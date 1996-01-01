По нормам Женевской конвенции

Арбитражный суд Приморского края наказал две автотранспортные компании в соответствии с Женевской конвенцией.

Инцидент случился осенью 2004 г. при таможенном досмотре прибывших из КНР с грузом риса пяти автомобилей КаМАЗ, принадлежащих ООО "Уссурийское автотранспортное предприятие" и ООО "Автоколонна 1408". Бдительный сотрудник российской таможни обнаружил, что в каждой из машин находится ровно на 2 тонны зерна больше, чем указано в товаросопроводительных документах. Водители дружно заявили, что не знают, как такое может быть, поскольку лично принимали груз в Китае (вес соответствовал норме) и заперли контейнеры на замок. Позже китайские таможенники замки сняли, опломбировав контейнеры, но никаких отметок об этом в товаросопроводительных документах водители почему-то не сделали.

По данному факту Уссурийская таможня вынесла постановления о привлечении автотранспортных предприятий к административной ответственности, оштрафовав каждое на 50 тыс. руб. Оба ООО обжаловали действия таможенников в арбитражном суде, доказывая отсутствие своей вины, поскольку автомобили были арендованы и переданы вместе с экипажами индивидуальному предпринимателю. В пользу последнего и перемещался тот злополучный рис.

Суд между тем сделал вывод, что наказание за случившееся должны нести именно организации-перевозчики. При этом служители Фемиды опирались не только на действующее российское законодательство, но и на нормы международного права. В частности, на статью 3 Конвенции о договоре международной перевозки грузов (Женева, 1956 г.), которой установлено, что транспортер отвечает как за свои собственные действия и упущения, так и за действия и упущения своих агентов и всех других лиц, к услугам которых он прибегает для выполнения перевозки.

Автопредприятиям отказано в удовлетворении заявленных требований, а действия таможни признаны правомерными.