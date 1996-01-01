Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Охранный передел
Скоро частным охранным предприятиям (ЧОП) придется передать часть своих охраняемых объектов государственной охранной структуре. Огромный список объектов, подлежащих только государственной охране - от морских портов до складов ГСМ, - находится в настоящий момент на утверждении в Государственной Думе.
Как рассказал "ЗР" и. о. начальника Управления вневедомственной охраны при УВД Приморского края Анатолий БАШТАН, в ходе реформы службы вневедомственной охраны МВД России появились три новые структуры, органично связанные между собой: Департамент государственной защиты имущества МВД России (ДГЗИ), Центр оперативного руководства деятельностью вневедомственной охраны МВД и Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Охрана".
ДГЗИ как раз занимался разработкой списка охраняемых объектов, предложенного Госдуме, а ФГУП "Охрана" с сетью филиалов по всей России скоро заменит всю коммерческую деятельность, которую пока выполняет вневедомственная охрана. В Приморском крае ФГУПы созданы во Владивостоке, Уссурийске и Арсеньеве. В эту структуру переведут по краю более 2,5 тыс. сотрудников, в целом по России - более 100 тыс.
Кроме того, большая часть объектов охраны, с которыми заключала договоры вневедомственная охрана, также передаются ФГУПу. Теперь "Охрана" будет и монтировать сигнализацию, и замыкать ее на пульты централизованной охраны в районных отделах вневедомственной охраны. Руководство ФГУПа будет самостоятельно определять тарифную политику. Пока тарифы остаются без изменений.
Все, что теперь остается самой вневедомственной охране, - это выезд на срабатывание сигнализации и, само собой, несение службы по охране общественного порядка в системе единой дислокации милиции общественной безопасности. Но и это еще не все. Уже разработаны новые проекты нормативно-правовых актов, которые будут определять объекты, подлежащие обязательной охране. Это также достаточно большой перечень. Так, сегодня, согласно постановлению правительства № 711, идет подготовка документов для передачи под вневедомственную охрану милиции Владивостокского аэропорта.
На вопрос, для чего была задумана реорганизация, Анатолий Баштан ответил:
- После того как значительная часть потенциально опасных объектов и массового скопления людей - школы, больницы, кинотеатры и т.д. - перешла в частные руки, система государственной охраны этих объектов была нарушена, и исполнение норм закона для негосударственных собственников стало необязательным. К тому же собственник получил право самостоятельно выбирать, как охранять имущество. В итоге обеспечение безопасности объектов было возложено на вновь созданные собственные службы безопасности, зачастую профессионально и технически не подготовленные. Теперь, когда угроза терроризма стала актуальна, необходимо задуматься и об охране опасных и особо опасных объектов. Именно с этой целью их передают государственным охранным структурам.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось