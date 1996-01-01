ДВМП осталось при своих

На прошлой неделе состоялся аукцион по продаже госпакета акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП). Как и ожидалось, его выиграла структура основного акционера судоходной компании - группы "Промышленные инвесторы". За 19,8% акций она заплатила $139 млн. Перебить предложения своих основных конкурентов - "Альфа Эко" и "Северстальтранса" - владельцам ДВМП удалось, повысив начальную цену на 18%.

По мнению аналитиков, "Проминвесторы" заплатили за акции пароходства близкую к рыночной цену. Впрочем, по мнению экспертов, акции ДВМП переоценены, а рыночная цена компании чересчур высока.

Досье ОАО "ДВМП" - одно из крупнейших транспортных предприятий страны и третья по величине судоходная компания России. В настоящее время на ДВМП приходится более 60% рынка контейнерных перевозок на Дальнем Востоке. По итогам прошлого года чистая прибыль компании по РСБУ сократилась на 41,6% по сравнению с 2004 г. - до 609 млн руб., выручка увеличилась на 7,1% - до 6,96 млрд руб. 19,8% акций ОАО "ДВМП" принадлежит государству в лице Росимущества, порядка 67,42% акций - кипрской компании SVG Holding Ltd., интересы которой в России представляет группа "Промышленные инвесторы". Аукцион по продаже госпакета ДВМП по стартовой цене 1,34 млрд руб. РФФИ собирался провести еще в феврале 2005 г., однако торги были отменены по инициативе Росимущества, посчитавшего цену заниженной.

Летом консультант ДВМП Deutsche Bank предложил разместить 19,8% акций пароходства на Лондонской фондовой бирже. Эта инициатива была поддержана Минэкономразвития, однако Росимущество предложило выставить пакет ДВМП на аукцион в РФ.

О своем намерении участвовать в аукционе Федеральную антимонопольную службу (ФАС) уведомили 9 компаний: ООО "Инвестиционная компания А1", ЗАО "Агентство инвестиций и развития топливно- энергетического комплекса", ООО "Национальная контейнерная компания" (НКК), ЗАО "Внешнеторговое объединение "Роснефтегазэкспорт", ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый консультант", ООО "Альфа Эко М", ЗАО "УК "ИГЛ", ЗАО "Система" и Stanton Equities Co. Но к участию в аукционе РФФИ допустил только первые четыре компании из этого списка. В последний момент появился еще один претендент - ООО "Перспектива", представляющее интересы "Базового элемента". "Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса" и Stanton Equities представляли интересы "Промышленных инвесторов", "Инвестиционная компания А1" и "Альфа Эко М" - "Альфа-Эко", НКК - "Северстальтранса".

Нормативная цена пакета составляла 1,94 млрд руб., а начальная - 3,32 млрд руб. Победителем торгов стало ЗАО "Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса", купившее 19,8% акций пароходства за 3,92 млрд руб. Торги были интересными - на аукционе сделано 60 шагов, каждый из которых составлял 10 млн руб.

По мнению опрошенных аналитиков, именно таких результатов аукциона и следовало ожидать. Как пояснил корреспонденту газеты управляющий активами "Паллада Эссет Менеджмент" Игорь КОКОРЕВ, по столь высокой цене этот пакет не интересен никому, кроме контролирующего акционера. "Биться до последнего за пакет, который даже не является блокирующим, всем участникам не было никакого смысла, - сказал аналитик ИК "ЦентрИнвест Секьюритис" Михаил ГАНЕЛИН. - "Базовый элемент" и "Северстальтранс", скорее всего, преследовали стратегические интересы. Возможно, они хотели стать стратегическими партнерами ДВМП, чтобы перевозить свои грузы и влиять на тарифы. "Альфа Эко" и вовсе не была уверена, будет ли участвовать в торгах. А вот Сергею ГЕНЕРАЛОВУ (владельцу "Проминвесторов") имело смысл бороться за пакет".

Участники рынка считают, что основные акционеры заплатили за госпакет Дальневосточного пароходства цену, близкую к рыночной. "Цена пакета, купленного "Проминвесторами", по текущему курсу составляет 138,97 млн долл., что означает капитализацию всей компании $701,88 млн и цену акции $0,43", - сказал аналитик Rye, Man & Gor Securities Олег СУДАКОВ. По словам Игоря Кокорева, эта цена вполне адекватна, так как всего на 5,6% выше котировок РТС. "РФФИ оценил акции ДВМП практически по рыночной цене.

Его начальная цена составляла $117,73 млн или $0,36 за акцию, - поясняет Михаил Ганелин. - Рыночная цена акции компании сейчас составляет $0,39-0,42, поэтому на аукционе речь шла только о том, какую премию участники аукциона готовы заплатить государству".

Впрочем, по мнению опрошенных экспертов, текущая цена пароходства превышает справедливый уровень.

"Надо отметить, что большой экономии у Сергея Генералова не получилось, - говорит Олег Судаков. - Незадолго до тендера после опубликования результатов за полугодие прошлого года акции ДВМП упали, но перед тендером снова выросли". По словам Михаила Ганелина, перед началом торгов стоимость акций пароходства составляла $0,33, потом возросла до $0,4-0,42 и доходила даже до $0,45. "Акции ДВМП переоценены, - поясняет Игорь Кокорев. - Рыночная цена компании и так чересчур высока, даже принимая во внимание потенциал контейнерного бизнеса. Многие объясняют это ожидающимся бурным ростом рынка контейнерных перевозок и, как следствие, ростом бизнеса и финансовых результатов ДВМП. Однако, на мой взгляд, прогнозируемые темпы роста не оправдывают текущую цену акций ДВМП - они попросту перегреты". По оценкам ИК "ЦентрИнвест Секьюритис", справедливая рыночная цена ДВМП составляет $123 млн, или $0,38 за акцию.