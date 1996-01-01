О людях напористых, смекалистых, предприимчивых, у которых все получается, если им, конечно, не мешать, обычно говорят: "Он делает деньги из воздуха". Генеральный директор ООО "Гранула" Павел ЗАИКИН тоже из этой породы, только он "делает деньги из мусора". Точнее, пытается делать... Предприятие, которое он организовал в 2004 году - единственная во Владивостоке частная компания, получившая лицензию на переработку твердых бытовых отходов из пластмассы. Сегодня основной объект интересов Заикина - это разнокалиберные пластиковые бутыли и бутылки, коих в столице Приморья и ее окрестностях десятки, а может, и сотни тонн.

Бутылки на каждом шагу

Ежегодно на одного жителя России приходится 360 кг твердых бытовых отходов, которые можно либо захоронить, либо переработать. Согласно последним данным, 90% отходов находят "последний приют" на полигонах за городской чертой. Их захоронение (депонирование) - дорогое удовольствие, связанное с транспортными расходами, с отчуждением больших территорий и с их содержанием. По мнению экологов, большинство помоек не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, что зачастую приводит к загрязнению окружающей среды. Наглядный пример - наша знаменитая и вечно чадящая свалка на Горностае.

Между тем термическая утилизация любых твердых отходов должна производиться не по принципу "гори все синим пламенем", а с соблюдением определенных технологических норм, так как в противном случае вместе с золой и дымовыми газами в атмосферу попадают вредные вещества. Вспомните зловоние над бухтами Шамора или Тихая, когда ветер дует в сторону города. А при сжигании изделий из полимерных материалов, пакетов, коробок, банок или пластиковых бутылок происходит выделение канцерогенов, способствующих развитию раковых клеток. Такие вот "ужасы нашего городка".

- За рубежом пластиковые бутылки растворяют, но для нас это очень дорогая технология. В наших экономических условиях они подлежат только механической переработке. Ни о каком сжигании или закапывании в землю и речи быть не может - период разложения пластиковой бутылки от 200 до 300 лет. А до нас только и делали, что закапывали. Вот почему мы спотыкаемся о бутылки на каждом шагу, - говорит бизнесмен и борец за чистоту окружающей среды Павел Заикин.

Впрочем, по признанию Павла Александровича, в ряды экологов он влился не по идейным соображениям, а, скорее, по меркантильным. Закончив ДВВИМУ, он много лет отработал в торговом порту, где сделал по тем временам очень хорошую карьеру, пройдя путь от стивидора до заместителя начальника порта. Одно время он был даже секретарем партийной организации торгового порта. В 1993 году, когда "новорожденную" Россию захлестнули волны политических и экономических перемен, Заикин ушел в малый бизнес. Он стал заниматься магазином для ветеранов войны и труда Фрунзенского района. Были когда-то такие торговые точки, где заслуженные граждане могли что-либо купить по льготным ценам. Сейчас таких магазинов нет.

Отходы - в доходы

В 1997 году Павел Алексеевич получил лицензию на утилизацию лома черного и цветных металлов. Технологические отходы торгового порта и металл, сданный населением, он продавал в Южную Корею, попутно нарабатывая опыт внешнеэкономической деятельности. Через пять лет Заикин ушел из "железного" бизнеса, на тот момент им уже завладела "пластиковая лихорадка".

- Занятие вторичным сырьем меня натолкнуло на идею сбора пластиковых бутылок, - говорит Заикин. - Мы об этот мусор спотыкаемся, но им никто не занимается! Именно тогда я решил создать компанию по переработке и утилизации пластика.

Семейная фирма ООО "Гранула" появилась в 2004 году. Помимо отца-основателя в нее вошли и две его дочери, Александра и Анастасия. Александре, закончившей с красным дипломом Владивостокский институт международных отношений ДВГУ, доверили роль исполнительного директора. В марте 2004 года, после получения лицензии, "Гранула" начала активную деятельность.

Получение Заикиным разрешительных документов - отдельная песня. Кто хоть раз в России пытался заняться каким-либо бизнесом, знает, сколько кругов ада ему пришлось пройти. Так, прежде чем приступить непосредственно к работе, Павел Алексеевич с помощью специалистов института "ПромстройНИИпроект" выполнил и согласовал пять(!) различных проектов: технических, экологических и санитарных... Представляете, в какую "копеечку" обошлось официальное "добро"!

- Мы сразу замахивались на переработку различных полимерных отходов: целлофановых ящиков, пакетов, автомобильных панелей и бамперов, которые горами валяются на свалках. Нас устраивали тазики, ведра, корпуса компьютеров, даже канистры из-под технических масел, - рассказывает Павел Заикин.

Досье Американский миллионер Гарри ХЬЮИЗЕНГ начал когда-то свой мусорный бизнес, имея лишь разбитый грузовик. А теперь он возглавляет крупнейшую в мире компанию по переработке отходов, имеющую баснословные прибыли.

Но из-за нехватки средств генеральный директор "Гранулы" решил остановиться на пластиковых бутылках, благо они валялись буквально под ногами, бери не хочу. Смекалистый Заикин решил "перехватить" бутылку, прежде чем она попадет в мусорный бак. Он заключил соглашение на утилизацию брака и некондиции с несколькими приморскими предприятиями "Пивоиндустрия", "Кока-Кола", "Тигрос" и "ДВ-пласт". Но были и другие источники...

- На острове Елена женщины с экологического поста организовали сбор бутылок. Мы потом все это вывезли на катере. Очень много вывозили с острова Попова, из зоны отдыха. Там очень много бутылок. До острова Русский мы еще не добрались. Там на полуострове Шмидта бутылочный слой толщиной сантиметров сорок растянулся на 5-6 километров. Берег аж сверкает от бутылки, - рассказывает Заикин.

Несколько раз он объявлял конкурс среди школ Первомайского района под девизом: "Очистим родной район от мусора!". Детвора с радостью откликнулась на его призыв. Передовиков "бутылочного производства" Павел Алексеевич премировал ценными подарками. Сегодня "предбанник" его цеха завален "сырьем" буквально под потолок.

Таможня ободрала, как липку

Цех по переработке полимерных отходов Заикин организовал на территории отопительного комплекса "Эгершельд", "зафрахтовав" пустующий столярный цех. Первую технологическую линию made in China, состоящую из пяти агрегатов, купил под Пекином за $4 тыс. Немецкая или голландская обошлась бы в $250-260 тыс.! Между тем столичные специалисты, к которым Заикин обратился за консультацией, скептически отнеслись к его идее. По их расчетам, подобным бизнесом нет смысла заниматься, если город не "миллионный". Но "Грануле" отступать было уже некуда...

Забавно, но когда "линию" перевозили через границу, возникли проблемы с таможней. Таможенники не знали, по какому коду декларировать установку. До этого никто в Приморье подобную технику не ввозил. Поэтому по документам "дробилку" провели как... "машину для выдувного литья"! И за каждый агрегат наши таможенники слупили пошлину по самой высокой ставке, хотя предприниматель их убеждал, что "технологическая линия" - это одно целое. Именно так указано в контракте.

- Нас на таможне мариновали дней пять, потом пошел щелкать счетчик "за хранение". В итоге ободрали как липку и выпустили. С таможней спорить - что против ветра плевать, - в сердцах говорит хозяин "Гранулы".

...Не так давно Заикин задумал организовать пункты приема пластиковых бутылок в пустующих подвалах или в ныне действующих пунктах приема стеклотары. За каждую бутылку он готов платить от 10 до 12 копеек, вывоз тары берет на себя. Он говорит, что не хочет бороться в одиночку с океаном мусора. Кстати, чиновник городской администрации, к которому дочь Заикина Александра обратилась с этим предложением, отмахнулся от нее, как от назойливой мухи: "Нам этого не надо! Мы будем решать проблему комплексной переработки мусора. И уже заказали проект полигона по переработке твердых бытовых отходов стоимостью в несколько миллионов рублей".

Между тем Заикин не просил ни денег, ни помощи. Он предлагал свою уже действующую "Гранулу" включить в комплексную программу по переработке мусора. Для бюджета города это была бы существенная экономия, не говоря уже об экологии. Чиновник его не понял.