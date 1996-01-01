ВМТП пополняет технопарк

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) в рамках программы обновления производства, заключил контракт с немецкой фирмой Gottwald Port Technolody на поставку в 2006 г. двух мобильных кранов HMK 170EG грузоподъемностью 63 тонны каждый, сообщила пресс-служба порта.

Кроме этого, производственные мощности порта пополнились двумя полуторатонными автопогрузчиками и двумя автопогрузчиками грузоподъемностью 4 тонны производства Японии. Немецкая компания Noell mobile systems and cranes GmbH осуществила поставку оборудования для модернизации двух портальных кранов "Сокол". Стивидорная компания ЗАО "УНЭКО", работающей на территории ВМТП, приобрела два колесных экскаватора "Катерпиллар", оборудованных захватами для металлолома и леса.

Владивостокским контейнерным терминалом приобретено два новых спредера Bromma для контейнерных перегружателей. В I квартале 2006 г. ожидается поступление на Владивостокский контейнерный терминал двух ричстакеров (специализированные контейнерные погрузчики), предназначенных для перегрузки 20-40-футовых контейнеров.

"Сегодня ведущими специалистами порта разрабатывается программа "Модернизация и обновление перегрузочного оборудования ВМТП до 2015 года", основными задачами которой станут экономическая целесообразность обновления оборудования, создание перегрузочных комплексов в порту и постепенный переход к применению мобильного кранового оборудования", - сообщила пресс-служба.