас обратили внимание и поняли, что с нами необходимо работать, - говорит декан стоматологического факультета, кандидат медицинских наук, доцент Диана ЛАРИОНОВА. - Вполне возможно, что, глядя на наше сотрудничество, и другие компании обратят внимание на будущие кадры. Мы хотим, чтобы нашим студентам сегодня помогли, и тогда в будущем наши студенты, став высококлассными специалистами, помогут нашему краю. Причем наше сотрудничество с George Dental Group - это не только практика наших студентов и стипендии, это и совместная научная деятельность. Компания также профинансировала поездку нашей студентки на Всероссийскую олимпиаду по стоматологии. К сожалению, сегодня нельзя похвастаться тем, что муниципальные стоматологические поликлиники приглашают наших студентов в интернатуру. Поэтому там очень бы хотелось наладить такое плодотворное сотрудничество не только с GDG, но и с другими частными клиниками ".
"Прошло уже больше года, как наша компания начала реализацию совместных проектов с ВГМУ, и я хочу сказать, что мы довольны сотрудничеством, - говорит генеральный директор сети клиник George Dental Group Эдуард БАБАКОХЯН. - Мы внимательно наблюдаем за всеми процессами, которые происходят сегодня в здравоохранении в целом, и в нашем секторе рынка в частности. Конкуренция среди частных клиник растет с каждым месяцем, при том, что способность населения оплачивать частные стоматологические услуги растет не столь быстро. А это значит, что сегодняшним студентам - завтрашним врачам-стоматологам - придется работать в условиях жесткой конкуренции. В связи с этим наши совместные проекты с университетом приобретают все большую важность - ведь они позволят выпускникам выйти из вуза более подготовленными".
Но партнеры не собираются останавливаться на достигнутом. Как стало известно "ЗР", на 2006 г. намечена реализация ряда совместных проектов, благодаря которым студенты получат возможность пользоваться лечебно-диагностической базой клиник, познакомятся с новейшими мировыми разработками, смогут присутствовать на сложных операциях, проводимых специалистами клиник. А в связи с тем, что количество студентов, имеющих отличную успеваемость, постоянно возрастает, руководство George Dental Group намерено увеличить количество именных стипендий уже в следующем учебном году.
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