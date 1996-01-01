Дальсвязь меняет регистратора

ОАО "Дальсвязь" продолжает кадровые изменения в руководстве компании. Как стало известно "ЗР", после ухода Константина ВОЛОШИНА в ЗАО "АКОС" заместителем генерального директора - директором по экономике и финансам Дальсвязи с 8 февраля назначен Сергей ФРОЛОВ, главным бухгалтером ОАО "Дальсвязь" - Елена СИДОРОВА.

Совет директоров Дальсвязи также принял решение утвердить регистратором общества ОАО "Объединенная регистрационная компания", которое было реорганизовано в форме присоединения к нему ЗАО "Регистратор Связь" и является его правопреемником.