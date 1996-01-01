"Северстальтранс" приценивается к ДВМП

Cегодня в Москве пройдет аукцион по продаже 19,8% акций ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП). Основные претенденты на госпакет - "Промышленные инвесторы", уже владеющие более 60% акций пароходства, "Альфа-Эко" и... "Северстальтранс".

Эксперты считают, что цель "Северстальтранса" такая же, как у "Альфа-Эко", - купить госпакет с тем, чтобы потом по более высокой цене перепродать его тем же "Промышленным инвесторам". У "Северстальтранса" уже был похожий опыт: в 2001-2002 гг. он скупил контрольный пакет Восточного порта, которые затем продал с премией "Крутрейд AG".

С другой стороны, доля в ДВМП может быть интересна "Северстальтрансу" в рамках расширения контейнерного бизнеса. У компании уже есть 50% в портовом операторе "Национальная контейнерная компания" (НКК), который на паритетных началах с ОАО "Владивостокский морской торговый порт" владеет Владивостокским контейнерным терминалом, и 75% в ЗАО "Восточный международный контейнерный сервис". А ДВМП имеет 50% в транспортной компании "Русская Тройка".