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Водный кодекс обезводили
Почти год депутаты Госдумы бьются над статьями Водного кодекса РФ (первое чтение он прошел в апреле 2005 года). Казалось бы, финал близок - принятие этого документа во втором чтении намечалось на 8 февраля, но его снова отложили. И дело здесь не только в огромном количестве поправок, которые поступили в Госдуму (1560), но, в первую очередь, в несовместимости подходов к узловым главам ВК со стороны госчиновников, депутатов, деловых кругов и общественности и разночтениях, которые кроются в самих главах.
Второе чтение закона - основополагающее: вносить после его принятия какие-либо поправки концептуального характера по регламенту нельзя, а "косметика" практически ничего в идеологии документа не изменит. За период, прошедший после первого чтения, кодекс заметно усох: вместо 11 глав в нем осталось только 7, но, главное, его сильно "обезводили" по содержанию, придав документу рамочный характер со множеством отсылок на постановления и распоряжения правительства, которые оно принимает или будет принимать.
Что же ушло из ВК? Изъята глава о плате за пользование водными объектами, пункты, гарантировавшие права водопользователей, вдвое сокращена ширина водоохранных зон, а на землях, оставшихся за ними, разрешили вырубать лес. Законопроект полностью развязывает руки строителям, разработчикам недр, действующим в истоках крупных российских рек (это в основном болотистые местности, безоглядное осушение которых может нанести непоправимый экологический и хозяйственный ущерб). В нем практически регламентируются лишь объекты, построенные в водоохранных зонах.
Что осталось в ВК? Самое главное, осталась неизмененной "революционная" концепция, согласно которой сутью отношений водопользования становится не административное регулирование, а гражданско-правовое, основанное на заключении договоров. И, конечно, положение ВК о частной собственности, ставшее еще более либеральным. Если в первом чтении возможность приватизации водных объектов хоть как-то регламентировалась, то в законопроекте, подготовленном ко второму чтению, статьи о приватизации так размыты, что оставляют лазейки для приобретения в частную собственность не какого-то там болотца, ручья или пруда - целых водохранилищ!
Реакция на столь радикальные подходы к Водному кодексу не заставила себя ждать. Общественная палата РФ после экспертизы ВК выразила недоумение в связи с "огромным количеством непродуманных вещей", в частности из-за того, что этот документ "режет реки на региональные кусочки" и разрешает пользователю за тройную плату качать сколько угодно воды. "Таким образом, мы вообще можем лишиться многих прудов и озер", - заявил глава комиссии Общественной палаты Вячеслав ГЛАЗЫЧЕВ. С ним согласны эксперты Института водных проблем, Московской областной ассоциации экологических организаций, ряд чиновников из Агентства по водным ресурсам и некоторые депутаты Госдумы.
Не менее резко высказываются эксперты Торгово-промышленной палаты РФ, считая, что вариант ВК, подготовленный ко второму чтению, противоречит статье 9 Конституции РФ, по которой вода является компонентом природы, составляющей основу жизни народов, а у нас пытаются конституционное исключительное право Правительства РФ распоряжаться ею как общенациональным достоянием подменить гражданско-правовой категорией имущества, предполагающей частнику полную свободу распоряжения водными ресурсами без какой-либо серьезной ответственности за возможные последствия таких действий. Кстати, отмечают эксперты ТПП РФ, предложенная редакция ВК противоречит и международным документам, подписанным Россией. Эта редакция, в частности, несовместима с Европейской директивой, где сказано, что вода в водном объекте не коммерческий продукт, а наследие, требующее охраны и защиты.
Достаточно серьезные претензии касаются и денежной стороны водного дела.
Замена водного налога на водный платеж может привести к огромным финансовым потерям: по данным экспертов ТПП, новый подход, предполагающий отказ от лицензирования, делает эфемерным налоговое бремя и принесет потери в 15-17 млрд рублей в год.
Наконец, есть еще одно существенное положение ВК, с которым не согласны многие главы субъектов РФ. С одной стороны, они освобождаются от ответственности за состояние водных объектов, что вроде бы облегчает им жизнь, но с другой - сама жизнь показывает, что от такой ответственности не уйдешь: надо же будет чинить плотины после паводков или наводнений, чистить реки. И ведение только своим, находящимся на своей территории, " кусочком реки", безусловно, снижает права субъектов. Да и бассейновые советы субъектов, которые призваны регулировать работу общей водной системы, теперь будут носить лишь рекомендательный характер, а потому существенно влиять на ситуацию не смогут.
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