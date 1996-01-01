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Транспортный передел
В начале 90-х, во время кризиса во всех отраслях российского рынка, во Владивостоке особую силу беспорядка ощутил на себе пассажирский автомобильный транспорт. Муниципальные автобусы выработали свой ресурс, и более всего нехватку автобусов испытывали жители спальных районов. Именно с этих районов начался переход организации пассажирских перевозок в частные руки.
О становлении рынка пассажирских перевозок во Владивостоке в интервью "ЗР" рассказал Игорь КРАВЦОВ - президент Приморской ассоциации таксомоторных и автобусных компаний, прародительницы фирмы "Свет-ДВ", с которой 13 лет назад началась история развития частных автобусных перевозок.
- Все начиналось стихийно, с маршрута "площадь Луговая - ул. Нейбута", - вспоминает Игорь Юрьевич. - На этой линии в начале 90-х работал муниципальный транспорт, но, как всегда, не справлялся, поэтому народу, особенно на конечных остановках, было очень много. Тогда два моряка - Андрей БРАЛЕЕВ и Юрий РАКОВ - ныне директора наших компаний-партнеров ассоциации бросили свои моря, купили микроавтобусы и занялись перевозкой пассажиров в спальные 71-й и 64-й микрорайоны. Каждый из этих бывших моряков втянул в бизнес родственников, друзей. В итоге сколотилась маленькая бригада, из которой со временем возникла фирма "Свет-ДВ".
Надо отметить, на тот момент в городе царил настоящий хаос с точки зрения сегодняшней организации городских перевозок. Многие работали вообще без какой-либо регистрации. Сбиваясь в неорганизованные бригадки, они собирали на остановках толпы людей и развозили по спальным районам. Этот бизнес был дикий, и, откровенно говоря, свою деятельность тогда никто даже не пытался лицензировать - это никому не было нужно. Так что "Свет-ДВ" стал первой зарегистрированной фирмой, получившей лицензию на перевозку пассажиров. Очень быстро "Свет-ДВ" стал монополистом, реально захватив рынок коммерческих перевозок на 100%. Стоящий тогда у власти ЧЕРЕПКОВ дал фирме официальное добро на работу, лишь бы только она развозила людей.
- Что потом стало с монополистом?
- В 1998 г. "Свет-ДВ" успешно похоронили - уж больно много это имя наделало шума в СМИ. Двумя годами ранее нашими усилиями возник Владивостокский маршрутный клуб "Экспресс", как общественная организация, который остается одним из основных участников рынка по сей день. К слову, автотранспортных предприятий с такой организационно-правовой формой всего два в России.
- Сегодня ни для кого не секрет, что рынок автобусных пассажирских перевозок в свое время был полностью под контролем криминальных структур, некоторые даже во время передела сфер влияния были убиты. Также известно, что в один момент передел был завершен, и город, грубо говоря, распределили между всеми существующими на тот момент криминальными группировками. Как это произошло?
- Это было в 1998 г. Тогда все номера маршрутов были брошены в шапку, и представители 5 фирм тянули, кому что достанется на рынке. Рентабельные маршруты распределили по равному количеству. Менее рентабельные - по-разному. В итоге - каждому досталось по 8 - 10 маршрутов. Сегодня осталось 3 фирмы из тех, кто участвовал в переделе.
- И тогда наступил порядок?
- Тогда всем казалось, что отныне будет порядок. Однако через некоторое время начали появляться - одна за другой - фирмы под "эгидой" милиции, городской администрации... Словом, каждый прикрывался, кем мог. И в без того накалившейся обстановке начал подливать масло в огонь, будучи начальником отдела планирования перевозок комитета транспорта мэрии, Александр МОРОЗ. Конечно, оказавшись рядом со столь "жирным" куском, он не мог остаться в стороне и тогда придумал и зарегистрировал столько новых маршрутов, что город надо было "пилить" заново. В итоге те, кто получил маршруты по переделу, по факту удержать их в своих руках не смогли. Тогда начался новый беспредел. Транспортники перебивали друг у друга маршруты через свои поддерживающие структуры, регистрировали новые, которые в точности повторяли старые, с разницей, к примеру, в одну дополнительную остановку. И таких дублирующих друг друга маршрутов появилось еще порядка 30.
- С точки зрения пассажиров это совсем даже не плохо.
- Да, но не с точки зрения перевозчиков. Представьте себе: в 2001-2002 гг. ежедневно на маршруты выходило до 800 единиц автотранспорта. Понятно, что выручка у каждого автобуса при такой конкуренции была не самой высокой. Кстати, плата за проезд тогда была относительно адекватной расходам перевозчиков.
- В это время власть в лице Юрия КОПЫЛОВА заявляла всем СМИ, что стабилизирует обстановку на городском транспорте. Что получилось на деле?
- На деле этого не произошло. Как раз-таки пик беспредела пришелся на период правления Копылова. Одним росчерком пера он мог поставить на наш маршрут еще 5 фирм, и мы фактически не могли этому препятствовать. При огромной конкуренции мы были бесправными перед властью, ведь у нее всегда есть рычаги давления в виде налоговой, ГАИ и т.д. В то же время власти были заинтересованы в том, чтобы конкурирующих между собой фирм было больше. Количество зарегистрированных перевозчиков на тот момент почти приблизилось к 30. Никто никого не слушал и не хотел понимать - ни перевозчики друг друга, ни власти перевозчиков. Единственное, что было сделано, - автотранспортные предприятия заключили договоры с городской администрацией, в том числе на диспетчерские услуги с Управлением городским пассажирским транспортом (УГПТ).
- В 2003 г. была ситуация, когда перевозчики самовольно подняли плату за проезд до 7 руб. Как мэру тогда удалось вас уговорить вернуться к прежнему тарифу?
- Копылову нужно было поднять свой рейтинг, и он попросил перевозчиков опустить плату до 5 руб., фактически официально разрешив укрывать налоги. В то время по налоговым декларациям транспортных предприятий выходило, что один большой 40-местный автобус перевозит в день 4 пассажира.
- Как вы выбрались из кризиса?
- Со временем рынок начал стабилизироваться сам собой: многие маршруты просто "умерли", т.к. стали нерентабельными. Некоторое время назад Управление транспортом городской администрации совместно с перевозчиками сели и изучили ситуацию с "лишними" маршрутами. В результате, многие просто закрыли.
- Как строятся отношения с новой властью?
- Когда к власти пришел новый мэр ситуация на транспорте уже была раскалена политикой прежнего городского руководства. Больше всего нас не устраивали, конечно, 5-рублевая плата за проезд и отсутствие компенсаций за льготников. Как следствие, водители в прошлом году организовали акцию протеста, которая подтолкнула власть к конструктивному сотрудничеству с нами, чего мы сами поначалу не ожидали.
Так, при городской администрации возник совет по вопросам транспорта, куда входят представители компаний-перевозчиков. В итоге - ситуация стабилизировалась. Никто больше не "пилит" город, не перебивает маршруты друг у друга. Сейчас не может новичок без опыта прийти в администрацию и потребовать себе рентабельный маршрут. Городской власти не выгодно в ту отрасль, где она только что навела порядок, где перевозчики годами набирались опыта, создавали собственные базы и, наконец, начали работать более-менее слаженно, впускать незнакомую фирму и снова перераспределять маршруты.
- Сколько фирм работает сегодня во Владивостоке?
- Сегодня на городских маршрутах работает 21 фирма. Фактически же это 7 перевозчиков, каждый из которых "разбит" на несколько юридических лиц.
- В прошлом году власть, в частности краевая, способствовала не только стабилизации рынка автоперевозок, но и повышению налоговых отчислений от транспортных компаний, а также увеличению официальных зарплат водителей. Как это было воспринято среди вас?
- Как вопрос рабочего порядка. Нас просто поставили перед фактом - заместитель департамента транспорта краевой администрации Игорь НЕКРАШЕВИЧ собрал всех перевозчиков и сказал о том, что налоги надо платить. До каждого довели, по какой схеме нужно платить налоги, а также о необходимости повысить "белую" зарплату водителям. Все сделали так, как было сказано, - пойти против воли губернатора никто не решился. Хочу сказать, что договориться, в принципе, можно обо всем. Было бы желание договариваться.
P.S. 2 февраля администрация г. Владивостока к 145-летию города наградила Игоря Кравцова медалью за хорошую работу и внесла в сборник "100 лучших людей города".
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