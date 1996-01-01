Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ВМТП пополняет технопарк
Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) в рамках программы обновления производства, заключил контракт с немецкой фирмой Gottwald Port Technolody на поставку в 2006 г. двух мобильных кранов HMK 170EG грузоподъемностью 63 тонны каждый, сообщила пресс-служба порта.
Кроме этого, производственные мощности порта пополнились двумя полуторатонными автопогрузчиками и двумя автопогрузчиками грузоподъемностью 4 тонны производства Японии. Немецкая компания Noell mobile systems and cranes GmbH осуществила поставку оборудования для модернизации двух портальных кранов "Сокол". Стивидорная компания ЗАО "УНЭКО", работающей на территории ВМТП, приобрела два колесных экскаватора "Катерпиллар", оборудованных захватами для металлолома и леса.
Владивостокским контейнерным терминалом приобретено два новых спредера Bromma для контейнерных перегружателей. В I квартале 2006 г. ожидается поступление на Владивостокский контейнерный терминал двух ричстакеров (специализированные контейнерные погрузчики), предназначенных для перегрузки 20-40-футовых контейнеров.
"Сегодня ведущими специалистами порта разрабатывается программа "Модернизация и обновление перегрузочного оборудования ВМТП до 2015 года", основными задачами которой станут экономическая целесообразность обновления оборудования, создание перегрузочных комплексов в порту и постепенный переход к применению мобильного кранового оборудования", - сообщила пресс-служба.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
- Кадры для промышленности
- На Чукотке намерены производить уникальный для региона продукт
- Летчиков просят подвинуться
- На Камчатке вырос объём производства мясной и молочной продукции
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа