Вы топите - им зачтется

Суды трех инстанций признали противоречащими Закону о конкуренции действия администрации г. Владивостока в отношении частной энергоснабжающей организации, которая обеспечивает горячей водой один из районов города.

10 декабря 2004 г. мэрия Владивостока известила ООО "Котельный комплекс Эгершельд" о расторжении с 1 января заключенного между ними договора энергоснабжения, обязав заключить договор на продажу тепловой энергии с ОАО "Дальэнерго". В соответствии с постановлением главы администрации Владивостока от 31.12.2004 г. "О сборе платежей с населения за тепловую энергию" компании "Дальэнерго" предоставлялось право осуществлять начисление и сбор денежных средств за предоставленные населению услуги по отоплению и водоснабжению. В том числе - сторонними организациями.

Это стало поводом для обращения ООО "Котельный комплекс Эгершельд" с жалобой в Приморское управление Федеральной антимонопольной службы. Там пришли к выводу: мэрия необоснованно в одностороннем порядке расторгла договор энергоснабжения и была не вправе навязывать хозяйствующему субъекту заключение договора с другим предприятием. Как полагает УФАС, издав постановление "О сборе платежей с населения за тепловую энергию", администрация также нарушила ст. 7 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

По результатам разбирательства антимонопольный орган направил властям предписание, обязывающее прекратить выявленные нарушения закона путем отмены спорного нормативного акта и исполнения обязательств по договору энергоснабжения с ООО "Котельный комплекс Эгершельд".

В ответ муниципалитет пошел с заявлением в арбитражный суд, требуя признать недействительными решения и предписания УФАС. С точки зрения администрации, она не вышла за рамки своих полномочий, а права и законные интересы частного предприятия никак не пострадали. Мало того, ООО "Котельный комплекс Эгершельд" уже заключил договор с "Дальэнерго"... Суд, однако, посчитал более обоснованной позицию УФАС.

По мнению служителей Фемиды, антимонопольный орган правомерно потребовал устранить нарушение Закона о конкуренции. Предоставив ОАО "Дальэнерго" исключительное право начисления и сбора платежей с населения за услуги по отоплению и горячему водоснабжению, администрация города фактически поставила эту коммерческую организацию в преимущественное положение на рынке.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с такой оценкой.