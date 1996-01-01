Охранный передел

Скоро частным охранным предприятиям (ЧОП) придется передать часть своих охраняемых объектов государственной охранной структуре. Огромный список объектов, подлежащих только государственной охране - от морских портов до складов ГСМ, - находится в настоящий момент на утверждении в Государственной Думе.

Как рассказал "ЗР" и. о. начальника Управления вневедомственной охраны при УВД Приморского края Анатолий БАШТАН, в ходе реформы службы вневедомственной охраны МВД России появились три новые структуры, органично связанные между собой: Департамент государственной защиты имущества МВД России (ДГЗИ), Центр оперативного руководства деятельностью вневедомственной охраны МВД и Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Охрана".

ДГЗИ как раз занимался разработкой списка охраняемых объектов, предложенного Госдуме, а ФГУП "Охрана" с сетью филиалов по всей России скоро заменит всю коммерческую деятельность, которую пока выполняет вневедомственная охрана. В Приморском крае ФГУПы созданы во Владивостоке, Уссурийске и Арсеньеве. В эту структуру переведут по краю более 2,5 тыс. сотрудников, в целом по России - более 100 тыс.

Кроме того, большая часть объектов охраны, с которыми заключала договоры вневедомственная охрана, также передаются ФГУПу. Теперь "Охрана" будет и монтировать сигнализацию, и замыкать ее на пульты централизованной охраны в районных отделах вневедомственной охраны. Руководство ФГУПа будет самостоятельно определять тарифную политику. Пока тарифы остаются без изменений.

Все, что теперь остается самой вневедомственной охране, - это выезд на срабатывание сигнализации и, само собой, несение службы по охране общественного порядка в системе единой дислокации милиции общественной безопасности. Но и это еще не все. Уже разработаны новые проекты нормативно-правовых актов, которые будут определять объекты, подлежащие обязательной охране. Это также достаточно большой перечень. Так, сегодня, согласно постановлению правительства № 711, идет подготовка документов для передачи под вневедомственную охрану милиции Владивостокского аэропорта.

На вопрос, для чего была задумана реорганизация, Анатолий Баштан ответил:

- После того как значительная часть потенциально опасных объектов и массового скопления людей - школы, больницы, кинотеатры и т.д. - перешла в частные руки, система государственной охраны этих объектов была нарушена, и исполнение норм закона для негосударственных собственников стало необязательным. К тому же собственник получил право самостоятельно выбирать, как охранять имущество. В итоге обеспечение безопасности объектов было возложено на вновь созданные собственные службы безопасности, зачастую профессионально и технически не подготовленные. Теперь, когда угроза терроризма стала актуальна, необходимо задуматься и об охране опасных и особо опасных объектов. Именно с этой целью их передают государственным охранным структурам.